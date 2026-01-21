🛣️ Resumen de mercado: Wall Street y Europa pierden terreno; los mercados esperan a Trump en Davos

- Los mercados globales operan con sesgo defensivo a la espera del discurso de Trump en Davos, mientras la presión geopolítica impulsa al oro y al gas natural, y las acciones europeas continúan bajo tensión.
- Los mercados globales operan con sesgo defensivo a la espera del discurso de Trump en Davos, mientras la presión geopolítica impulsa al oro y al gas natural, y las acciones europeas continúan bajo tensión.
Mapa de calor de la volatilidad actual en el mercado FX. Fuente: xStation
-
La sesión europea muestra un desempeño relativamente débil, con los primeros intentos de rebote rápidamente neutralizados. A las 13:30 CET, el DAX alemán (DE40) cae 0,95%, el CAC40 francés (FRA40) retrocede 0,33% y el FTSE100 británico (UK100) baja 0,2%.
-
La debilidad también alcanza a los mercados de Polonia, donde el índice clave WIG20 cae 1,33%, convirtiéndose en el líder de las pérdidas en el Viejo Continente.
-
Las acciones de Danone se desplomaron 5% tras el retiro de la fórmula infantil Dumex Dulac 1 del mercado de Singapur debido a la presencia de la toxina cereulida en el aceite ARA. Se trata de la mayor caída diaria en seis años, agravada por preocupaciones sobre la reputación de la compañía en el segmento de nutrición.
-
Barry Callebaut sube tras el nombramiento de Hein Schumacher (ex CEO de Unilever) como nuevo director de la empresa, el mayor proveedor de cacao del mundo. Se espera que el nuevo liderazgo ayude a la compañía a salir de la crisis del mercado del cacao.
-
Burberry avanza 5,3% gracias a resultados de ventas mejores de lo esperado durante la clave temporada navideña, lo que demuestra la resiliencia del sector lujo pese a la presión generalizada.
-
El tema central de la jornada es el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de Davos, en el resort suizo (14:30 CET).
-
Bitcoin permanece en fase de consolidación tras una corrección superior al 30% en el cuarto trimestre, con la aversión al riesgo y su correlación con el mercado accionario limitando su potencial alcista. La atención se traslada a Davos, donde la regulación cripto en EE. UU. (Ley CLARITY) es objeto de intenso debate.
-
La inflación en el Reino Unido se aceleró por primera vez en cinco meses, alcanzando 3,4% interanual en diciembre, frente al 3,2% de noviembre, ligeramente por encima de las previsiones (3,3%). El aumento estuvo impulsado principalmente por el alza del impuesto al tabaco y mayores tarifas aéreas.
-
Las divisas antipodeanas (dólar australiano y neozelandés) son las que mejor se desempeñan en el mercado FX. En contraste, la libra esterlina y el dólar estadounidense muestran retrocesos.
-
El gas natural (NATGAS) sube 22% hoy, en medio de la persistente ola de frío en Estados Unidos. Los datos meteorológicos actualizados de ayer confirman la tendencia de enfriamiento ya señalada el lunes.
-
El petróleo también recupera terreno, con el WTI subiendo 1,5%. En este contexto, los inversores estarán atentos a los datos del API, que se publicarán esta noche y ofrecerán pistas sobre los cambios en los inventarios de crudo en EE. UU. durante la última semana.
-
El oro continúa mostrando fortaleza: el contrato GOLD sube 2,2% hoy, impulsado por nuevas preocupaciones geopolíticas.
-
Bitcoin sigue consolidando, manteniéndose por debajo de las £89.000.
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
USD/JPY cae a mínimos de dos semanas tras rumores de intervención cambiaria
Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela
Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "