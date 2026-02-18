Resumen del mercado: Los índices europeos marcan nuevos máximos

Bolsas europeas en máximos históricos: defensa y banca lideran el rally

Los mercados bursátiles europeos prolongaron su fuerte avance, llevando a los principales índices a nuevos máximos históricos. El movimiento está respaldado por el optimismo en torno a los resultados empresariales, la caída de la inflación y la rotación de capital hacia sectores más cíclicos.

El Stoxx Europe 600 sube un 0,60% hasta los 626 puntos, en niveles récord, con el impulso proveniente principalmente de compañías de defensa y bancos.

Reino Unido: el FTSE 100 marca nuevos máximos

En el Reino Unido, el FTSE 100 alcanzó nuevos máximos históricos tras avanzar un 0,92%. El impulso llegó después de conocerse que la inflación se moderó hasta el 3,0%, su nivel más bajo en casi un año.

Este dato reforzó las expectativas de que el Bank of England podría comenzar pronto a recortar las tasas de interés.

Defensa y aeroespacial impulsan las subidas

Las empresas del sector defensa fueron protagonistas de la jornada.

BAE Systems (BA.UK) avanza 3,50% tras publicar beneficios récord y destacar una cartera de pedidos masiva.

Rolls-Royce Holdings (RR.UK) también marcó nuevos máximos, con una subida del 2,70%, respaldando el avance del índice británico.

Los inversores continúan premiando a las compañías vinculadas a los sectores aeroespacial y de defensa en un entorno de tensiones geopolíticas persistentes.

Más allá de la defensa, los valores bancarios y financieros repuntaron tras la presión previa sufrida por el sector. Las empresas de materias primas y energía también contribuyeron al movimiento alcista generalizado en Europa.

BCE y euro digital

El miembro del Comité Ejecutivo del European Central Bank, Piero Cipollone, destacó avances en el proyecto del euro digital. La iniciativa busca proteger el papel de los bancos europeos dentro del sistema de pagos y reforzar la infraestructura local frente a las grandes redes globales de tarjetas.

Por otro lado, el euro se debilitó moderadamente tras informaciones que apuntan a que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría abandonar su cargo antes de finalizar su mandato, introduciendo un nuevo factor de incertidumbre.

Geopolítica en el radar

Los inversores siguen atentos a los desarrollos geopolíticos, incluyendo las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear, factores que influyen directamente en el entorno macro y el apetito por riesgo.

Datos macro del Reino Unido

Inflación general: 3,0% en enero (frente al 3,4% en diciembre), el nivel más bajo en casi un año.

Inflación subyacente: también se moderó, reforzando la expectativa de recortes de tasas.

Probabilidad de recorte en marzo de 2026: el mercado descuenta actualmente cerca de un 90%.

Desempleo: aumentó hasta el 5,2%, el nivel más alto en cinco años.

Este conjunto de datos fortalece el argumento a favor de una política monetaria más flexible. Los inversores anticipan ahora el primer recorte de tasas del Banco de Inglaterra en 2026, con posibilidad de medidas adicionales si el proceso de desinflación continúa.