🛣️ Resumen de mercado: Wall Street y Europa pierden terreno; los mercados esperan a Trump en Davos

Mapa de calor de la volatilidad actual en el mercado FX. Fuente: xStation

La sesión europea muestra un desempeño relativamente débil, con los primeros intentos de rebote rápidamente neutralizados. A las 13:30 CET, el DAX alemán (DE40) cae 0,95%, el CAC40 francés (FRA40) retrocede 0,33% y el FTSE100 británico (UK100) baja 0,2%.

La debilidad también alcanza a los mercados de Polonia, donde el índice clave WIG20 cae 1,33%, convirtiéndose en el líder de las pérdidas en el Viejo Continente.

Las acciones de Danone se desplomaron 5% tras el retiro de la fórmula infantil Dumex Dulac 1 del mercado de Singapur debido a la presencia de la toxina cereulida en el aceite ARA. Se trata de la mayor caída diaria en seis años, agravada por preocupaciones sobre la reputación de la compañía en el segmento de nutrición.

Barry Callebaut sube tras el nombramiento de Hein Schumacher (ex CEO de Unilever) como nuevo director de la empresa, el mayor proveedor de cacao del mundo. Se espera que el nuevo liderazgo ayude a la compañía a salir de la crisis del mercado del cacao.

Burberry avanza 5,3% gracias a resultados de ventas mejores de lo esperado durante la clave temporada navideña, lo que demuestra la resiliencia del sector lujo pese a la presión generalizada.

El tema central de la jornada es el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de Davos, en el resort suizo (14:30 CET).

Bitcoin permanece en fase de consolidación tras una corrección superior al 30% en el cuarto trimestre, con la aversión al riesgo y su correlación con el mercado accionario limitando su potencial alcista. La atención se traslada a Davos, donde la regulación cripto en EE. UU. (Ley CLARITY) es objeto de intenso debate.

La inflación en el Reino Unido se aceleró por primera vez en cinco meses, alcanzando 3,4% interanual en diciembre, frente al 3,2% de noviembre, ligeramente por encima de las previsiones (3,3%). El aumento estuvo impulsado principalmente por el alza del impuesto al tabaco y mayores tarifas aéreas.

Las divisas antipodeanas (dólar australiano y neozelandés) son las que mejor se desempeñan en el mercado FX. En contraste, la libra esterlina y el dólar estadounidense muestran retrocesos.

El gas natural (NATGAS) sube 22% hoy, en medio de la persistente ola de frío en Estados Unidos. Los datos meteorológicos actualizados de ayer confirman la tendencia de enfriamiento ya señalada el lunes.

El petróleo también recupera terreno, con el WTI subiendo 1,5%. En este contexto, los inversores estarán atentos a los datos del API, que se publicarán esta noche y ofrecerán pistas sobre los cambios en los inventarios de crudo en EE. UU. durante la última semana.

El oro continúa mostrando fortaleza: el contrato GOLD sube 2,2% hoy, impulsado por nuevas preocupaciones geopolíticas.