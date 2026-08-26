🎥 PREMERCADO: Mercado a la espera del PCE de EE.UU. y resultados de Nvidia

- Las acciones cotizan estables a la espera de los resultados de Nvidia, que aparecen como el principal catalizador de la sesión.
- Los índices estadounidenses muestran variaciones acotadas, mientras los bonos del Tesoro retroceden y el dólar se mantiene prácticamente sin cambios
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