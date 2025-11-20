Resumen diario: Nvidia no logra rescatar a Wall Street; los temores a una burbuja de IA arrastran a las bolsas❗

La sesión del jueves en los mercados financieros internacionales finaliza con un tono claramente negativo.

Wall Street registra caídas significativas en los principales índices. El NASDAQ 100 retrocede un 2,5%, mientras que el S&P 500 cae un 1,5% ante una nueva ola de desconfianza en la euforia vinculada a la inteligencia artificial.

Curiosamente, al inicio de la sesión parecía que Nvidia había devuelto la confianza a los inversores gracias a la publicación de muy buenos resultados trimestrales y a la mejora de sus previsiones, lo que sugería que el elevado gasto de capital del sector está comenzando a dar frutos, tal como reflejó el propio informe de la compañía.

Sin embargo, hoy surgió una nueva ola de incertidumbre tras los comentarios de los banqueros de la Reserva Federal, Goolsbee y Cook, junto con Ray Dalio, quienes señalaron que, en su opinión, los mercados muestran signos de burbuja, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.

Además, los mismos banqueros indicaron que una pausa en diciembre podría ser la decisión adecuada para la Fed, dadas las persistentes presiones de precios y tensiones geopolíticas.

Los datos de septiembre del mercado laboral estadounidense fueron mixtos, lo que desencadenó una reacción clara en los mercados financieros. Por un lado, se registró un sólido crecimiento del NFP, pero este dato positivo vino acompañado de un incremento de la tasa de desempleo hasta el 4,4%, lo que sorprendió a algunos analistas y aumentó las preocupaciones sobre una posible desaceleración en el ritmo de creación de empleo. El crecimiento salarial mensual fue menor de lo previsto, mientras que las cifras interanuales muestran un panorama mixto: la presión salarial persiste, pero continúa moderándose.

Los precios del gas natural caen un 2% hoy, después de que los inventarios del producto descendieran casi en línea con las expectativas del mercado.

En el mercado de divisas, la libra esterlina y el franco suizo fueron las divisas con mejor desempeño. La situación fue opuesta para el AUD y el CAD, que registraron las mayores caídas. El par EUR/USD retrocede cerca de un 0,05% en términos intradía.

A pesar del desplome bursátil, los metales preciosos no están actuando como refugios tradicionales: El oro y el metal registran caídas del 0,6% y 1,85%, respectivamente.

En el mercado de criptomonedas se observan fuertes caídas, con Bitcoin perdiendo cerca del 4% y cotizando en sus niveles más bajos desde abril de este año.



