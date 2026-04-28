Resultados de Spotify: mejora la rentabilidad, cae la acción

La plataforma sueca de distribución de audio, que cotiza en una bolsa de EE.UU., cayó más de 10% tras publicar sus resultados del T1 2026. A pesar de la reacción extrema del mercado, las cifras no parecen justificarlo—al menos a primera vista.

El beneficio por acción (EPS) se ubicó claramente por encima de las expectativas, alcanzando €3,45 frente a previsiones de mercado cercanas a €2,95.

Los ingresos fueron simplemente sólidos, prácticamente en línea con el consenso, totalizando €4.530 millones.

Entre los aspectos positivos adicionales para la compañía destacan:

Los suscriptores premium aumentaron un 9% interanual hasta 293 millones , cerca de las expectativas del mercado.

aumentaron un hasta , cerca de las expectativas del mercado. Los ingresos provenientes de usuarios premium crecieron un 10% interanual hasta €4.150 millones .

hasta . Los usuarios activos mensuales aumentaron hasta 761 millones , también por encima de las expectativas.

aumentaron hasta , también por encima de las expectativas. El margen bruto subió a un récord de 33% , superando la propia guía de la compañía.

subió a un récord de , superando la propia guía de la compañía. El beneficio operativo también alcanzó un nivel récord, subiendo a €715 millones con un margen de 15,8% .

también alcanzó un nivel récord, subiendo a con un margen de . El flujo de caja libre (FCF) también fue récord, situándose en €824 millones.

¿Podría algo empañar unos resultados tan sólidos? El mercado parece estar centrado casi exclusivamente en la guía futura.

La compañía anunció que el beneficio operativo del T2 se espera en €630 millones. Esto representa una caída frente al T1 y se sitúa significativamente por debajo de las expectativas del mercado de alrededor de €674 millones. Se espera que los ingresos aumenten hasta €4.800 millones, con los usuarios activos mensuales subiendo a 778 millones.

Esto sugiere que la compañía no anticipa un deterioro estructural en las condiciones del negocio, sino más bien una caída temporal en la rentabilidad, aunque desde una base muy elevada.

Al mismo tiempo, la empresa está demostrando que puede seguir creciendo en ingresos, y las métricas de usuarios también ofrecen motivos para el optimismo.

Si bien una caída significativa trimestre a trimestre en la rentabilidad es un factor relevante a corto plazo, la magnitud de la corrección en el precio parece, en el contexto de este reporte, excesiva.

SPOT.US (D1)

La segunda mitad de 2025 resultó muy difícil para Spotify. La valoración de la compañía cayó hasta un 45%, borrando completamente las ganancias de comienzos de 2025. La magnitud de esta caída puede generar dudas—dudas que también comparten analistas de firmas de inversión. Dado el contexto temporal, la caída en la valoración podría haber estado impulsada principalmente por una rotación de capital hacia compañías enfocadas en inteligencia artificial.



Fuente: xStation5