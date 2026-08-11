Resumen de mitad de sesión: El sector energético lidera las subidas en Europa

Los mercados están empezando a adoptar una visión más cautelosa sobre el auge de la inversión en IA. El elevado gasto en centros de datos, semiconductores e infraestructuras de IA ya no es suficiente para sostener las subidas de las cotizaciones si no va acompañado de una vía clara hacia un rápido crecimiento de los ingresos. Para los mercados de renta variable, la combinación de unos precios de la energía elevados y un menor crecimiento económico está adquiriendo especial relevancia: un petróleo más caro puede incrementar las presiones sobre los costes y la inflación, mientras que el reciente y débil informe del mercado laboral estadounidense ha generado preocupación sobre el ritmo de crecimiento de la mayor economía del mundo. El principal acontecimiento macroeconómico será el informe del IPC de EE. UU. del miércoles. Una inflación más moderada podría aliviar las preocupaciones relacionadas con el encarecimiento de la energía y reforzar las expectativas de una Reserva Federal más acomodaticia, mientras que un dato superior a lo esperado podría volver a presionar las valoraciones de la renta variable, especialmente en las áreas del mercado más sensibles a los tipos de interés.

Entre los valores individuales, destaca Alcon, cuyas acciones subieron casi un 4% después de que la compañía elevara sus previsiones de beneficios para el conjunto del año.

La temporada de resultados europea sigue siendo, en términos generales, sólida, especialmente en los sectores de salud, infraestructuras energéticas y defensa, aunque las compañías tecnológicas e industriales están encontrando una respuesta mucho más exigente por parte de los inversores.

El crudo Brent ha superado los 84 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto desde finales de julio, lo que favorece a las compañías energéticas europeas, pero al mismo tiempo eleva los costes para la industria y aumenta el riesgo de un repunte de las presiones inflacionistas.

Las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz han llegado a otro punto muerto después de que la Administración de Donald Trump endureciera su postura frente a las propuestas planteadas por Irán y Omán, reduciendo las posibilidades de una rápida desescalada en la región.

El Stoxx Europe 600 se mantiene cerca de máximos históricos, pero la renta variable europea ha entrado en una fase de espera en la que los acontecimientos geopolíticos y los precios de la energía están teniendo un mayor impacto sobre el sentimiento a corto plazo.

Los índices europeos se mantienen cerca de máximos históricos, pero el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio sigue limitando el apetito por el riesgo de los inversores. El estancamiento de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz ha vuelto a impulsar al alza los precios del petróleo, aumentando el riesgo de que persistan las presiones inflacionistas. Al mismo tiempo, la temporada de resultados está poniendo de manifiesto una creciente divergencia entre sectores, mientras que los inversores se muestran cada vez más exigentes con las compañías tecnológicas que anteriormente se beneficiaron del auge de la inteligencia artificial (IA). La salud de la economía estadounidense también sigue en el foco tras el débil informe del mercado laboral. El próximo acontecimiento clave para los mercados globales será la publicación del IPC de EE. UU., que podría determinar las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.

Cotización del Euro Stoxx 50

El Euro Stoxx 50 no registra hoy un aumento significativo de la volatilidad, y el sentimiento en los mercados europeos se mantiene relativamente tranquilo. Los futuros de los índices estadounidenses también cotizan sin grandes variaciones.

Fuente: xStation5

El Euro Stoxx 50 mantiene una tendencia muy sólida, con una subida del 12,9% en lo que va de año y del 20,3% en los últimos 12 meses, mientras el índice cotiza cerca de máximos históricos. La amplitud del mercado sigue siendo especialmente favorable: el 72% de sus componentes cotiza por encima de su media móvil de 50 días y el 68% por encima de su media móvil simple (SMA) de 200 días, lo que indica que el rally no está impulsado únicamente por un reducido grupo de las compañías de mayor tamaño. Al mismo tiempo, un PER de alrededor de 20 veces muestra que los inversores ya están pagando una prima por los valores europeos de primera categoría, lo que significa que nuevas subidas requerirán confirmación por parte de los beneficios empresariales y de las previsiones de las compañías. A corto plazo, por tanto, el mercado sigue mostrando unos fundamentales sólidos, pero tras avanzar un 4,2% en el último mes y acercarse a máximos históricos, se ha vuelto más vulnerable a una toma de beneficios ante catalizadores macroeconómicos o geopolíticos negativos.

Fuente: XTB Research

ASML y energía compensan la debilidad de otros segmentos

El mapa de mercado del Euro Stoxx 50 apunta a una rotación significativa dentro del índice, ya que el comportamiento relativamente estable del índice de referencia oculta movimientos mucho más importantes entre los distintos valores. ASML (+0,94%) sigue siendo uno de los pilares del índice debido a su elevado peso, mientras que TotalEnergies (+1,91%) y Eni (+1,88%) se están beneficiando del nuevo repunte de los precios del petróleo. En el lado contrario, AB InBev (-2,31%), Prosus (-1,47%) y Airbus (-1,42%) se encuentran entre los valores más rezagados, lo que indica que las subidas de hoy están lejos de ser generalizadas.

Esta estructura de mercado apunta principalmente a una rotación de capital entre sectores, más que a un movimiento generalizado de apetito por el riesgo en el conjunto de la renta variable europea. La fortaleza de las compañías energéticas europeas, acompañada por el aumento de los precios del petróleo, también es visible de forma más amplia en todo el continente.

Fuente: XTB Research

El repunte del precio del petróleo favorece a las energéticas y lastra al sector de viajes

Los elevados precios del petróleo están generando una clara divergencia entre los distintos sectores del mercado de renta variable europeo. El sector energético avanzó alrededor de un 1%, mientras los precios del crudo alcanzaban su nivel más alto del mes. El próximo movimiento dependerá en gran medida de la evolución de la situación en torno al estrecho de Ormuz y de los próximos datos macroeconómicos.

El sector energético avanzó alrededor de un 1%, respaldado por el repunte de los precios del petróleo hasta sus niveles más altos de agosto.

Donald Trump respondió a las condiciones planteadas por Irán con exigencias propias, entre ellas el pago de compensaciones económicas, lo que podría complicar aún más las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las acciones de los sectores de viajes y ocio cayeron alrededor de un 0,7%, ya que el encarecimiento de los combustibles volvió a generar preocupación por los costes operativos.

Las compañías tecnológicas europeas tuvieron un mejor comportamiento, con una subida de alrededor del 0,4% en el índice sectorial.

La temporada de resultados europea se acerca a sus últimas fases, desplazando la atención de los mercados hacia los datos macroeconómicos, especialmente las cifras de empleo y PIB de la eurozona.

TotalEnergies (+1,91%) y Eni (+1,88%) se encuentran entre los valores con mejor comportamiento, demostrando cómo el aumento de los precios del crudo vuelve a traducirse directamente en una fortaleza relativa de los productores de energía. ASML también está registrando un comportamiento sólido, con una subida del 0,94% durante la sesión y de hasta el 66,7% en lo que va de año, aunque su PER de alrededor de 55 veces pone de manifiesto cuánto crecimiento futuro está ya descontado en la cotización.

En el lado negativo, AB InBev (-2,31%), Adyen (-1,53%), Prosus (-1,47%) y Airbus (-1,42%) destacan entre los valores más rezagados, poniendo de nuevo de manifiesto el carácter selectivo de la sesión de hoy. Desde una perspectiva más amplia, sin embargo, la señal más importante procede del sector energético. TotalEnergies y Eni acumulan subidas aproximadas del 38,5% y del 48,9% en lo que va de año, respectivamente, lo que sugiere que el movimiento de hoy es la continuación de una tendencia ya consolidada y no simplemente una reacción puntual de un solo día al aumento de los precios del petróleo.

Fuente: XTB Research

Tecnología y energía lideran

El sector tecnológico es el principal motor del mercado en la sesión de hoy, con una subida del 1,32%, mientras que la energía también se sitúa claramente entre los sectores líderes, con un avance del 1,60%. Esto genera una combinación interesante de dos temáticas de inversión muy diferentes: la tecnología se está beneficiando de la demanda estructural de semiconductores y de la inteligencia artificial (IA), mientras que la energía está reaccionando principalmente al aumento de los precios del petróleo y a la prima de riesgo geopolítica.

Los servicios de comunicación (-1,80%) son el principal lastre, mientras que las caídas de las utilities (-0,82%) y de los materiales (-0,49%) también están limitando el avance del índice en su conjunto. Desde la perspectiva del índice, la cuestión clave es si la tecnología será capaz de mantener su impulso, ya que su elevado peso implica que ASML y otros grandes componentes pueden tener un impacto mayor sobre la dirección del Euro Stoxx 50 que el número total de sectores que cotizan al alza.

Fuente: XTB Research

Alcon se dispara tras presentar resultados y elevar sus previsiones de beneficios

Las acciones de Alcon están subiendo con fuerza tras los resultados del segundo trimestre de la compañía, ya que los inversores se centran principalmente en la mejora de las perspectivas para el conjunto del ejercicio fiscal 2026. Los ingresos aumentaron un 8% interanual y superaron ligeramente las expectativas de los analistas, mientras que la dirección elevó sus previsiones de BPA ajustado y de margen operativo. La reacción positiva de la cotización sugiere que los inversores consideran menos relevante para la evolución subyacente de la compañía el cargo extraordinario relacionado con PowerVision.

Alcon generó unos ingresos de 2.780 millones de dólares en el segundo trimestre, un 8% más interanual y ligeramente por encima de la estimación de consenso, de aproximadamente 2.770 millones de dólares.

La compañía elevó su previsión de BPA ajustado para 2026 hasta 3,44-3,53 dólares, frente a los 3,41 dólares esperados por los analistas, y también incrementó su previsión de margen operativo para el conjunto del ejercicio.

La previsión de ventas para el conjunto del año se amplió hasta un rango de 10.835-11.041 millones de dólares, frente a una estimación de consenso de aproximadamente 11.087 millones de dólares, lo que significa que el punto medio del rango sigue estando por debajo de las expectativas del mercado.

El BPA reportado cayó hasta 0,00 dólares, frente a los 0,35 dólares del año anterior, aunque la cifra se vio afectada por un cargo extraordinario, no monetario y después de impuestos, de aproximadamente 287 millones de dólares, relacionado con la interrupción de los programas de lentes intraoculares adquiridos de PowerVision.

Los inversores se centraron en la evolución del negocio subyacente de Alcon y en la mejora de sus previsiones, considerando el deterioro de valor relacionado con PowerVision como un acontecimiento extraordinario que no refleja la situación actual de los segmentos de Surgical y Vision Care.

Precio de la acción de Alcon

Fuente: xStation5