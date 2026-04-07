Resumen de materias primas - petróleo, gas natural, oro, cacao (07.04.2026)

- Tensiones en el mercado del petróleo crudo: El Brent se mantiene por encima de los 110 dólares debido al estancamiento entre Estados Unidos e Irán; a pesar del bloqueo oficial del estrecho de Ormuz, algunos buques asiáticos transitan gracias a acuerdos diplomáticos locales.
- Estabilidad del gas natural: Los precios oscilan alrededor de los 2,8 dólares/MMBTU al finalizar la temporada de calefacción en Estados Unidos, mientras que las exportaciones estadounidenses de GNL operan a su máxima capacidad técnica.
- El oro en un punto muerto: El metal precioso busca un equilibrio entre el riesgo geopolítico y la presión de posibles subidas de tipos de interés, aunque Goldman Sachs mantiene un objetivo alcista por encima de los 5.500 dólares.
- Caída de la demanda de cacao: Los precios récord han reducido drásticamente las ventas de confitería (un 5% menos en Estados Unidos durante la Semana Santa), lo que, sumado al aumento de las existencias en almacenes, limita nuevas subidas de precios.
- Tensiones en el mercado del petróleo crudo: El Brent se mantiene por encima de los 110 dólares debido al estancamiento entre Estados Unidos e Irán; a pesar del bloqueo oficial del estrecho de Ormuz, algunos buques asiáticos transitan gracias a acuerdos diplomáticos locales.
- Estabilidad del gas natural: Los precios oscilan alrededor de los 2,8 dólares/MMBTU al finalizar la temporada de calefacción en Estados Unidos, mientras que las exportaciones estadounidenses de GNL operan a su máxima capacidad técnica.
- El oro en un punto muerto: El metal precioso busca un equilibrio entre el riesgo geopolítico y la presión de posibles subidas de tipos de interés, aunque Goldman Sachs mantiene un objetivo alcista por encima de los 5.500 dólares.
- Caída de la demanda de cacao: Los precios récord han reducido drásticamente las ventas de confitería (un 5% menos en Estados Unidos durante la Semana Santa), lo que, sumado al aumento de las existencias en almacenes, limita nuevas subidas de precios.
Petróleo:
- El crudo Brent supera los $110 por barril en el contrato de junio en medio de una mayor escalada en Medio Oriente.
- A pesar de la aparición de perspectivas de alto al fuego, Irán ha rechazado todas las condiciones propuestas por Estados Unidos.
- Irán indicó que busca una paz permanente y la retirada de las tropas estadounidenses. Un alto al fuego podría ser una preparación para un ataque más fuerte.
- El plazo de 48 horas anunciado por Trump expira a las 12:00 GMT entre martes y miércoles, aunque Irán ha reiterado que no tiene intención de cumplirlo.
- El Wall Street Journal señala que Estados Unidos se está preparando para atacar infraestructura energética y de transporte en Irán.
- Durante el fin de semana festivo, el mayor número de buques desde el inicio del conflicto atravesó el Estrecho de Ormuz, lo que se relaciona con acuerdos entre Irán y varios países asiáticos.
- Buques de países como India, Pakistán, Filipinas, Malasia y China han transitado recientemente por el estrecho. No está claro si los acuerdos se refieren a banderas o a unidades específicas.
- Se reporta que Pakistán habría alcanzado un acuerdo para el paso de 20 unidades; teóricamente, todas las unidades indias podrían cruzar el estrecho. Irán también indica que todos los buques de Irak pueden transitar libremente. Sin embargo, no hay detalles concretos y el seguro marítimo sigue siendo un factor clave.
- La OPEP+ acordó durante el fin de semana aumentar la producción en 206.000 barriles diarios en mayo, una vez que el Estrecho de Ormuz sea reabierto.
- Cabe destacar que Rusia también enfrenta problemas para aumentar producción y exportaciones debido a ataques en su infraestructura energética.
Nuevas cuotas de producción para países del acuerdo de recortes voluntarios. Es importante señalar que países como Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Rusia han reducido significativamente su producción recientemente. Fuente: OPEP
El petróleo se encuentra actualmente en una zona de fuerte oferta y ya no reacciona con la misma intensidad que en días previos. El Estrecho de Ormuz sigue cerrado, pero algunos buques están transitando, lo que genera una leve presión bajista. No obstante, el paso de unos pocos buques no implica una mejora significativa en la oferta global. Fuente: xStation5
Gas:
- Los precios del gas natural cayeron hacia $2,8/MMBTU debido al fin de la temporada de calefacción en EE.UU., aunque el lunes se observó un intento de rebote ante previsiones de temperaturas más bajas.
- La producción de gas el lunes fue de 110,4 bcfd, cerca de un 3% superior interanual. La demanda doméstica fue de 73 bcfd, aproximadamente un 7% menor que hace un año.
- Las exportaciones de GNL alcanzaron 20,4 bcfd, cerca de un 2% superiores a la semana anterior. Cabe destacar que, pese a la tensión global en el mercado de gas por la situación en Ormuz, EE.UU. no puede aumentar significativamente sus exportaciones debido al uso pleno de su capacidad instalada.
- Se espera que para 2030 la capacidad de exportación en Norteamérica aumente a aproximadamente 30 bcfd.
Las previsiones para las próximas dos semanas indican temperaturas superiores a lo normal, lo que implica una baja demanda de calefacción. Sin embargo, las proyecciones estacionales sugieren temperaturas más altas en verano, lo que implicaría mayor consumo futuro. Fuente: NOAA
Los inventarios de gas han caído hacia el promedio de 5 años, pero están comenzando a repuntar. En marzo se registraron dos informes que mostraron aumentos en inventarios, pese a la duración teórica de la temporada de calefacción. Fuente: EIA
El precio se encuentra en un soporte clave en torno a $2,8/MMBTU. Fuente: xStation5
Oro:
- El oro se mantiene en niveles más bajos tras la corrección del viernes. Permanece presionado por mayores expectativas de subas de tasas y por la incertidumbre geopolítica junto con el crecimiento de la deuda global.
- Según el World Gold Council, los bancos centrales continúan planeando compras de oro en 2026.
- Goldman Sachs mantiene proyecciones de precio por encima de $5.500 por onza hacia finales de este año.
- Un acuerdo para terminar el conflicto o un alto al fuego podría reducir el riesgo geopolítico, pero también generar un repunte temporal en la inflación.
- Actualmente, el oro y la plata se comportan más como activos de riesgo, dependientes de las tasas, lo que explica su alta correlación con los índices estadounidenses.
- Cabe recordar que en 2020, cuando los activos cayeron con fuerza, el oro rebotó rápidamente tras una corrección inicial.
- La corrección actual desde inicios de marzo es cercana al 15%, aunque en un punto llegó a casi 25%.
La correlación entre el precio del oro y el S&P 500 (US500) ha sido elevada durante gran parte del año. Sin embargo, el rebote reciente del índice no se ha reflejado con la misma intensidad en el oro. Fuente: xStation5
Cacao:
- El precio del cacao rebotó entre finales de marzo y comienzos de abril. Sin embargo, no logró superar los máximos del 11 de marzo, lo que implica ausencia de una nueva estructura de máximos y mínimos crecientes.
- Un informe de Bloomberg Intelligence indica que las ventas de chocolate en EE.UU. durante el período de Pascua fueron 5% menores, lo que refleja destrucción de demanda debido a precios elevados.
- Se espera que granos de cacao más baratos ingresen al mercado en la segunda mitad del año y tengan mayor impacto en precios hacia 2027. Sin embargo, no se descarta que los productores mantengan márgenes elevados.
- Los inventarios de cacao en ICE aumentaron hasta un máximo de 1,5 años, alcanzando casi 2,4 millones de sacos.
- Antes del inicio de la temporada intermedia, aproximadamente la mitad de Costa de Marfil y dos tercios de Ghana enfrentan condiciones de sequía, lo que podría afectar la producción.
- No obstante, considerando el aumento de inventarios y la sobreoferta por segundo año consecutivo, un fuerte rebote de precios parece poco probable en el corto plazo. El factor clave es la debilidad de la demanda.
- Cabe recordar que el aumento de precios de fertilizantes tras 2022 redujo su uso, afectando la producción en 2023 y 2024. Por lo tanto, el actual aumento en fertilizantes podría impactar la temporada 2026/2027.
El precio del cacao se mantiene en niveles bajos debido a la falta de señales de recuperación en la demanda. Teóricamente, se podría observar una mejora en la segunda mitad del año tras el agotamiento de inventarios previos. Fuente: xStation5
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