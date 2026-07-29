Resumen de mitad de sesión: Una caída del 12% en Hermès pesa sobre los mercados (29.07.2026)

A pesar de los sólidos resultados del sector bancario, varios índices europeos cotizan en terreno negativo durante la jornada. El Euro Stoxx 50 paneuropeo (-0,3%) se ve afectado principalmente por una recuperación de las ventas de Hermès en China menos convincente de lo esperado. El aumento de los precios de las materias primas energéticas también podría estar presionando a los índices. El petróleo Brent cotiza actualmente en torno a los 90 dólares por barril.

Figura 1: Panel del Euro Stoxx 50 (29.07.2026)

Fuente: XTB Research, 29.07.2026

Empresas

Figura 2: Mayores alzas y bajas del Euro Stoxx 50 (29.07.2026)

Fuente: XTB Research, 29.07.2026

Hermès

A pesar de publicar unos sólidos resultados financieros, las acciones de Hermès registraron una fuerte caída durante la jornada (-11,6%), lo que provocó una suspensión temporal de la negociación.

En el segundo trimestre, la casa de moda francesa generó 4.100 millones de euros en ingresos (un aumento interanual del 7%, en línea con las expectativas de los analistas), mientras que el beneficio operativo recurrente del primer semestre alcanzó los 3.400 millones de euros, con un elevado margen del 41%.

Sin embargo, el crecimiento de dos dígitos en las ventas de los mercados de Japón y Estados Unidos, junto con la sólida demanda de artículos de cuero (un aumento del 10,2%), quedó opacado por las preocupaciones de los inversionistas respecto a la elevada valoración de la compañía, considerando la desaceleración que continúa en el mercado clave de China y las caídas registradas en Medio Oriente.

También surgieron preocupaciones adicionales por una caída del 9,5% en los ingresos del segmento de perfumes y cosméticos, aunque la dirección de la compañía mantiene la confianza en el desarrollo de largo plazo y anunció, entre otras iniciativas, la presentación de su primera colección de alta costura en 2027.

Sector bancario

Los gigantes bancarios europeos UBS y Deutsche Bank registraron un sólido crecimiento de sus beneficios durante el segundo trimestre, impulsado principalmente por la recuperación de la banca de inversión y el aumento de la actividad de negociación.

El beneficio neto de UBS aumentó un 17% , hasta los 2.800 millones de dólares , respaldado por ingresos récord provenientes de la negociación de acciones y una importante entrada de nuevos activos ( 36.000 millones de dólares ) en la división de gestión patrimonial.

aumentó un , hasta los , respaldado por ingresos récord provenientes de la negociación de acciones y una importante entrada de nuevos activos ( ) en la división de gestión patrimonial. Por su parte, Deutsche Bank obtuvo un beneficio neto de 1.900 millones de euros (un aumento del 10%), principalmente gracias al incremento de los ingresos derivados de la negociación de instrumentos de deuda y tasas de interés.

Estos excelentes resultados están en línea con una tendencia global más amplia observada recientemente en Wall Street, donde la volatilidad del mercado y el auge de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial han impulsado significativamente las ganancias por negociación.

Índices

Entre los mayores retrocesos, además del CAC 40 francés (-0,7%) y del Euro Stoxx 50 paneuropeo (-0,4%), afectados por la caída de Hermès, se encuentra el Ibex 35 español. Un factor importante es el fuerte descenso de CaixaBank (-6,2%). Los inversionistas parecen estar vendiendo las acciones por dos motivos principales:

La dirección del banco decidió mantener unas previsiones conservadoras para el resto del año y no elevó sus proyecciones, algo que el mercado esperaba de forma implícita tras los sólidos resultados del primer semestre.

El margen de intereses neto (NII) fue ligeramente inferior a lo esperado por el mercado y las provisiones del banco aumentaron cerca de un 40%.

Otras grandes compañías también registraron caídas, entre ellas el operador aeroportuario Aena (-2,2%), que también publicó resultados durante la jornada.