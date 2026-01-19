Resumen del mediodía: Los índices europeos bajo presión por la disputa en Groenlandia, Japón anuncia elecciones anticipadas 🎙️

Conclusiones clave Las amenazas arancelarias de EE. UU. por Groenlandia golpean a las bolsas europeas, mientras la UE prepara represalias y el euro resiste en un entorno de creciente tensión geopolítica.

Mercados europeos Los índices europeos registran una venta masiva impulsada por las amenazas de aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump. DE40 (Alemania): -1,50%

FRA40 (Francia): -1,60%

WIG20 (Polonia): -0,80%

ITA40 (Italia): -1,40%

Euro Stoxx 50: -1,77% El euro se mantiene fuerte, con EURUSD +0,34%.

Política comercial y geopolítica Los comentarios de Trump sobre nuevos aranceles a Europa buscan presionar a los responsables políticos (especialmente a Dinamarca ) en el marco de las negociaciones relacionadas con Groenlandia . La política comercial vuelve a ocupar el centro del escenario y erosiona la confianza en los recientes acuerdos comerciales entre EE. UU. y la UE.

La Unión Europea evalúa aranceles de represalia de hasta 93.000 millones de euros sobre importaciones desde EE. UU., reactivando medidas preparadas el año pasado.

Funcionarios europeos también han planteado el posible uso del instrumento anti-coerción , que permitiría restringir el acceso de empresas estadounidenses al mercado único europeo . Aun así, la mayoría de los Estados miembros continúa priorizando el diálogo .

Francia y Alemania coordinan una respuesta conjunta, mientras que el liderazgo europeo considera las represalias principalmente como herramienta de negociación antes de los encuentros de alto nivel con Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, que comienza esta semana en un contexto de elevada tensión geopolítica.

Inflación en la Eurozona Los datos de inflación de diciembre confirmaron: IPC general: 1,9% interanual

Inflación subyacente: 2,3%

La inflación persistente en servicios (3,4%) sigue limitando la capacidad del BCE para anticipar una rápida flexibilización monetaria, reforzando su tono prudente. Asia En Asia, el primer ministro de Japón anunció elecciones anticipadas para principios de febrero , con el objetivo de consolidar poder político .

Las autoridades japonesas reiteraron su disposición a intervenir en el mercado cambiario frente a movimientos excesivos o especulativos del yen.

Regulaciones y frente corporativo La UE prepara nuevas regulaciones para reducir la dependencia de proveedores chinos en sectores críticos como telecomunicaciones, sistemas solares y tecnologías de seguridad .

En el frente corporativo, Tesla volvió a captar la atención después de que Cathie Wood (ARK Invest) afirmara que la compañía está evolucionando de fabricante de autos a una plataforma tecnológica y de robotaxis de alto margen .

Además, la decisión de Canadá de reducir aranceles a vehículos eléctricos producidos en China podría favorecer la estrategia exportadora de Tesla.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "