Resultados de AMD en el segundo trimestre: ¿por qué decepcionan?

Batir todas las estimaciones ya no garantiza nada cuando la acción ha subido más de 115% en el año, AMD (AMD.US) reportó ingresos récord de US$11.540 millones, un beneficio ajustado por encima de lo previsto y un negocio de centros de datos que más que duplicó su facturación interanual, y aun así el papel cerró con una caída de 7,04% en US$482,05. La distancia entre unos números sólidos y una reacción tan negativa se explica por el precio de la acción ya descontaba mucho más que un buen trimestre.

Los números fueron buenos, la guía fue apenas correcta

Los ingresos crecieron 50% interanual y 13% de forma secuencial hasta US$11.540 millones, frente a los US$11.300 millones que proyectaba el consenso, mientras el beneficio ajustado llegó a US$1,66 por acción contra los US$1,62 esperados. El margen bruto se expandió hasta 56% y el beneficio operativo alcanzó US$3.100 millones, equivalente a un margen de 27%. El motor está claramente identificado, los ingresos de centros de datos crecieron 107% interanual hasta un récord de US$6.700 millones y ahora representan 58% de la facturación total, frente a 42% un año atrás, superando además los US$6.600 millones que anticipaban los analistas. Las ventas en la nube y empresariales avanzaron cada una más de 70% interanual, y la compañía encadenó su quinto trimestre consecutivo de ingresos récord en CPU para servidores mientras ganaba cuota en el segmento x86.

La directora financiera Jean Hu guió hacia ingresos de aproximadamente US$13.000 millones con un margen de US$300 millones para el tercer trimestre, cifra que supera la estimación promedio de US$12.500 millones pero que se queda corta frente a las previsiones más agresivas de Wall Street, algunas de las cuales llegaban hasta US$14.000 millones. El mercado había puesto precio a un resultado excepcional y que este no lo fue, agregando que la compañía superó expectativas en todos los frentes sin que ello alcanzara para reajustar las de una acción que cotiza cerca de sesenta veces beneficios.

La conferencia dejó una segunda fuente de incomodidad, puesto que Lisa Su afirmó que espera que los ingresos de centros de datos se dupliquen con creces durante 2027, y ante las preguntas insistentes sobre cómo llegará a esa cifra respondió que el crecimiento podría situarse muy por encima de 100% sin entrar en números exactos. Esa imprecisión, en un contexto donde varios analistas pedían desgloses concretos, se leyó como una guía menos robusta de lo que podría haber sido.

La compañía presentó Helios, su plataforma de inteligencia artificial a escala de rack que combina CPU EPYC Venice, GPU de la serie MI450, redes Pensando y software ROCm, y anunció una alianza estratégica con Anthropic que contempla el despliegue de hasta 2 gigavatios de GPU MI450, con el primer gigavatio a partir del primer semestre de 2027. Microsoft, por su parte, desplegará Helios a escala en Azure para inferencia de modelos de frontera. Los envíos iniciales comenzarán más adelante este trimestre y escalarán durante el cuarto.

En el frente de largo plazo, Su elevó el marco de referencia al proyectar que el mercado de computación de alto rendimiento en inteligencia artificial crecerá cerca de 40% anual y se aproximará a los dos billones de dólares para 2030, con los aceleradores para centros de datos alcanzando aproximadamente 1,4 billones. También indicó que la compañía superará de forma significativa su objetivo previo de crecimiento anual de ingresos de 35% y su meta de US$20 en beneficio por acción.

El capex fue el otro elemento que sorprendió. El gasto trimestral llegó a US$808 millones frente a US$282 millones un año antes y US$389 millones en el trimestre de marzo, una revisión que Boloor calificó como sorprendente al alza. La compañía generó, no obstante, US$2.400 millones de caja operativa y US$1.600 millones de flujo libre, cerrando con US$13.100 millones en efectivo e inversiones de corto plazo.

El costo de la memoria golpea justo donde AMD tiene más volumen

La paradoja del ciclo actual es que el auge de la inteligencia artificial perjudica al negocio de consumo de la propia compañía. La escasez de chips de memoria provocada por la construcción de centros de datos ha encarecido los componentes y reducido la oferta de computadoras personales, precisamente el mercado donde AMD vende mayor volumen.

Los números del trimestre ya reflejan esa tensión de forma desigual. Los ingresos de cliente crecieron 23% interanual hasta US$3.100 millones, pero los de gaming cayeron 31% hasta US$779 millones por menores ventas semipersonalizadas y por el encarecimiento de las tarjetas gráficas derivado del alza de componentes en toda la industria. El segmento embebido aportó US$977 millones con un avance de 19% y un margen operativo de 40%.

Su fue explícita sobre lo que viene, al indicar que la compañía planifica para un mercado de computadoras más débil en el segundo semestre por el peso de los mayores costos de memoria y componentes, aunque anticipó que su negocio de cliente rendirá mejor que el conjunto de la industria. La restricción también aparece del lado de la oferta, ya que reconoció que la cadena de suministro de CPU para servidores está ajustada actualmente, si bien espera una situación mejor en 2027 y afirmó tener muy buena visibilidad sobre la asignación de HBM para las entregas de ese año. El inventario, en línea con esa preparación, subió hasta unos US$8.500 millones.

El contexto sectorial sigue siendo favorable pese a todo. Los analistas de Bernstein estiman que el gasto de capital de los mayores propietarios de centros de datos superará el billón de dólares el próximo año. Jacob Bourne, de Emarketer, apuntó que AMD ya se estableció como un segundo proveedor relevante frente a Nvidia en aceleradores de inteligencia artificial, aunque planteó la duda de fondo sobre si podrá seguirle el ritmo en el mercado más amplio de infraestructura, y describió la transición de la compañía desde retador en chips hacia competidor en infraestructura completa.

Fuente: xStation5.