Resumen diario: alto el fuego frágil, mercados tensos y señales mixtas desde EE. UU.

Tras un inicio nervioso de la sesión en Wall Street, provocado por informes matinales sobre violaciones del alto el fuego en Oriente Medio, los índices recuperaron pérdidas y registraron avances significativos: el S&P 500 sube alrededor de un 0,7%, el Nasdaq avanza más de un 0,8% y el Dow Jones gana un 0,6%.

El índice VIX ha caído más de un 5% y, por primera vez en un mes, ha descendido por debajo del nivel psicológico de los 20 puntos, lo que indica una disminución de la ansiedad de los inversores.

La inflación, medida por el índice PCE, aumentó aproximadamente un 0,4% mensual en febrero, en línea con las expectativas del mercado y similar a lecturas anteriores. En términos anuales, se mantuvo en torno al 2,8–3,0%, lo que significa que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed.

En cuanto al PIB, los últimos datos del cuarto trimestre de 2025 mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo de aproximadamente 0,5% interanual, tras revisiones de estimaciones anteriores, lo que es significativamente más débil de lo esperado por el mercado.

Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo elevadas. Irán acusa a Israel de continuar ataques en el sur de Líbano y amenaza con retirarse del alto el fuego, mientras que el lado estadounidense-israelí subraya que las acciones de Israel no estaban cubiertas por el acuerdo formal y, por lo tanto, no violan sus términos. Esta diferencia de interpretación mantiene la situación altamente incierta y eleva los riesgos de escalada.

A pesar de las tensiones, Benjamin Netanyahu anunció el inicio de negociaciones directas de paz con Líbano, centradas en la influencia y actividades de Hezbollah en la frontera. Las conversaciones buscan reducir amenazas de seguridad, resolver disputas territoriales y crear un marco para una posible desescalada del conflicto.

Mark Rutte destacó que la OTAN se está moviendo hacia una mayor independencia europea y una menor dependencia de Estados Unidos, al tiempo que espera que Europa contribuya más a la seguridad colectiva. Subrayó que, aunque el dominio histórico de EE. UU. en la defensa europea fue necesario, ahora los aliados deben compartir más equitativamente la carga y desarrollar sus propias capacidades militares.

En Europa, la sesión fue mixta: el DAX cayó más de un 1,3%, el CAC 40 descendió un 0,2%, el IBEX 35 retrocedió ligeramente por debajo del 0,2% y el FTSE cerró levemente a la baja.

En el mercado del petróleo, las condiciones se han calmado en las últimas horas. A las 20:00, el Brent cotiza en torno a 95 USD por barril, similar al WTI, lo que sugiere estabilización tras la volatilidad reciente.

En el mercado de metales, se observa un rebote. El oro sube casi un 1%, superando los 4.800 USD por onza, mientras que la plata avanza aún más, un 1,6%, cotizando por encima de los 76 USD por onza.

En el mercado de criptomonedas, el sentimiento es mixto. Bitcoin sube alrededor de un 0,5%, superando los 72.000 USD, mientras que Ethereum cae un 0,6%, situándose en torno a los 2.200 USD.

Amazon anunció que invertirá aproximadamente 25.000 millones de USD en nuevos centros de datos en Mississippi para fortalecer su infraestructura de servicios en la nube y soluciones de inteligencia artificial.