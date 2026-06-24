Previa Micron: ¿bastará con superar expectativas tras un rally de 300%?

Micron Technology (MU.US) reporta resultados esta noche después del cierre de Wall Street, y el mercado llega al momento con más tensión de la que había cuando la acción cotizaba 300% más abajo en enero. El fabricante de memoria acumula el mayor alza en el S&P 500 en 2026 y representa por sí solo aproximadamente una quinta parte del avance del índice en el año. Eso convierte su resultado trimestral en un termómetro sobre si el gasto de los hyperscaler en infraestructura de inteligencia artificial puede sostenerse a los niveles que las valuaciones actuales descuentan. El problema histórico de Micron, que se vuelve urgente justo ahora, es que superar el consenso no suele ser suficiente para que la acción suba.

Los números esperados y las variables que el mercado vigilará

El consenso anticipa ingresos de US$35,7 mil millones para el tercer trimestre fiscal, que cerró el 31 de mayo, un salto de 284% respecto al mismo período del año anterior. La ganancia neta proyectada es de US$23,8 mil millones, un crecimiento de 1.165% interanual. El mercado de opciones descuenta un movimiento de 10,5% al día siguiente del reporte, tanto para subir o bajar, lo que indica que los operadores anticipan una reacción pronunciada en cualquier dirección.

Más allá de los números del trimestre, tres variables concentrarán la lectura del mercado: la guía para el cuarto trimestre fiscal, el estado de la demanda de HBM para servidores de inteligencia artificial, y cualquier comentario sobre inventarios o cambios en el capex de clientes. El reporte de SK Hynix que gatilló la caída del sector el martes, indicando una desaceleración en la expansión de producción de chips de memoria para IA, elevó el valor informativo de lo que Micron diga esta tarde sobre su propio backlog y pipeline de pedidos. Los cuatro grandes hyperscalers, Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta, planean desplegar hasta US$725 mil millones en gasto de capital en 2026, cifra que sostiene la tesis alcista del sector pero que también genera la pregunta sobre cuándo ese gasto empieza a desacelerarse.

El beat no siempre alcanza

El análisis sobre los últimos 20 reportes de Micron revela un patrón contraintuitivo que es central para entender la dinámica de esta noche. La acción cayó al día siguiente en 13 de esas 20 oportunidades (65%), incluyendo en 11 de los 16 casos en que superó simultáneamente el consenso de EPS e ingresos. La mediana de reacción tras un beat completo es de -3,2%, con retorno relativo promedio de -0,5% frente al SOXX. Estadísticamente, superar las estimaciones no mejora las probabilidades de que la acción suba.

El caso más reciente es el más ilustrativo, en el segundo trimestre fiscal 2026, reportado en marzo de este año, Micron superó el EPS en US$3,04 y los ingresos en US$4.100 millones, sorpresas enormes en términos absolutos. La acción cayó 3,8% al día siguiente y quedó 4,3% por debajo del SOXX. La lectura más plausible es que la acción llegaba con expectativas tan exigentes incorporadas en el precio que incluso una sorpresa masiva no fue suficiente para moverla al alza, un patrón que con la acción subiendo 300% en el año se ha intensificado. El único reporte reciente premiado con claridad fue el del primer trimestre fiscal 2026 (diciembre 2025), donde una sorpresa de EPS de US$1,04 generó +10,2% al día siguiente, el momento en que el mercado reconoció que el ciclo de HBM era real. Seis meses y 300% después, esa narrativa ya está en el precio.

Escenarios para Micron y el impacto en el Nasdaq

Micron tiene un peso de 3,03% en el Nasdaq 100, lo que significa que cada 10% de movimiento en la acción genera un impacto directo de aproximadamente 0,3% sobre el índice antes de considerar los movimientos en simpatía del sector. Con el Nasdaq en torno a 29.540, eso equivale a ±90 puntos directamente atribuibles a Micron, a los que se sumarían los movimientos del resto del sector de semiconductores.

En el escenario alcista, un beat con guía fuerte que incluya señales concretas sobre demanda de HBM y expansión del backlog podría llevar la acción entre 10% y 15%, en línea con la mejor reacción histórica de +14,7% del FQ4 2024. Eso equivaldría a +0,3-0,45% de impacto directo en el índice, con efecto amplificado en el SOXX. En el escenario central, un beat sólido pero sin sorpresas adicionales en la guía replicaría el patrón más frecuente: la acción cede entre 3% y 8%, en línea con la mediana histórica. Ese rango equivale a -0,1-0,24% de impacto directo en el Nasdaq, que por sí solo no quebra los soportes actuales pero mantiene la presión sobre el sector. En el escenario bajista, una guía decepcionante o comentarios negativos sobre inventarios de DRAM o cadencia de pedidos de HBM podrían replicar el episodio del FQ1 2025, cuando la acción cayó 16,2%. Un movimiento de esa magnitud representaría cerca de -0,5% de impacto directo en el Nasdaq y arrastraría al SOXX probablemente más de 3%.

El estado técnico antes del reporte

El gráfico M15 de Micron (MU.US) muestra la acción en US$1.032,22, descansando exactamente sobre el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en US$1.032,35 al momento del reporte, un punto de apoyo crítico que llega sin margen de error. La SMA(200) en US$1.077,33 y la SMA(50) en US$1.065,33 operan como resistencias dinámicas por encima, el RSI está en zona neutral sin señal de sobreventa que amortigüe una eventual caída. Perder el 50% de Fibonacci abre los niveles de 61,8% (US$991,29) y 78,6% (US$932,84) como próximas referencias, recuperar la SMA(50) en US$1.065,33 sería la primera señal técnica de que un rebote tiene sustento.

Fuente: xStation5.

El Nasdaq 100 CFD en el M15 cotiza en 29.539, por debajo de la zona de soporte marcada alrededor de 29.673 que el precio acaba de perder. El ADX confirma que la tendencia bajista de corto plazo tiene momentum, y ambas medias móviles (SMA200 en 29.990 y SMA50 en 29.737) actúan como resistencias dinámicas por encima. El RSI no está en sobreventa, lo que deja margen de caída adicional sin señal contraria. El índice entra al reporte de Micron habiendo perdido soporte: necesita una lectura positiva esta noche para no continuar cediendo hacia 29.327 y 29.082.

Fuente: xStation5.