¿Qué sigue para Nvidia? Los mercados esperan el informe trimestral del gigante tecnológico

Nvidia marca el pulso del Nasdaq 100 en un mercado en vilo

Cautela en Wall Street antes del informe de Nvidia

El miércoles, las operaciones en los índices estadounidenses iniciaron con descensos moderados. Tanto los futuros del Nasdaq 100 como del S&P 500 mostraron caídas, reflejando la cautela de los inversores que esperan no solo el informe de Nvidia, sino también los próximos datos económicos y el reporte semanal de la EIA sobre inventarios de crudo en EE. UU.

El foco del día está en los resultados trimestrales de Nvidia, programados tras el cierre de la sesión en Wall Street. El gigante tecnológico se ha convertido en el referente del sector de inteligencia artificial, y sus cifras podrían determinar la continuidad del rally tecnológico que ha impulsado a los principales índices en 2025.

Los analistas advierten que cumplir con las expectativas podría no ser suficiente. Los inversores esperan que Nvidia supere el consenso y confirme que la demanda de chips y soluciones vinculadas a la inteligencia artificial sigue creciendo con fuerza.

Nasdaq 100: consolidación antes de un posible catalizador

El gráfico horario del Nasdaq 100 muestra una fase de consolidación, con los precios oscilando alrededor de las medias móviles exponenciales de 50 y 100 periodos, que funcionan como niveles clave de resistencia.

A pesar de los intentos de rebote, los vendedores siguen presentes en la parte superior del rango, lo que refleja un mercado en pausa. El resultado de Nvidia podría actuar como un catalizador:

Resultados sólidos → romperían resistencias y acelerarían las alzas.

Cifras decepcionantes → profundizarían la corrección en curso.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas destacadas