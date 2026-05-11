Resumen de Mercado: Petróleo sube tras rechazo de Trump a propuestas de Irán

Los futuros de acciones operan con estabilidad relativa, mientras que el petróleo registra alzas significativas en medio de una creciente incertidumbre geopolítica. El conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán escala tras la presentación de la respuesta iraní a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Los medios estatales iraníes calificaron dicha propuesta como equivalente a una rendición ante las exigencias del presidente Trump, generando un nuevo punto de tensión entre ambas naciones.

La respuesta de Irán, que Trump rechazó de forma tajante calificándola de “totalmente inaceptable”, habría incluido dos condiciones centrales: la exigencia de una compensación económica por los daños de guerra y el reconocimiento explícito de la soberanía iraní sobre el Estrecho de Ormuz. Estas condiciones han profundizado el estancamiento en las negociaciones y alimentan la incertidumbre en los mercados de materias primas.

En este contexto, el crudo Brent superó los 105 USD por barril, mientras que el WTI rebasó el umbral de los 100 USD por barril al alza, reflejando la sensibilidad del mercado energético ante la posible afectación de una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. En la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará en los datos de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, que podrían aportar señales adicionales sobre el estado de la economía doméstica.



Fuente: xStation5

Noticias Clave​​​​​

Geopolítica : Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan su momento más crítico tras el rechazo del presidente Trump a la respuesta iraní, que calificó de totalmente inaceptable. Irán condicionó cualquier acuerdo al pago de compensaciones por daños de guerra , al reconocimiento de su soberanía sobre el Estrecho de Ormuz y a un proceso de desnuclearización más gradual que el propuesto por Washington . Pese a la tensión, ambas partes trabajan con mediadores en un memorando de entendimiento que abriría 30 días de conversaciones, con una posible reanudación en Islamabad . En paralelo, Israel rechazó cualquier alto el fuego en Líbano como parte de un acuerdo más amplio, y el Mando Central estadounidense mantiene operaciones de interceptación marítima activas.

Aranceles : Trump reforzó su agenda proteccionista con una directiva que obliga a todas las agencias federales a priorizar la compra de productos estadounidenses , eliminando exenciones y cerrando vacíos legales. En materia diplomática, su visita a China está confirmada para esta semana con una agenda bilateral que incluye reuniones de trabajo y un banquete de Estado , lo que sugiere que el diálogo comercial entre las dos mayores economías del mundo continúa activo pese a las fricciones arancelarias .

Divisas : El dólar se fortaleció impulsado por el alza del petróleo , rendimientos más elevados y datos macroeconómicos sólidos en Estados Unidos y China . Los funcionarios de la Fed adoptaron un tono de cautela frente a recortes de tasas , destacando las presiones inflacionarias derivadas del conflicto energético, mientras que el BCE mantuvo una postura similar de espera. La libra esterlina enfrenta presión adicional por la inestabilidad política interna del gobierno de Starmer .

Bonos : Los mercados de renta fija sufrieron retrocesos generalizados ante el aumento en los precios del petróleo , que elevó las expectativas de inflación y redujo el atractivo de los bonos soberanos . La oferta prevista de deuda estadounidense añadió presión adicional a los rendimientos , mientras que en Europa y Japón los bancos centrales enfrentan el mismo dilema de contener la inflación energética sin comprometer el crecimiento.

Estados Unidos : La Fed mantiene una postura vigilante ante el repunte inflacionario asociado al encarecimiento de la energía. El gobernador Goolsbee subrayó que los recortes de tasas no son la única herramienta disponible y que el banco central debe responder con flexibilidad al entorno de precios, mientras se evalúan ajustes en el balance y posibles mejoras en la comunicación institucional .

Europa : Noruega registró un repunte en su inflación subyacente , señal de que las presiones de precios se amplían más allá de la energía. En el BCE , tanto Lagarde como De Guindos apostaron por la prudencia, descartando movimientos prematuros en los tipos de interés y esperando las nuevas proyecciones de junio para decidir con mayor claridad sobre el impacto inflacionario de la guerra.

Japón y Asia : El mercado japonés alcanzó brevemente un nuevo récord histórico , pero cedió las ganancias ante el impacto que los altos precios del petróleo tienen sobre la rentabilidad de sectores industriales y de consumo clave. En Corea del Sur , la bolsa consolidó máximos históricos liderada por el sector tecnológico , con una demanda tan intensa que activó mecanismos automáticos de pausa en la negociación.

China : Los datos de comercio exterior e inflación de abril superaron ampliamente las expectativas, mostrando una economía con mayor dinamismo del anticipado. Las exportaciones se aceleraron con fuerza y el IPC sorprendió al alza, lo que sugiere una recuperación de la demanda interna y externa más robusta, aunque también plantea interrogantes sobre el margen de maniobra de Pekín en política monetaria .

Petróleo : El rechazo de Trump a la propuesta iraní y la incertidumbre sobre el futuro del Estrecho de Ormuz mantienen al mercado bajo una presión alcista sostenida . Saudi Aramco advirtió que incluso una reapertura inmediata del estrecho tardaría meses en normalizar los flujos de suministro global , mientras los inventarios mundiales se consumen a ritmo récord. Algunos envíos de GNL han comenzado a transitar nuevamente por la vía fluvial, aunque las conversaciones diplomáticas siguen siendo frágiles.

Metales: El oro retrocedió levemente ante el fortalecimiento del dólar y el alza del petróleo, que redirige flujos hacia activos energéticos. El cobre, en cambio, mantuvo el terreno ganado la semana pasada, respaldado por los datos más sólidos de lo esperado en comercio e inflación china, que apuntan a una demanda industrial más firme en el corto plazo.

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Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista, con la cotización marcando nuevos máximos por encima de su media móvil de largo plazo, mientras el MACD ha regresado a terreno positivo. En las últimas sesiones, además, se observa una fase de consolidación lateral que ha definido un soporte clave en la zona de los 29.223 puntos, nivel que pasa a ser la principal referencia técnica de corto plazo.

Mientras el precio conserve la estructura de máximos y mínimos crecientes y respete el soporte de los 29.223 puntos, podría extender el movimiento hacia la región de los 29.616 puntos, correspondiente a la extensión del 300% de Fibonacci del impulso inicial. En cambio, una pérdida de este nivel abriría la puerta a una consolidación de mayor amplitud, con un soporte más relevante ubicado en torno a los 28.947 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.223

🔺 Escenario Alcista: 29.616

🔻 Escenario Bajista: 28.947

Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El petróleo ha mostrado una recuperación apoyada en el avance de las negociaciones geopolíticas, dentro de una estructura que sigue desarrollándose en canales amplios. En este contexto, el precio se ha extendido hasta una zona de resistencia relevante en torno al 61,8% de Fibonacci, nivel que además coincide con su media móvil de largo plazo. Por ello, la región de los 99,93 dólares se mantiene como la principal referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 99,93 dólares, podría confirmar una estructura de giro en V y extender el movimiento hacia las resistencias previas ubicadas en torno a los 107 -110 dólares. En cambio, si vuelve a imponerse la presión vendedora desde esta zona, el precio podría retomar la trayectoria bajista, con un punto de giro relevante en la región de los 88,58 dólares.

🔹 Punto Clave: 99,93

🔺 Escenario Alcista: 107-110

🔻 Escenario Bajista: 88,58