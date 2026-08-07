¿Qué puede pasar con el dólar bajo el gobierno de De la Espriella?

El peso colombiano (USDCOP) acumula un avance cercano a 19% en lo que va del año, casi el triple que cualquier otra divisa comparable, y la Tasa Representativa del Mercado cerró el mandato de Gustavo Petro en 3.179,40, un 26,7% por debajo del nivel con que arrancó cuatro años atrás. Cuando un activo incorpora anticipadamente las expectativas sobre un gobierno, la pregunta relevante deja de ser si el nuevo mandatario cumplirá y pasa a ser cuánto margen queda antes de que cualquier tropiezo se traduzca en corrección.

Lo que el peso ya entregó antes de la posesión

Desde finales de mayo, cuando De la Espriella aseguró su paso a la segunda vuelta, la deuda pública local acumuló un avance cercano a 10%, el mejor desempeño de América Latina, mientras la divisa se convertía en la de mejor rendimiento del mundo. El motor tiene dos componentes que conviene separar. El primero es puramente financiero, ya que con la tasa de referencia en 12% Colombia ofrece uno de los perfiles de carry trade más atractivos entre los mercados emergentes, con retornos que se aproximan a 20% en 2026. El carry sigue intenso y junto a eso el mercado mantiene la expectativa de una inflación alta y, con ella, de una senda alcista para el emisor.

El presidente entrante prometió ajustar la política fiscal, recortar impuestos, refinanciar la deuda y reducir el tamaño del Estado hasta en 40% durante su periodo, un programa que los inversionistas han respaldado comprando activos locales. El codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, atribuye de hecho la fortaleza reciente más al cambio de gobierno y a las expectativas de mayor disciplina fiscal que a las estrategias de carry.

Existe, además, un factor regional que juega a favor, el hecho de que Brasil está perdiendo su atractivo como moneda de carry de la región ante el aumento de los riesgos políticos, lo que obliga a los inversionistas de esa estrategia a buscar candidatos alternativos.

El emisor está incómodo y no ha logrado frenarlo

El episodio del 31 de julio ilustra bien los límites de la política monetaria frente a este flujo, el Banco de la República sorprendió al mercado al pausar su ciclo de alzas manteniendo la tasa en 12% con una votación dividida de cuatro a tres, en la que Villamizar respaldaba un incremento de 50 puntos base, y anunció simultáneamente un programa de acumulación de reservas por hasta 4.000 millones de dólares mediante subastas mensuales de opciones put. El efecto duró exactamente una sesión y provocó la mayor caída diaria del peso colombiano desde mayo, con un retroceso de 2,4% el lunes, pero la divisa recuperó casi toda esa pérdida hacia el jueves con un avance acumulado de 2,1% en tres sesiones. La primera subasta, por 400 millones de dólares, fue absorbida con rapidez por el mercado sin oponer resistencia significativa al avance de la moneda.

Las minutas revelaron la tensión de fondo. Los miembros de la Junta expresaron preocupación de que nuevas alzas ampliaran el diferencial de tasas, alimentando precisamente el carry trade que fortalece la divisa, un dilema que deja al emisor sin herramientas cómodas. Villamizar advirtió que interpretar la pausa como una señal de menor compromiso con la meta sería un error, sostuvo que la postura actual no basta para llevar la inflación por debajo de 4% hacia finales de 2027 y afirmó que las tasas deberán permanecer elevadas por más tiempo. El informe de política monetaria publicado el martes elevó el pronóstico de inflación para 2026 desde 6,4% hasta 6,9%. Sobre el programa de reservas, el codirector precisó que responde al deterioro de varios indicadores de adecuación, particularmente después de que Colombia perdiera acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional, y subrayó que el emisor no busca ni defiende un nivel particular de tipo de cambio.

Los riesgos que el precio actual no está incorporando

El primero es de aritmética legislativa. De la Espriella ganó por apenas un punto porcentual y su coalición ya perdió la disputa por la presidencia del Senado, lo que anticipa dificultades para tramitar las reformas que sostienen el optimismo del mercado. El mercado está incorporando una visión excesivamente favorable sobre Colombia, mientras JPMorgan elevó su recomendación sobre la divisa a sobreponderar argumentando que bastarían pasos iniciales en la dirección correcta. El segundo es de economía política. La profesora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, describe un dilema que estos gobiernos no resuelven con facilidad, ya que representan intereses empresariales que exigen disciplina estricta en el gasto público pero comprenden que desmontar subsidios o programas sociales generaría problemas serios de gobernabilidad. Los sondeos refuerzan esa lectura, dado que la mitad de los colombianos veía negativamente al presidente entrante antes de la posesión, frente a 45% con opinión favorable. El tercero es el precedente regional. José Antonio Kast llegó al gobierno chileno en marzo con doce puntos de ventaja entre aprobación y desaprobación, brecha que prácticamente desapareció en meses. Keiko Fujimori asumió en Perú en julio y registra 35% de opiniones positivas frente a 55% negativas. Javier Milei, tras casi tres años, acumula 62% de desaprobación pese a haber reducido la inflación desde niveles cercanos a 300%. Ninguno de esos casos implica un desenlace inevitable, aunque todos muestran cuán rápido se agota el periodo de gracia. Existe un cuarto factor, ajeno a la política. Un episodio severo de El Niño, considerado altamente probable, presionaría al alza los costos de alimentos y energía justo cuando el emisor proyecta cerrar 2026 con una inflación cercana a 7%. Ese escenario obligaría a mantener tasas altas por más tiempo, lo que paradójicamente reforzaría el carry trade y prolongaría la apreciación.

Del lado positivo, el banco de desarrollo CAF ofreció el mes pasado 9.000 millones de dólares en financiamiento que aliviarán la presión fiscal inmediata. Washington, por su parte, ofrece apoyo técnico en el frente fiscal, aunque Estados Unidos pueda estar demasiado ocupado con sus prioridades domésticas como para tender salvavidas, y que el caso de Milei fue la excepción antes que la regla.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En gráfico diario, el USD/COP cotiza en 3.161,76 dentro de una tendencia bajista estructural que se extiende desde octubre de 2024, con el precio pegado a la banda inferior de Bollinger en 3.126,21 y muy por debajo de la media en 3.228,49. El RSI en 36,1 se acerca a la sobreventa sin llegar a ella, lo que deja espacio para extender la caída antes de una corrección técnica relevante.

Fuente: xStation5.

En gráfico de cinco minutos, el par opera bajo sus medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 3.172,47 y 3.204,27, con resistencia inmediata en 3.169,86 y luego en 3.197,77. El primer soporte aparece en 3.144,67 y su pérdida dejaría expuesta la zona de 3.106,01. Un ADX cercano a 21 indica que la tendencia carece de fuerza confirmatoria en el corto plazo, de modo que el sesgo bajista se sostiene más en la estructura de largo plazo que en el impulso inmediato.

Fuente: xStation5.