Resumen Diario: Wall Street se estabiliza pese al alza del petróleo

Los índices bursátiles se estabilizan mientras los precios del petróleo continúan subiendo en medio del conflicto en Oriente Medio. Tras el cierre del mercado estadounidense, Alphabet y Tesla presentarán sus resultados, siendo ambos eventos los principales catalizadores de la jornada y potenciales impulsores de una mayor volatilidad en los futuros de los índices.

El Brent subió hasta alrededor de 95 dólares por barril antes de moderar ligeramente sus avances. El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos está preparado para ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y advirtió a Irán que cualquier ataque contra el transporte marítimo comercial podría desencadenar ataques contra infraestructuras críticas del país.

Los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron en 2,01 millones de barriles , ligeramente por encima de lo esperado por el mercado ( -1,95 millones de barriles ).

en cayeron en , ligeramente por encima de lo esperado por el mercado ( ). Los inventarios de gasolina aumentaron en 0,765 millones de barriles , mientras que los economistas esperaban una caída de 1,905 millones de barriles .

aumentaron en , mientras que los economistas esperaban una caída de . Los inventarios de destilados disminuyeron en 1,395 millones de barriles , frente a las expectativas de un aumento de 0,825 millones de barriles .

disminuyeron en , frente a las expectativas de un aumento de . Las reservas de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing descendieron en 0,674 millones de barriles, tras haber aumentado 0,430 millones de barriles la semana anterior.

Los inversionistas siguen de cerca los resultados de Alphabet, Tesla, IBM, Texas Instruments y ServiceNow, que se espera aporten nuevas señales sobre el gasto en inteligencia artificial, la demanda de servicios en la nube, los presupuestos tecnológicos empresariales y las perspectivas para el sector tecnológico.

El oro sube cerca de 1,8% este miércoles y supera los 4.150 dólares por onza, mientras que la plata avanza casi 4%. El dólar estadounidense registra una ligera caída y Bitcoin se mantiene estable alrededor de los 66.000 dólares.

Los futuros del cacao (COCOA) en ICE caen alrededor de 5%, hasta aproximadamente 5.300 dólares por tonelada, y continúan bajo presión debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, al aumento de los inventarios de la bolsa hasta su nivel más alto en dos años y a las señales de una mejora en la oferta procedente de África Occidental. Las exportaciones de cacao de Nigeria aumentaron 30% interanual en junio, mientras que las entregas desde Costa de Marfil crecieron 21% desde el inicio de la temporada, reforzando las expectativas de una mayor disponibilidad mundial de cacao.

Los futuros sobre la tasa de los Fed Funds descuentan actualmente una probabilidad cercana al 31% de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal este mes y un 75% de probabilidad de al menos un incremento de 25 puntos base en septiembre. Mientras tanto, Deutsche Bank mantiene una visión positiva sobre la renta variable estadounidense, citando un crecimiento de beneficios cercano al 30% para las compañías del S&P 500 y proyectando una ganancia moderada de 2% para el mercado durante la actual temporada de resultados.

Las acciones de Apple caen más de 1% pese a los informes que indican que la compañía prepara una amplia renovación de su línea Mac para respaldar su estrategia de inteligencia artificial , incluyendo nuevos modelos de MacBook , Mac mini y Mac Studio , además de futuras versiones con pantallas OLED .

caen más de pese a los informes que indican que la compañía prepara una amplia renovación de su línea para respaldar su estrategia de , incluyendo nuevos modelos de , y , además de futuras versiones con pantallas . Las acciones de Reddit retroceden alrededor de 9% tras conocerse que la compañía estaría considerando poner fin al acceso de Google a los contenidos de Reddit para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, lo que podría poner en riesgo uno de sus principales acuerdos de licenciamiento relacionados con IA.

US30 (Temporalidad D1)

Fuente: xStation5