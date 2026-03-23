Resumen matutino: Pánico en el mercado de metales preciosos 🚨

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Los mercados iniciaron la semana con gran tensión, aún dominados por la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán un ultimátum de 48 horas, exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz o, de lo contrario, posibles ataques contra infraestructuras clave.

El plazo vence el lunes por la noche, por lo que los mercados se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de que el conflicto se intensifique.

Irán respondió con firmeza, advirtiendo que cualquier acción de este tipo desencadenaría ataques de represalia contra instalaciones energéticas en toda la región del Golfo Pérsico, así como contra plantas desalinizadoras y centrales nucleares en los países vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, describió la situación como «muy grave» y potencialmente peor que las crisis del petróleo de la década de 1970. Birol señaló que las interrupciones actuales se estiman en alrededor de 11 millones de barriles diarios, lo que supera las pérdidas combinadas de las dos grandes crisis del petróleo de aquella época.

En este contexto, el dólar estadounidense y el dólar canadiense vuelven a dominar el mercado de divisas. El par USD/JPY ha superado nuevamente el nivel de 159,500 yenes por dólar. Mientras tanto, las monedas de Oceanía presentan un desempeño muy deficiente.

Sin embargo, los movimientos más significativos que captan la atención de los inversores se observan en los metales preciosos, específicamente en el oro y la plata. El oro ha caído un 4% y se sitúa en 4.320 dólares por onza, mientras que la plata ha bajado un 5,6% y cotiza cerca de los 65 dólares.

El descenso en los precios de estos metales podría deberse en parte a la continua apreciación del dólar estadounidense, que históricamente ha mostrado una fuerte correlación inversa con los movimientos bruscos en el mercado del oro.

Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses y europeos apuntan a caídas en los precios de las acciones de las empresas de esas regiones durante la sesión bursátil del lunes. El índice alemán Dax 40 registra actualmente una caída del 0,82%, el estadounidense S&P 500 del 0,32% y el chino CHN.Cash del 1,29%. Por otro lado, el contrato del japonés JP225 sube casi un 0,72%, lo que indica un sentimiento mixto.

La situación es muy diferente en el mercado al contado. Allí, las bolsas experimentan fuertes caídas. El índice coreano KOSPI y el japonés Nikkei 225 son los que peor lo pasan, con descensos del 6,3% y el 3,6%, respectivamente.