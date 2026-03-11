Rheinmetall presenta resultados sólidos, pero decepciona al mercado

La empresa líder del sector de defensa en Europa, Rheinmetall, publicó hoy sus resultados financieros. A pesar de mostrar un fuerte crecimiento en ingresos, una mejora significativa en márgenes y perspectivas optimistas, las cifras no lograron cumplir con las altas expectativas del mercado, lo que llevó a que las acciones caigan cerca de 6% tras el anuncio.

Resultados 2025: principales cifras

Ingresos del grupo: 9.900 millones de euros ( +29% interanual )

Beneficio: 1.840 millones de euros ( +33% interanual )

Margen operativo: 18,5%

Cartera de pedidos: 63.760 millones de euros (+36% interanual)

Los resultados fueron objetivamente muy sólidos, especialmente considerando que se trata de una empresa industrial y no de servicios o tecnología. Sin embargo, el mercado esperaba cifras aún mayores.

Las expectativas apuntaban aproximadamente a:

Ingresos: cerca de 10.200 millones de euros

Beneficio: por encima de 1.900 millones de euros

Con un ratio precio/beneficio (P/E) entre 90 y 100, incluso una ligera decepción frente a las previsiones generó una reacción negativa significativa en la cotización.

Resultados por segmento

Sistemas terrestres

Ingresos: 4.900 millones de euros ( +31,7% )

Beneficio: 580 millones de euros ( +37,2% )

Margen: 11,7%

Armas y munición

Ingresos: 3.500 millones de euros ( +26,9% )

Beneficio: 1.030 millones de euros ( +31,2% )

Margen: 29,3%

Electronicos

Ingresos: 2.500 millones de euros ( +45,1% )

Beneficio: 360 millones de euros ( +68,1% )

Margen: 14,6%

Perspectivas y dividendos

La compañía anunció un dividendo de 11,5 euros por acción, lo que implica:

Ratio de pago: 45,5% del beneficio neto

Aumento interanual del dividendo: 42%

Para 2026, Rheinmetall espera:

Ingresos superiores a 14.000 millones de euros

Margen operativo cercano al 19%, lo que implicaría un EBIT superior a 2.600 millones de euros

Contexto geopolítico y demanda

La dirección de la compañía también mencionó el conflicto en Irán durante la presentación de resultados. Según la empresa, sus sistemas de defensa aérea, motores para misiles balísticos y su creciente cartera de drones de combate están bien posicionados para beneficiarse del aumento de la demanda militar global.

Esto se debe, en parte, a las crecientes brechas en inventarios y capacidades de defensa de algunos ejércitos, incluidos los de Estados Unidos.

Comportamiento de la acción

Las acciones de Rheinmetall tienden a moverse en ciclos, aunque dentro de un canal de precios relativamente claro. Esto sugiere que la empresa posee un valor fundamental sólido, pero también enfrenta limitaciones estructurales que moderan su valoración en el mercado.



Fuente: xStation