Los mercados europeos abrieron a la baja este viernes, ya que la escalada de las tensiones en Oriente Medio impulsó los precios del petróleo y reavivó las preocupaciones sobre la inflación. No obstante, las ventas se han mantenido relativamente contenidas, con un sólido inicio de la temporada de resultados empresariales ayudando a amortiguar las pérdidas. El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía alrededor de un 0,6% en las primeras operaciones, aunque seguía encaminado a registrar una ligera subida semanal.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques militares durante seis días consecutivos, aumentando el riesgo de nuevas interrupciones en los mercados energéticos globales. El repunte de los precios del petróleo ha reactivado los temores de que la inflación pueda mantenerse elevada durante más tiempo, dificultando que los bancos centrales continúen con la relajación de la política monetaria.

Los mercados europeos están mostrando un comportamiento significativamente mejor que sus homólogos asiáticos, principalmente porque los índices europeos tienen una exposición mucho menor a las grandes compañías tecnológicas de gran capitalización.

Los semiconductores vuelven a caer

El sector de semiconductores volvió a estar bajo presión, con STMicroelectronics cayendo alrededor de un 5% y ASML retrocediendo aproximadamente un 3,5%.

Los inversores están dejando parcialmente de lado las tensiones geopolíticas gracias a un sólido inicio de la temporada de resultados, especialmente por parte de los grandes bancos europeos, que impulsaron a los mercados de renta variable a comienzos de esta semana.

Al mismo tiempo, los principales estrategas se muestran cada vez más optimistas sobre la renta variable europea. Según una encuesta de Bloomberg, UBS y Deutsche Bank han elevado sus objetivos de cierre de año para el STOXX 600, citando una aceleración del crecimiento de los beneficios empresariales y la resistencia del mercado frente a los riesgos geopolíticos.

UBS se encuentra actualmente entre las firmas más alcistas sobre la bolsa europea y prevé que el STOXX 600 podría subir alrededor de un 8% hasta finales de año.

Los datos de inflación de Estados Unidos, mejores de lo esperado, han reducido la preocupación por una subida inmediata de los tipos de interés, aunque el aumento de los precios del petróleo vuelve a complicar las perspectivas inflacionistas.

Los inversores centran ahora su atención en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) prevista para la próxima semana.

La mayoría de los economistas espera que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios, aunque los mercados monetarios han comenzado a descontar una mayor probabilidad de una subida de tipos más adelante este año.

El FTSE 100 de Londres bajaba alrededor de un 0,3%, mientras que el CAC 40 francés perdía aproximadamente un 0,6% y el DAX alemán retrocedía cerca de un 0,5%.

Los mercados del sur de Europa también cotizaban a la baja, con el FTSE MIB italiano cayendo alrededor de un 1% y el IBEX 35 español descendiendo aproximadamente un 0,3%.

Cotización del Euro Stoxx 50

Al analizar el gráfico de los futuros del Euro Stoxx 50, se observa claramente que la media EMA50 se ha convertido en un nivel de soporte.

Una caída por debajo del nivel de 6.216 puntos podría abrir la puerta a una corrección más prolongada, incluso hacia los 5.925 puntos, donde se encuentra la EMA200 (línea roja).

Las preocupaciones sobre la inflación y el aumento de los precios del petróleo podrían actuar como catalizadores de nuevas caídas.