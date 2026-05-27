Resumen Premercado: Las acciones extienden su rally impulsadas por la inteligencia artificial

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, impulsadas por compras generalizadas en todos los sectores y, en particular, por las ganancias en valores vinculados a la inteligencia artificial. Micron (MU +19,4%) lideró el avance, en un repunte de los semiconductores y los fabricantes de memoria que no mostró señales de agotarse. El sector energético no quedó rezagado pese a la caída de los futuros del crudo WTI, presionados por la cercanía de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán; según diversos informes, los activos iraníes bloqueados serían el principal punto de fricción aún sin resolver.

Los precios de la energía terminaron rebotando desde los mínimos del lunes, en momentos en que Irán busca responder a los ataques estadounidenses. Washington sostuvo que se trató de ofensivas de autodefensa ejecutadas en el sur de Irán.

El dólar estadounidense cerró finalmente más firme, con el tono de la negociación marcado por los titulares geopolíticos. El índice dólar abrió a la baja, pero fue ganando terreno a lo largo de la sesión y se fortaleció luego de que Irán calificara los ataques nocturnos de Estados Unidos como una violación del alto el fuego, advirtiendo que respondería y que no dudaría en defenderse.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: La creciente ofensiva israelí y los ataques contra Líbano han dejado miles de muertos y más de un millón de desplazados, mientras se prolongan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego. Irán insiste en que la tregua debe cubrir “todos los frentes”, incluido Líbano, aunque Israel se muestra reacio a aceptar cualquier restricción sobre sus operaciones en su vecino del norte.

EEUU: La presidenta de la Reserva Federal de Dallas , Lorie Logan , advirtió que el suministro mundial de petróleo y gas natural podría comenzar a contraerse si el tránsito por el Estrecho de Ormuz no se normaliza pronto, señalando que la producción estadounidense no podrá cubrir el déficit global provocado por la guerra en Irán debido a limitaciones de capital, mano de obra e insumos. En el plano político, el fiscal general de Texas , Ken Paxton , ganó la segunda vuelta de la primaria republicana al Senado con cerca del 63% de los votos, derrotando al titular John Cornyn ; ahora se enfrentará al demócrata James Talarico en noviembre, en una contienda en la que los líderes republicanos deberán evaluar cuánto invertir para retener el escaño, dado el lastre que suponen los escándalos del candidato.

Europa: El Banco Central Europeo advirtió que el creciente peso de las operaciones altamente apalancadas en los mercados de bonos de la región representa un riesgo para la estabilidad financiera. Según su Revisión de Estabilidad Financiera semestral, los fondos de cobertura que buscan explotar pequeñas diferencias de precio entre activos similares, como bonos y futuros equivalentes, suelen operar con ratios de apalancamiento cercanos a 25 ; si bien estas “operaciones base” pueden aportar liquidez, también corren el riesgo de amplificar las oscilaciones del mercado en momentos de estrés.

Japón: El precio de la energía al contado alcanzó su nivel más alto en más de un mes, impulsado por las previsiones de un clima inusualmente caluroso que elevaron la demanda y por el conflicto en Oriente Medio , que ajustó el suministro de combustible. El precio nacional de la electricidad para el día siguiente subió a 22,36 yenes por kilovatio-hora el miércoles, su valor más alto desde el 9 de abril, con facturas elevadas también en zonas como Tohoku y Tokio ; se espera que las altas temperaturas se mantengan hasta finales de la próxima semana, sosteniendo la presión al alza.

Petróleo: El crudo cayó ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz, pese a las nuevas hostilidades y la incertidumbre sobre el vital Estrecho de Ormuz . El Brent retrocedió a cerca de 96 dólares por barril tras subir casi un 4% el martes, mientras que el West Texas Intermediate rondó los 90 dólares . Un funcionario iraní afirmó el miércoles que continúan los contactos indirectos con Washington y que las reservas nacionales de uranio altamente enriquecido no forman parte de la agenda de negociación, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio , advirtió que cualquier pacto probablemente tardará varios días en concretarse.

Metales: El repunte del mercado global del aluminio podría impulsar salidas récord desde China, donde los precios elevados están limitando el consumo interno. El aluminio en la Bolsa de Metales de Londres cotiza a su mayor prima frente a los futuros de Shanghái desde marzo de 2022, luego de que la guerra en Oriente Medio asfixiara el suministro de una región productora clave; las exportaciones chinas crecieron un 15% en abril hasta 598.000 toneladas y podrían alcanzar un récord superior a 680.000 toneladas en los próximos meses. El cobre también avanzó y el aluminio se encaminaba a su mayor cierre en cuatro años, en medio de un optimismo cauteloso por un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán y del entusiasmo por los activos ligados a la infraestructura de inteligencia artificial.

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Análisis US100

El precio se ha extendido hacia nuevos máximos tras superar la resistencia de los 30.249 puntos, nivel que correspondía a la extensión del 50% de Fibonacci. Desde el punto de vista técnico, se ha formado una estructura pivote en la zona de los 30.054 puntos, nivel que pasa a ser la referencia clave de corto plazo. Además, el MACD mantiene un momentum alcista y el precio continúa cotizando por encima de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza la solidez del movimiento.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 30.054 puntos, podría extender el avance hacia la región de los 30.614 puntos, correspondiente a la siguiente extensión de Fibonacci del 61,8%. En cambio, una pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo, con un punto pivote de mayor relevancia en torno a los 29.739 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.054

🔺 Escenario Alcista: 30.614

🔻 Escenario Bajista: 29.739



Fuente: xStation5

Gráfico del día

Los metales continúan operando en un entorno de mayor incertidumbre y mantienen una tendencia bajista en el corto plazo. El precio del oro perdió el soporte de los 4.451 tras no lograr consolidarse sobre la resistencia de los 4.589, por lo que esa zona de 4.451 se mantiene como el nivel clave de la jornada. Además, los indicadores siguen mostrando un sesgo bajista, con el MACD en terreno negativo y las medias móviles apuntando a la baja.

Si el precio se consolida por debajo de los 4.451, podría extender la caída hacia las zonas de soporte de 4.389 y 4.307. En cambio, si logra recuperar este nivel, se abriría espacio para un movimiento correctivo hacia la resistencia de los 4.589.

🔹 Punto Clave: 4.451

🔺 Escenario Alcista: 4.589

🔻 Escenario Bajista: 4.389 - 4.307



Fuente: xStation5