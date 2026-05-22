Los índices bursátiles europeos cotizan sin una dirección clara este viernes: el Euro Stoxx 50 cae un 0,13% y el DAX retrocede un 0,16%, mientras que los futuros del S&P 500 se mantienen ligeramente en positivo (+0,12%). El principal factor detrás de la cautela del mercado es la guerra con Irán y su impacto en los precios de las materias primas energéticas, lo que se traduce en mayor inflación y revisiones al alza de las expectativas de tipos en la eurozona. Cada vez más estrategas advierten que, si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado durante un periodo prolongado, un escenario bajista para la renta variable europea podría hacerse realidad.

Valoraciones y expectativas de beneficios

Aunque el objetivo medio de los analistas para final de año del Stoxx Europe 600 se sitúa en 624 puntos —lo que implica menos del 1% de potencial alcista—, el panorama de las revisiones de BPA sigue siendo positivo. El BPA adelantado combinado del Stoxx 600 lleva años subiendo de forma constante, y el consenso espera crecimiento de doble dígito en 2026, apoyado por el sector energético y un repunte del consumo. Si esta trayectoria continúa, los analistas podrían verse presionados a revisar al alza sus precios objetivo, reduciendo la brecha entre valoraciones actuales y previsiones.

Fuente: Bloomberg Financial Lp

Materias primas y divisas

El WTI se mantiene por encima de los 98 USD/barril (+0,20%), alimentando preocupaciones sobre márgenes corporativos y poder adquisitivo del consumidor. El dólar estadounidense permanece estable con una ligera subida del 0,08%, mientras que el EURUSD cae un 0,13% hasta 1,1604. En este contexto, el oro retrocede un 0,21%, lo que sugiere que el mercado aún no está buscando refugios de forma agresiva.

Fuente: XTB

Sectores: la tecnología lidera con fuerza

El sector tecnológico es el mejor del Euro Stoxx 50, con una subida de +2,07%, contribuyendo de forma significativa al movimiento del índice.

Fuente: XTB

También destacan:

Industriales: +0,75%

Financieras: +0,56%

En el lado negativo:

Energía: –1,48% (el peor sector del día) TotalEnergies: –1,51% Eni: –1,41%

Salud: –0,22%

Utilities: –0,15%

Información corporativa

Richemont

El propietario de Cartier publicó sus resultados anuales, recibidos con reacción mixta: las acciones subieron más del 5% inicialmente, pero terminaron cayendo un 1,9%. Las ventas del grupo alcanzaron 22.420 millones EUR (+4,8% interanual) y, a tipos constantes, el crecimiento fue del +11%, superando claramente el consenso (+9,78%).

Destacaron las Jewellery Maisons, con ventas a tipos constantes creciendo un 14% (vs 13% esperado) y un margen operativo del 30,5%. Sin embargo, los resultados quedaron ensombrecidos por los tipos de cambio desfavorables: el beneficio operativo fue de 4.490 millones EUR (vs 4.600 millones esperados) y el margen operativo cayó al 20,0% desde el 20,9% del año anterior.

Richemont propuso un dividendo de 3,30 CHF por acción (consenso: 2,93 CHF). Analistas de Vontobel lo interpretan como una señal de confianza en los beneficios futuros, describiendo a la compañía como un “quality compounder” pese a la volatilidad del sector.

Deutsche Post (DHL)

La acción sube más del 4% tras una mejora de recomendación por parte de Deutsche Bank, que considera que el ciclo de revisiones a la baja del beneficio ha terminado y que los temores sobre disrupción por IA o mayor competencia están exagerados.

Puig

La española Puig cae un 15%, su mayor desplome histórico, tras el fracaso de las negociaciones de fusión con Estée Lauder. Informes previos sugerían que Estée Lauder había encargado a JPMorgan estructurar una financiación de 5.000 millones EUR para una posible adquisición.

Julius Baer

El banco suizo cae más de 10% tras unos resultados decepcionantes: los flujos netos de activos quedaron por debajo de las expectativas, pese a que la acción había subido un 9% interanual hasta el jueves.

Softcat

La británica Softcat sube hasta un 12% después de elevar su previsión de beneficio operativo anual. Los analistas destacan una aceleración en los pedidos y esperan revisiones al alza del consenso.