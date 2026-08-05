Resumen de mitad de mañana: El CEO de Novo Nordisk busca tranquilizar a los inversores tras el informe de resultados💡

Los índices europeos abrieron la sesión del miércoles atrapados entre el optimismo empresarial y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un simbólico 0,07%, alcanzando brevemente un nuevo máximo intradía tras cerrar la sesión anterior en un máximo histórico. La mayoría de los principales índices regionales se mantuvieron prácticamente sin cambios, con los inversores más centrados en los resultados trimestrales publicados por las empresas que en la evolución general de los índices.

¿Qué está pasando hoy en los mercados?

Un factor clave que influye en el sentimiento del mercado son las señales contradictorias procedentes de Oriente Medio: por un lado, el presidente Trump habló el martes de "muy buenas conversaciones" con Irán; por otro, los hutíes yemeníes (vinculados a Irán) llevaron a cabo un ataque con misiles contra un petrolero saudí en el Mar Rojo, lo que mermó las esperanzas de un rápido acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz.

El mercado está descontando en gran medida los acontecimientos geopolíticos, mientras que los fundamentos empresariales siguen siendo el principal motor de las cotizaciones bursátiles esta semana.

Los precios del petróleo están subiendo en respuesta al incidente: el Brent ha aumentado entre un 1,2 % y un 1,4 %, cotizando a unos 80,3-80,5 dólares por barril, mientras que el WTI ha subido entre un 0,5 % y un 0,7 %, situándose ligeramente por debajo de los 76,3 dólares.

El dólar sigue bajo presión, lo que impulsa el precio del oro, que cotiza cerca de su máximo de un mes, y dinamizando el sector de las materias primas.

Las empresas mineras (+1,4%) y energéticas (+0,6%) son las que mejor se comportan, beneficiándose del alza de los precios de las materias primas y del petróleo, respectivamente.

El sector bancario es el que peor se comporta (-0,9%), lastrado por HSBC tras la publicación de sus resultados, mientras que el sector farmacéutico también sufre presión tras el decepcionante informe de Novo Nordisk.

Noticias de compañías

Los resultados trimestrales están dominando las noticias hoy, y los mayores movimientos de precios se observan en empresas de los sectores sanitario, energético y financiero.

Siemens Energy sube un 1,3% tras unos resultados récord en el tercer trimestre, impulsados ​​por la creciente demanda de centros de datos de IA y proyectos de centrales eléctricas en Oriente Medio.

Glencore sube un 3,3% después de que su EBITDA del primer semestre aumentara un 86% hasta los 10.100 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas (9.500 millones de dólares). La compañía también anunció planes para una cotización secundaria en la bolsa australiana, así como un dividendo extraordinario y un nuevo programa de recompra de acciones.

Sandoz lidera las ganancias del índice con un aumento del 7,4%, tras un incremento del 9% en las ventas netas, impulsado por el fuerte crecimiento del segmento de biosimilares.

HSBC cae un 3,5% tras los resultados de ayer, arrastrando a la baja a todo el sector bancario, mientras que Heineken sube un 2,8% tras un sólido segundo trimestre, impulsado por unas ventas superiores a la media en la región de Asia-Pacífico, especialmente en Vietnam.

En el índice Euro Stoxx 50, Infineon (-5,02%) es la que más cae, seguida de Deutsche Post (-2,49%) y Nordea (-1,89%), mientras que Bayer (+3,34%) lidera las subidas, por delante de Rheinmetall (+2,32%) y Argenx (+1,79%).

Novo Nordisk sigue siendo una de las empresas más observadas en el mercado farmacéutico europeo, y la publicación hoy de sus resultados para el primer semestre de 2026 es una prueba clave de la credibilidad de la dirección ante los inversores.

Resultados y previsiones



La compañía ha revisado al alza su previsión para el ejercicio completo, proyectando ahora un descenso de las ventas ajustadas y del beneficio operativo de entre el -6 % y el 0 % a tipos de cambio constantes, lo que supone una mejora respecto a la previsión anterior de un descenso de entre el -4 % y el -12 %. Las ventas ajustadas del segundo trimestre aumentaron un 7 % a tipos de cambio constantes, mientras que el beneficio operativo ajustado creció un 11 %, si bien el aumento de los volúmenes se vio parcialmente compensado por la bajada de los precios. El beneficio operativo ajustado para el segundo trimestre de 2026 ascendió a 33.389 millones de coronas danesas.

Reacción del mercado y contexto



A pesar de la mejora de las previsiones, las acciones de la compañía caen entre un 3,8 % y un 4,3 %, ya que los inversores se centraron en las ventas ligeramente inferiores a las esperadas del comprimido Wegovy y en otro resultado decepcionante de un ensayo clínico del fármaco de nueva generación CagriSema. Los analistas de Citi resumieron los resultados de forma concisa: «En general, nada alentador», mientras que Jefferies señaló que la revisión al alza de la previsión deja poco margen para un mayor crecimiento en las expectativas del mercado. El precio de las acciones de la compañía, que cotiza en Copenhague, se mantiene casi un 70 % por debajo de su máximo de mediados de 2024, a pesar de un repunte de alrededor del 30 % desde su mínimo de marzo. Sin embargo, las acciones han detenido su caída y están ganando algo más del 2 %.

Estrategia y cartera de productos del CEO



El CEO Mike Doustdar, que celebra su primer año en el cargo, aseguró a los inversores que la compañía intensificará su investigación y buscará adquisiciones complementarias más pequeñas para reconstruir su cartera de productos antes de que expire la patente de semaglutida a principios de la próxima década. El comprimido Wegovy, lanzado este año en EE. UU., Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, ha captado, según Doustdar, alrededor del 90 % del mercado de fármacos orales para la obesidad, a pesar de la competencia del comprimido de Eli Lilly, y la compañía planea lanzarlo en Alemania «próximamente». Alrededor del 80 % de los pacientes que tomaban el comprimido no habían utilizado previamente ninguna terapia con GLP-1, lo que sugiere que el producto está expandiendo el mercado de la obesidad en lugar de desviar pacientes de la versión inyectable de Wegovy.

Presión competitiva



Novo Nordisk se enfrenta a una creciente presión de su rival estadounidense Eli Lilly, cuyos fármacos Zepbound y Mounjaro están ganando rápidamente cuota de mercado a pesar de haber entrado en el mercado más tarde. Los analistas estiman que el mercado de fármacos para la obesidad alcanzará un valor de más de 100.000 millones de dólares anuales para 2030, lo que hace que lo que está en juego para los nuevos fármacos en desarrollo sea excepcionalmente importante. Morten Gregersen, de la gestora de activos danesa Formuepleje, comentó que otra decepción con CagriSema «pone de manifiesto el mayor problema estratégico de Novo».