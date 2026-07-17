¿Qué le espera al precio del barril de Brent?

Hasta el mediodía del viernes, el precio del crudo Brent se ha mantenido dentro de un rango estrecho en torno a los 85,50 dólares por barril por cuarta sesión consecutiva, fluctuando entre las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, mientras los inversores sopesan el impacto de la reducción del tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz en un contexto de falta general de nuevos factores que impulsen el mercado.

Precio del barril de Brent

Fuente: xStation

Según datos recopilados por Bloomberg sobre el seguimiento de buques, el número de cruces confirmados a través del estrecho se redujo a ocho el 16 de julio, la cifra más baja en tres semanas. Fue el cuarto día consecutivo en que el tráfico a través de este estrecho paso —por donde suele transitar aproximadamente una quinta parte de los envíos de petróleo por vía marítima del mundo— se concentró principalmente en el lado iraní del estrecho, donde se produjeron siete de los ocho cruces registrados.

Fuente: Bloomberg Financial L.P.

Otra amenaza se cierne en el horizonte. El riesgo de una nueva interrupción del transporte marítimo en el Mar Rojo ha aumentado considerablemente con la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Según fuentes de Reuters, Teherán habría solicitado al movimiento hutí yemení que se mantuviera en alerta para cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb en caso de que Estados Unidos atacara la infraestructura energética iraní. En junio, aproximadamente 7,4 millones de barriles de petróleo crudo y productos derivados del petróleo transitaron diariamente por el estrecho, lo que representa cerca del 7% de la producción mundial. Este volumen ha aumentado desde los aproximadamente 4,2 millones de barriles diarios en 2025, ya que parte del suministro de la región se ha desviado a rutas que evitan el estrecho de Ormuz (como el oleoducto Este-Oeste).

Por ahora, las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días actúan como un imán para el precio, y el RSI, en torno a 58, sugiere que ni compradores ni vendedores tienen la suficiente confianza como para forzar una ruptura del rango de precios. Sin embargo, una ruptura en cualquier dirección podría determinar la tendencia del precio de esta materia prima en los próximos días.