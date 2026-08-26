  
09:14 · 26 de agosto de 2026

🎥 PREMERCADO: Mercado a la espera del PCE de EE.UU. y resultados de Nvidia

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Las acciones cotizan estables a la espera de los resultados de Nvidia, que aparecen como el principal catalizador de la sesión.
  • Los índices estadounidenses muestran variaciones acotadas, mientras los bonos del Tesoro retroceden y el dólar se mantiene prácticamente sin cambios

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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