Resumen Diario: Acciones y oro de rodillas mientras EE.UU. continuará los ataques contra Irán (10.06.2026)

Conclusiones clave Wall Street amplió las pérdidas después de que Trump anunciara que continuará los ataques contra Irán, aumentando la incertidumbre geopolítica.

Las acciones tecnológicas y de semiconductores lideraron las caídas, mientras que Cracker Barrel destacó como una de las mayores ganadoras del día.

El petróleo subió apoyado por la caída de inventarios y la menor producción de la OPEP, mientras que el oro perforó un soporte clave y cayó a mínimos relevantes.

Los futuros de las acciones estadounidenses extendieron las pérdidas de ayer después de que el presidente Donald Trump prometiera continuar los ataques contra Irán. El Nasdaq lideró las caídas (US100: -1,6%), seguido por el Dow Jones (US30: -1,2%) y el S&P 500 (-1%). Guerra entre EE.UU. e Irán Trump intensificó la presión sobre Teherán, advirtiendo sobre nuevas acciones militares después de acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz .

Al mismo tiempo, señaló su disposición a alcanzar un acuerdo nuclear "significativo", afirmando que dicho acuerdo estaba cerca. Sin embargo, acusó a Irán de retrasar las negociaciones e insistió en que cualquier pacto debe impedir de forma permanente que Teherán obtenga armas nucleares. Acciones — Estados Unidos Las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y a los semiconductores lideran las pérdidas: Qualcomm (-6,6%) , Broadcom (-4,9%) , Western Digital (-5,3%) , AMD (-4,6%) y Nvidia (-2,2%) .

El sector industrial también registra fuertes ventas: Caterpillar (-6%) , Honeywell (-3,4%) y Boeing (-2,9%) .

Super Micro Computer se desplomó un 18% después de anunciar una ampliación de capital de 7.000 millones de USD , a pesar de revelar una cartera de pedidos de servidores de IA valorada en 39.000 millones de USD . Los inversores valoraron positivamente la demanda, pero castigaron el riesgo de dilución y las preocupaciones sobre los márgenes.

Cracker Barrel se disparó un 23% después de que los resultados fiscales del tercer trimestre pasaran de una pérdida esperada a una ganancia, acompañados por ingresos superiores a lo previsto, una mejora de las previsiones para todo el año, una mejora de recomendación por parte de Wells Fargo y una rotación hacia valores defensivos de consumo. Acciones — Europa Los futuros del DAX registraron el peor desempeño en Europa ( DE40: -1,4% ), arrastrados por SAP (-3,2%) y Siemens (-2,2%) .

El CAC40 francés (FRA40: -0,95%) y el FTSE 100 británico (UK100: -0,5%) también cotizaron a la baja.

El SMI suizo mostró la mayor resiliencia (SUI20: -0,2%) gracias a su composición defensiva y a la elevada presencia del sector salud. Macro — Inflación y bancos centrales El IPC de Estados Unidos se situó en términos generales en línea con las expectativas: 0,5% mensual / 4,2% interanual (frente al 3,8% previo), mientras que el IPC Subyacente se ubicó en 0,3% mensual / 2,9% interanual . La persistencia de la inflación reduce las expectativas de recortes de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal (Fed) , reforzando el escenario de tasas altas durante más tiempo .

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo las tasas en 2,25%, tal como esperaba el mercado, señalando una combinación similar a la estanflación, caracterizada por un crecimiento débil y una inflación persistente. Los futuros movimientos seguirán dependiendo de los datos económicos y podrían producirse en cualquier dirección. Materias primas El Brent (OIL: +2,2%) avanzó tras el informe alcista de la EIA , que mostró una caída de los inventarios de crudo de 7,23 millones de barriles frente a los 2,2 millones esperados, así como por las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán . Una encuesta de Reuters mostró además que la producción de la OPEP cayó hasta un mínimo de dos décadas de aproximadamente 16,13 millones de barriles diarios .

El oro rompió por debajo del soporte clave de 4.200 USD por onza (GOLD: -3,3% hasta 4.115 USD). La plata también siguió el movimiento bajista (futuros: -0,9% hasta 64,80 USD por onza). Divisas Más fuertes: euro ( EURUSD: +0,15% hasta 1,155 ), libra esterlina ( GBPUSD: +0,18% ) y corona noruega ( USDNOK: -0,4% ).

Más débiles: yen japonés (USDJPY: +0,12%, EURJPY: +0,2%). El dólar australiano también mostró debilidad (AUDUSD, AUDNZD: -0,1%). Criptomonedas Bitcoin: +0,5% hasta 62.110 USD .

Ethereum: -0,7% hasta 1.640 USD.

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