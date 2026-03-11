¿Puede una liberación masiva de reservas de petróleo contener las alzas de precios?

El problema es aritmético y de velocidad: JPMorgan estima un flujo “factible” de 1,2 millones bpd desde la liberación; además, el GNL no tiene un mecanismo equivalente de reservas estratégicas.

El trasfondo es el colapso del tráfico en el Estrecho de Ormuz y los recortes de producción por falta de almacenamiento en el Golfo; Citigroup estima pérdidas de 11–16 millones de barriles diarios .

La Agencia Internacional de la Energía coordinó la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo , la mayor intervención en 50 años, y el Brent se estabilizó cerca de $86–$91 .

La Agencia Internacional de la Energía coordinó entre sus 32 países miembros la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo, la mayor intervención de este tipo en los 50 años de historia de la institución. La cifra más que duplica los 182,7 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El Brent cayó brevemente y se estabilizó en torno a los $86–$91 por barril.

El trasfondo del anuncio es el colapso del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Con el paso prácticamente cerrado, los grandes productores del Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak) no pueden exportar su crudo y también han empezado a recortar producción porque sus tanques de almacenamiento se están llenando sin posibilidad de vaciarse.

Citigroup estima que el mercado está perdiendo entre 11 y 16 millones de barriles diarios de suministro del Golfo, una cifra que, en perspectiva, representa entre el 10% y el 16% del consumo mundial diario. Los Emiratos incluso detuvieron operaciones en su mayor refinería, Ruwais, como medida de precaución tras un ataque de drones en la zona.

Japón se adelanta y Europa se prepara

Ormuz permanece casi cerrado mientras continúan los ataques en el Golfo. Fuente: Bloomberg.

Ante ese escenario, Japón decidió no esperar a la coordinación multilateral. La primera ministra Sanae Takaichi anunció el miércoles que Japón liberará reservas unilateralmente a partir del 16 de marzo, el equivalente a 15 días de consumo del sector privado más un mes completo de reservas nacionales. Es una señal de la urgencia con la que Tokio está gestionando la crisis, Japón importa el 100% de su petróleo y gas, y aunque cuenta con reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo total, la amenaza de un conflicto prolongado erosiona ese colchón más rápido de lo que parece sobre el papel. El objetivo del gobierno es mantener el precio de la gasolina en torno a 170 yenes por litro, frente al promedio actual de 161,8 yenes.

Alemania, por su parte, confirmó que liberará parte de sus reservas si la propuesta de la IEA es aprobada formalmente, lo que ocurrió el mismo miércoles. El presidente Emmanuel Macron indicó que la coordinación para escolta de buques en el Estrecho de Hormuz tomará algunas semanas.

400 millones no son suficientes

Aquí es donde la historia se complica. JPMorgan calculó que una liberación de 400 millones de barriles se traduciría en un flujo diario factible de apenas 1,2 millones de barriles, y calificó esa cifra de insuficiente para compensar las pérdidas actuales. El déficit de suministro del Golfo en entre 11 y 16 millones de barriles diarios.

Incluso operando a máxima capacidad de extracción, la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU., con sus 415 millones de barriles almacenados en cavernas subterráneas en el Golfo de México, puede liberar un máximo de 4,4 millones de barriles diarios, y el petróleo tarda 13 días en llegar al mercado abierto tras la decisión presidencial. Incluso si todos los miembros de la IEA liberan reservas al máximo ritmo posible, la intervención cubre una fracción del déficit real. La pregunta es con qué rapidez se liberará esto. No es solo cuánto, sino cuándo y de qué tipo de crudo.

Hay un factor adicional que los comunicados oficiales no mencionan con suficiente énfasis, el gas natural licuado (GNL) no tiene reservas estratégicas equivalentes. No existe un mecanismo global de liberación de reservas de GNL que pueda ejercer la misma presión bajista sobre los precios del gas que la IEA ejerce sobre el petróleo.

Con la planta de Ras Laffan en Qatar, responsable de aproximadamente un quinto del suministro mundial de gas natural, todavía paralizada, el mercado del gas europeo está solo. El gas en alta mar esperando comprador equivale a menos de cuatro días de producción normal de Qatar.

Europa actúa en el margen

Los precios de la energía en Europa se han disparado en los últimos años. El aumento de los costes se ha convertido en una carga importante para las empresas y los consumidores. Fuente: Bloomberg.

Mientras la IEA coordina la respuesta sobre el suministro, los gobiernos europeos están atacando el problema por el otro lado, el precio al consumidor. Los diez primeros días del conflicto ya costaron a los contribuyentes europeos unos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles.

Las respuestas nacionales reflejan la urgencia pero también su naturaleza paliativa. Alemania limitó los cambios de precio en gasolineras a una vez por día. Grecia impuso topes a los márgenes de beneficio sobre combustibles y alimentos durante tres meses. Italia anunció medidas para redirigir el exceso de recaudación fiscal derivado del alza en precios de combustible hacia los consumidores. Austria va a redistribuir el excedente impositivo y adelantó a julio un tope al precio de la electricidad residencial. Francia monitorea anomalías de precios en gasolineras. Estas medidas protegen el bolsillo del ciudadano en el margen, pero no resuelven el problema estructural de dependencia energética que el conflicto ha vuelto a poner en evidencia.

Lo que el mercado ya descuenta y lo que todavía no

La reacción inicial del mercado tras el anuncio de la IEA fue positiva, el Brent bajó desde los $119 del lunes hasta el entorno de $86–$91 el miércoles. Pero esa caída no fue solo por la liberación de reservas, fue también porque Trump insinuó que el conflicto podría terminar pronto, y porque el mercado ya había anticipado parcialmente la intervención durante días. Las dos señales llegaron juntas, haciendo difícil separar cuánto bajó el precio por cada factor.

En M15, el crudo cotiza cerca de 91,6, moviéndose lateral con tendencia débil (ADX bajo) y un RSI, mientras el precio se pega a las medias. La zona clave a superar está en 92,5 y luego 95,3 (resistencia descendente), y mientras no rompa ese techo el sesgo sigue siendo de consolidación. Por abajo, el soporte inmediato está en 90–91 y luego 86,8; perderlo reabre riesgo de extensión hacia 81,3. Fuente: xStation5.

Lo que el mercado todavía no ha descontado completamente es el escenario en el que el Estrecho de Hormuz permanezca cerrado más allá de las próximas semanas. El ministro alemán de Relaciones Exteriores fue rotundo desde Qatar, el Estrecho “definitivamente no es navegable en este momento” y “nadie en la región se ve en posición de proveer la protección adecuada”. Su conclusión fue que solo una solución diplomática, no militar, puede reabrir el paso. Y en diplomacia, las semanas pueden convertirse en meses.

En ese escenario, los 400 millones de barriles liberados compran tiempo. No compran soluciones. La verdadera pregunta no es si la IEA puede contener las subidas, es si la guerra termina antes de que las reservas estratégicas del mundo desarrollado queden comprometidas como herramienta de política energética para los próximos años.

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