Resumen de mitad de sesión: Europa celebra un acuerdo que podría ser solo una extensión del alto el fuego

Safran, Airbus y la banca europea impulsan al Euro Stoxx 50, mientras Eni y TotalEnergies caen, mostrando la divergencia sectorial del rally

Industriales, banca y consumo lideran el rally, mientras Energía sufre por el desplome del crudo, reflejando una clara rotación pro‑cíclica

Europa rebota con fuerza (+1,8%) gracias al optimismo por un posible acuerdo EE. UU.–Irán

Los índices bursátiles europeos suben con fuerza este lunes, alcanzando sus niveles más altos en más de dos meses. El DAX (DE40) avanza alrededor de +1,82%, mientras que el EURO STOXX 50 gana +1,85%, impulsados por el optimismo en torno a las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán.

El sábado, el presidente Trump afirmó que el marco del acuerdo para la apertura del Estrecho de Ormuz estaba “en gran parte negociado”, lo que electrificó a los inversores y redujo los temores sobre inflación y desaceleración global. Sin embargo, los analistas advierten que los temas clave —el programa nuclear iraní y el control del estrecho— siguen sin resolverse, y que el posible acuerdo podría ser simplemente una prolongación del alto el fuego.

Los precios del petróleo caen con fuerza:

Brent: –4,7% hasta ~98 USD/barril

WTI: –5%

El dólar estadounidense se debilita, con el USDIDX cayendo un 0,30%, mientras que el EUR/USD se mantiene en torno a 1,1642.

Sectores: quién lidera y quién sufre

Por sectores, destacan:

Industriales: +2,20%

Financieros/Banca: +1,75% a +2,20%

Consumo discrecional: +1,61%

Estos movimientos reflejan un mejor ánimo inversor y el alivio que aportan los menores precios de la energía.

El único sector en negativo es energía (–1,40%), directamente afectado por la caída del petróleo, junto con la debilidad relativa del sector salud (+0,46%).

Los volúmenes de negociación son más bajos debido a los festivos en EE. UU. y Reino Unido.

Fuente: XTB

Información corporativa

Delivery Hero — el mayor movimiento del día en Europa

Las acciones suben más del 12%, alcanzando máximos de 18 meses, tras informaciones del Financial Times que apuntan a que Uber estaría considerando elevar su oferta de compra después de que uno de los principales accionistas rechazara la propuesta de 38 EUR por acción.

Uber ya es el mayor accionista de Delivery Hero, con una participación del 19,5%, y varios inversores exigen un precio superior a 40 EUR. Jefferies elevó su precio objetivo a 42,5 EUR desde 29 EUR, aunque advirtió sobre “numerosos problemas antimonopolio”, ya que Uber se solapa con Delivery Hero en 22 mercados.

Safran (+4,46%) — líder del Euro Stoxx 50

El fabricante de motores aeronáuticos se beneficia de:

Mayor actividad en el sector aéreo (el petróleo más barato reduce costes de aerolíneas)

Aumento del gasto en defensa en Europa

Airbus (+2,79%) y Air France-KLM (+2,79% / +7,5%) también suben con fuerza gracias a la caída del petróleo.

Banca europea en verde

Deutsche Bank: +2,88%

BNP Paribas: +2,64%

El sector financiero es uno de los que más contribuye al movimiento positivo del índice.

Energía, en el lado opuesto

Eni: –1,78%

TotalEnergies: –1,24%

Ambas caen arrastradas por el desplome del crudo.