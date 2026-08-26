Resumen diario: Wall Street atento ante una inflación PCE más alta y los resultados de Nvidia bajo la sombra de las amenazas de Putin

Mercado bursátil 📈
- Los inversores de Wall Street esperan con considerable cautela el informe financiero del gigante tecnológico Nvidia, ampliamente considerado como una prueba clave para el actual mercado alcista relacionado con la inteligencia artificial.
- Las expectativas del mercado son extremadamente altas, por lo que incluso unos resultados sólidos que superen el consenso podrían considerarse decepcionantes si la compañía no presenta previsiones extraordinarias para los próximos trimestres. Este informe determinará si el sector de semiconductores recibe un fuerte impulso para continuar las alzas o si se enfrenta a una profunda corrección del mercado.
- Las expectativas de ingresos para Nvidia se sitúan ligeramente por encima de los 92.000 millones de dólares para el último trimestre, pero, dada la magnitud de las recientes sorpresas, cualquier cifra inferior a 97.000 millones de dólares podría ser recibida negativamente por los inversores.
- La corporación Meta acordó pagar 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo judicial, algo que los inversores recibieron con considerable calma al no considerarlo una amenaza seria para la estabilidad financiera de la compañía.
- Los principales índices europeos terminaron la sesión mayoritariamente con alzas moderadas, con el FTSE MIB italiano liderando los avances, mientras que el FTSE 100 británico fue el único en registrar una caída. Los inversores del Viejo Continente mostraron una gran cautela antes de la publicación de datos macroeconómicos clave de Estados Unidos y de los resultados que presentarían por la tarde los líderes tecnológicos estadounidenses. Sin embargo, posteriormente los futuros comenzaron a perder valor debido al alza de los precios del petróleo y a las amenazas de Putin.
- La cadena de ropa Abercrombie demostró con sus últimos resultados que su dinámica historia de crecimiento empresarial continúa, respaldando la valorización de las acciones de la compañía. La información sobre importantes devoluciones de aranceles impulsó el precio de las acciones hasta un 30%.
- Mientras tanto, la compañía Anthropic alcanzó un acuerdo de servicios en la nube por 45.000 millones de dólares con la plataforma Nscale, que invertirá grandes cantidades de capital en el desarrollo de un centro de datos en Virginia Occidental. Por otro lado, los fabricantes chinos de chips están tratando de desafiar a gigantes como Samsung y SK Hynix, aunque el camino para alcanzarlos sigue siendo muy largo.
- A las 19:26, el S&P 500 se sitúa en 7.686 puntos y cae un 0,05% (retrocede un 0,01% en la semana), el Nasdaq 100 se encuentra en 29.260 puntos y baja un 0,09% (caída semanal del 0,38%), el DAX alemán se sitúa en 26.320 puntos con una caída del 0,02% (sube un 0,57% en la semana), el FTSE británico se encuentra en 10.892 puntos y cae un 0,3% (avanza un 0,49% en la semana), el CAC 40 francés se sitúa en 8.480 puntos y sube un 0,11% (cae un 0,16% en la semana), mientras que el Dow Jones se encuentra en 53.516 puntos y retrocede un 0,22% (avanza un 0,36% en términos semanales). A nivel individual, las acciones de Apple suben un 1,04%, hasta 313,13 dólares (alza semanal del 1,29%); las acciones de Nvidia caen un 1,32%, hasta 210,19 dólares (caída semanal del 2,06%); las acciones de Meta avanzan un 1,5%, hasta 577,47 dólares (alza semanal del 5,08%); y las acciones de Google retroceden un 1,58%, hasta 341,44 dólares (caída semanal del 0,69%).
Macroeconomía 📊
- La última lectura de la inflación PCE de Estados Unidos correspondiente a julio resultó ligeramente superior a las previsiones del mercado, lo que indica la persistencia de las presiones sobre los precios en el país. El indicador PCE general aumentó un 3,7% interanual frente al 3,6% esperado, mientras que el índice PCE subyacente se situó en un 3,3% interanual, todavía muy por encima del objetivo de largo plazo de la Reserva Federal. Además, una medida alternativa de inflación, el PCE de media truncada de la Fed de Dallas, repuntó hasta el 2,2% desde el 1,5% del mes pasado, confirmando una reaceleración de la dinámica de precios tras excluir las fluctuaciones más extremas.
- La segunda estimación del PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre mantuvo el ritmo de crecimiento económico en el 1,5%. Sin embargo, las revisiones de los componentes de inflación generaron preocupación entre los inversores. El deflactor del PIB fue revisado al alza hasta el 6,4%, mientras que la inflación PCE subyacente incluida en el informe aumentó hasta el 3,6%, frente al 3,4% estimado anteriormente. El crecimiento nominal del gasto de los consumidores del 0,2%, sin variación en términos reales, sugiere que el aumento del consumo fue enteramente consecuencia del alza de los precios, lo que sitúa a la Fed en una posición complicada.
- Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos aumentaron un 1,1% en julio, superando ampliamente las previsiones. Sin embargo, los detalles del informe resultaron más débiles, ya que los pedidos excluyendo transporte crecieron un modesto 0,4%.
- La acumulación de datos que apuntan a una economía resiliente junto con una inflación persistente hace que la probabilidad de que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés en septiembre se sitúe alrededor del 60%. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron con fuerza, reaccionando a las señales de que podría ser necesario mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.
Geopolítica 🌐
- Los futuros de los índices estadounidenses comenzaron a perder valor después de conocerse informes de que el presidente Vladimir Putin planea una escalada de las operaciones militares en Ucrania. El líder ruso consideró que las conversaciones de paz mantenidas hasta ahora no tienen sentido y han llegado a un punto muerto, lo que provocó un aumento inmediato de la aversión al riesgo en los mercados globales. La situación de tensión se vio reforzada por informaciones sobre un ataque de las fuerzas rusas contra un buque de carga en el puerto de Izmail.
- Los activos financieros polacos mostraron una gran resiliencia y registraron alzas, ignorando las preocupantes informaciones sobre una visita confidencial del director de la CIA a Moscú. El índice WIG polaco recibió apoyo, entre otros factores, del regreso a las alzas de las acciones de compañías energéticas y mineras, como PGE y KGHM.
Materias primas 🛢️
- Los precios del petróleo registraron un claro rebote de más del 2%, neutralizando por completo el impacto de las declaraciones anteriores de Donald Trump y poniendo fin a una racha de tres sesiones consecutivas de caídas. El principal factor que respaldó a los compradores en el mercado de combustibles fue un informe oficial del gobierno, que mostró un aumento de los inventarios de crudo estadounidenses mucho menor de lo previsto. Además, las tensiones geopolíticas en Europa del Este y la extensión de las exenciones fiscales sobre el diésel por parte de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reforzaron la demanda.
- El mercado del trigo (WHEAT) resultó ser uno de los activos con mejor desempeño de la sesión de hoy, registrando fuertes alzas y reaccionando en mayor medida a la amenaza relacionada con la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania.
- Por su parte, los metales preciosos, como el oro y la plata, se vieron sometidos a una fuerte presión vendedora debido al fortalecimiento del dólar y al aumento de los rendimientos de la deuda.
- A las 19:26, el oro cae un 1,36%, hasta 4.595 dólares (caída semanal del 0,16%); la plata retrocede un 0,9%, hasta 67,96 dólares (caída semanal del 1,37%); mientras que el WTI sube un 1,85%, hasta 82,57 dólares (caída semanal del 4,7%), y WHEAT avanza nada menos que un 6,41%, hasta 747,64 (alza semanal del 7,44%).
Divisas 💱
- El dólar estadounidense registró un claro fortalecimiento en el conjunto del mercado en respuesta a unas lecturas de inflación PCE de Estados Unidos superiores a las esperadas.
- El par EUR/USD retrocedió tras la publicación de los datos, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro comenzó a favorecer al dólar estadounidense en detrimento de la moneda común. La divisa estadounidense registró sus mayores alzas frente al dólar neozelandés, el franco suizo y la libra esterlina.
- A las 19:26, el EUR/USD cae un 0,16%, hasta 1,1651 (caída semanal del 0,21%), mientras que el índice del dólar sube un 0,25%, hasta 99,08 (alza semanal del 0,41%).
Criptomonedas 🪙
- El Bitcoin registró hoy un ligero retroceso ante el fortalecimiento del dólar y el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, los expertos de Bernstein proyectan un objetivo a largo plazo de 300.000 dólares en un plazo de tres años. Este optimismo se basa en el regreso del interés de los inversores por activos que protegen frente a la devaluación de las monedas fiduciarias. Una confirmación de esta tendencia es el hecho de que los ETF basados en Bitcoin y oro captaron en conjunto un importante volumen de capital por 7.000 millones de dólares.
- A las 19:26, Bitcoin cae un 0,25% y se sitúa en 78.261 dólares (acumula un alza del 0,68% durante la semana).
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