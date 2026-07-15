Resumen Diario: Wall Street avanza y el Dow Jones se mantiene cerca de sus máximos históricos tras un IPP más débil de lo esperado

Los índices estadounidenses registran una sólida jornada, mientras que el Nasdaq 100 retrocede menos de 0,2%, pese a la fuerte venta inicial de acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 avanza 0,3% y cotiza cada vez más cerca del nivel de 7.600 puntos, mientras que el Dow Jones permanece próximo a sus máximos históricos. La inflación al productor de junio se ubicó por debajo de las expectativas, lo que, junto con unos sólidos resultados financieros y el fuerte avance de las acciones de ASML, respaldó el desempeño de los activos de riesgo.

IPP de junio (mensual): -0,3% (Esperado: 0,0% ; Anterior: 0,6% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP de junio (interanual): 5,5% (Esperado: 6,2% ; Anterior: 6,0% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP subyacente (mensual): 0,2% (Esperado: 0,3% ; Anterior: 0,4% )

(Esperado: ; Anterior: ) IPP subyacente (interanual): 4,7% (Esperado: 5,2%; Anterior: 4,9%)

Un nuevo informe de inflación en Estados Unidos volvió a sorprender a la baja. Los precios al productor disminuyeron 0,3% mensual, mientras que tanto la inflación anual general como la subyacente se desaceleraron más de lo que esperaban los economistas. Estos datos reforzaron el IPC de ayer, también inferior a las previsiones, fortaleciendo las expectativas de que las presiones inflacionarias continúan moderándose.

Las ganancias de hoy en Wall Street están lideradas por las acciones de Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon y Oracle, lo que podría señalar un cambio gradual en el sentimiento de los inversionistas y una rotación de capital desde los proveedores de infraestructura para inteligencia artificial hacia las compañías conocidas como las Magnificent Seven. Las acciones del sector bancario también muestran un sólido desempeño, respaldadas por una nueva ronda de resultados financieros récord, con el sector financiero liderado por BlackRock. Las acciones de la mayor gestora de activos del mundo suben más de 6% después de que la compañía superara las expectativas en ingresos, BPA y activos bajo gestión (AUM), que alcanzaron un récord de 15 billones de dólares.

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en 2,25%, en línea con las expectativas del mercado. Los responsables de política monetaria señalaron que el nivel actual de las tasas sigue siendo apropiado para respaldar la recuperación económica. El banco central redujo su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a 0,7%, desde 1,2%, mientras elevó su proyección para 2027 a 1,8%, desde 1,6%. Además, aumentó su estimación del crecimiento anualizado del PIB del segundo trimestre a 2,5%, tras una contracción de 0,1% en el primer trimestre.

El BoC espera que el crecimiento económico se acelere gradualmente durante 2027 y 2028. Asimismo, proyecta que la inflación se desacelere hasta alrededor de 2,5% durante la segunda mitad de 2026, antes de regresar a su objetivo del 2% a comienzos de 2027. El banco central también destacó que las expectativas de inflación empresarial de largo plazo permanecen bien ancladas, mientras que el mercado laboral canadiense continúa mostrando debilidad, aunque en términos generales se mantiene estable.

(Resumen en desarrollo)

Gráfico de los futuros del DJIA (US30, intervalo D1)



Fuente: xStation5

Fuente: xStation5