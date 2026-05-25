Rusia está perdiendo la guerra por el mercado petrolero

Rusia es un miembro clave del exclusivo grupo de grandes productores de petróleo, y la industria de hidrocarburos ha sido uno de los factores más importantes en la configuración de la política de la Federación Rusa. La guerra en Ucrania mostró de forma clara y contundente que la fuente de la influencia de Rusia no es su ejército. Esa fuente debe buscarse en los pozos siberianos, las refinerías y los oleoductos.

Este punto débil de la economía rusa ha sido objetivo de las fuerzas armadas de Ucrania. La campaña de ataques contra la infraestructura rusa adquiere una dimensión completamente nueva a la luz de los acontecimientos en el Golfo Pérsico y del repentino aumento de los precios del petróleo. ¿Serán los drones ucranianos más rápidos que los ingresos hacia el presupuesto del Kremlin?

Entender el petróleo es entender Rusia

Al igual que la propia Rusia, la industria de petróleo y gas en Rusia es rehén del pasado del país. La industria petrolera soviética, heredada por la Federación Rusa, nació en Bakú, en el actual Azerbaiyán. La explotación intensiva de estos yacimientos provocó un deterioro de su calidad hasta un punto que la industria soviética fue incapaz de resolver.

Con el tiempo, el centro de gravedad de la producción petrolera en la URSS se desplazó hacia Siberia Occidental, donde permanece hasta hoy. Esto es importante porque el alcance de los drones ucranianos está optimizado para atacar precisamente esta región.

Los yacimientos de Siberia Occidental son enormes, pero extraerlos en volúmenes que hagan rentable la operación es un desafío. El petróleo ruso es relativamente pesado, denso y agrio; esto aumenta tanto la dificultad como el costo de extracción y refinación. La falta de tecnología y una gestión ineficiente durante la era soviética llevaron a la degradación de los yacimientos, y la economía de la URSS terminó siendo cada vez menos capaz de sostener esta extracción petrolera cada vez menos rentable.

El máximo de producción petrolera en Rusia ocurrió en la década de 1970, cuando alcanzó ligeramente más de 13 millones de barriles diarios. Tras el colapso de la Unión Soviética, la producción cayó a alrededor de 6 millones de barriles diarios; hoy, esta cifra ya no supera los 10–11 millones.

La degradación de los yacimientos debido a la explotación durante la URSS obligó a la Federación Rusa a entrar en una cooperación profunda con compañías occidentales, que proporcionaron tecnología avanzada y enseñaron a los rusos gestión de extracción. Sin compañías como SLB, Halliburton, BP, Exxon, Emerson o Siemens, un país pobre y atrasado como Rusia nunca habría podido reconstruir su producción hasta los niveles actuales.

Esto crea una vulnerabilidad que los rusos no quieren admitir: la infraestructura petrolera rusa no fue construida por rusos, sino por europeos y estadounidenses. Aislada de servicios, software y repuestos, se degradará gradualmente. Esto pudo observarse, por ejemplo, en Venezuela o Irán, aunque allí el proceso duró no años, sino décadas.

Los problemas técnicos en la industria petrolera rusa pueden amortiguarse parcialmente gracias a la cooperación con China e India, pero la industria rusa es, de facto, una industria occidental con una bandera rusa adherida, incompatible con soluciones asiáticas. Una solución integral al problema requeriría reemplazar casi todo el sistema y la infraestructura.

Además del proceso de degradación técnica, la industria rusa debe enfrentar ataques cíclicos de drones ucranianos que destruyen físicamente maquinaria valiosa y difícil de reemplazar.

La palabra “degradación” es clave aquí. El objetivo de Ucrania no es un golpe decapitador, sino una campaña asimétrica que inflija pérdidas relativamente pequeñas pero acumulativas.

¿Cuál es, sin embargo, la naturaleza prevista de estas pérdidas?

Más del 30% de las exportaciones rusas consiste en petróleo crudo, y los combustibles fósiles o sus productos semiacabados representan más del 50% del total. Sin embargo, el petróleo crudo no es el producto más rentable: el producto más económico fabricado a partir del petróleo ruso es el diésel. Esto se debe a la viscosidad y al contenido de compuestos de azufre del petróleo ruso. Al observar la producción y exportación de crudo ruso, es difícil detectar en el gráfico el impacto devastador de las sanciones o el colapso de toda la industria. Sin embargo, contrario a la opinión popular, ese nunca fue el objetivo de las sanciones.

Rusia no debía dejar de producir petróleo; Rusia debía ganar menos con él. Esta intención se ha logrado parcialmente, mientras que el mercado de materias primas se estabilizó después de la crisis de 2022.

Al observar datos tanto de ingresos presupuestarios como de volúmenes, puede verse que la extracción y exportación de petróleo crudo se mantuvieron casi sin cambios durante el período analizado. El volumen de extracción cayó solo un 2–3%, y las exportaciones aumentaron alrededor de un 3%.

La campaña de ataques con drones ucranianos está destinada a golpear la parte más rentable y vulnerable de la industria petrolera: la refinación. Al atacar infraestructura rusa, Ucrania normalmente no golpea infraestructura de extracción porque simplemente es ineficiente. Se enfoca en atacar los cuellos de botella de la refinación y las exportaciones de combustible, que son más fáciles de alcanzar, más difíciles de reparar y cuya paralización temporal es mucho más costosa para la economía y el presupuesto ruso.

Debido a la optimización del proceso de refinación para tipos específicos de petróleo, Rusia tiene una enorme sobreproducción de diésel, que exporta y que alimenta los vehículos más críticos desde el punto de vista económico, incluidos los militares. Al mismo tiempo, la producción de gasolina, menos crítica pero aún necesaria, es casi “justo lo suficiente”. Este es el verdadero punto débil al que apunta Ucrania.

Al mismo tiempo, la producción de las refinerías cayó un 7%, y las exportaciones hasta un 12%.

Aquí debemos abordar las cifras citadas con frecuencia que afirman que los ataques ucranianos desactivaron más del 30% de la capacidad total de procesamiento de las refinerías rusas. ¿Cómo es posible que la producción haya caído “solo” un 7%?

Rusia tiene enormes colchones de capacidad productiva. La capacidad total de procesamiento de las refinerías rusas se estima en hasta 6 millones de barriles diarios; sin embargo, Rusia actualmente utiliza solo alrededor de 4,5 millones. Al desactivar incluso un tercio de la infraestructura, Rusia aún conserva la capacidad hipotética de redirigir la producción hacia otros lugares mientras se realizan reparaciones y operaciones de extinción de incendios en las plantas afectadas.

Sin embargo, esto no significa que el impacto de estos ataques no sea visible. Las primeras paralizaciones y escaseces ya están apareciendo a este nivel, con una falta de capacidad de procesamiento en el rango de 0,2–0,5 millones de barriles diarios.

Además, muchas instalaciones están dañadas hasta un punto que impide su reparación. Las redirecciones consumen tiempo y son costosas, y no siempre son físicamente posibles. Además, las refinerías rusas fueron construidas con el objetivo principal de abastecer al mercado local; una refinería dañada o destruida paraliza el mercado local de combustibles.

Perspectiva presupuestaria

El valor de las exportaciones rusas de petróleo crudo cayó a niveles inferiores a los previos a la guerra, en poco menos del 10%. Sin embargo, la caída en las exportaciones de productos procesados ya supera el 40%.

El presupuesto federal de Rusia para 2025 es de 41,5 billones de rublos aproximadamente USD 415 mil millones. El gasto militar es de 13,2 billones de rublos, y la seguridad interna suma otros aproximadamente 4,5 billones de rublos. Esto significa que solo “defensa” y “seguridad”, que en términos prácticos significan guerra y represión, le cuestan a Rusia más del 40% de todo el presupuesto.

Mientras tanto, los ingresos presupuestarios provenientes de la venta de petróleo y gas representan alrededor del 20–30% de los ingresos presupuestarios de Rusia. El rompecabezas se desmorona sin este elemento. Suponiendo que la caída en el valor de las exportaciones se traduzca en una disminución aproximadamente lineal de los ingresos presupuestarios, esto implica una reducción de fondos disponibles equivalente a alrededor de una decena de puntos porcentuales del presupuesto.

Si Ucrania mantiene o intensifica la campaña contra el sector petrolero ruso, se vuelve realista un escenario en el que Rusia se vea obligada a elegir entre satisfacer sus propias necesidades, incluido el frente, y satisfacer las necesidades de sus clientes y, por lo tanto, del presupuesto.

De cada tonelada de petróleo, Rusia puede producir aproximadamente 300–400 kg de diésel y alrededor de 150 kg de gasolina.

Al mismo tiempo, la economía rusa necesita aproximadamente 130–140 millones de toneladas de combustible al año para funcionar en condiciones de relativa normalidad.

Teniendo en cuenta las capacidades de procesamiento de las refinerías en Rusia, esto significa que Ucrania tendría que desactivar el 50–60% de la capacidad de procesamiento de las refinerías en la Federación Rusa para plantearle a Rusia una elección:

Detener las operaciones militares debido a la falta de combustible en la economía y el ejército;

Reducir los gastos presupuestarios en varios a decenas de puntos porcentuales como resultado de limitar las exportaciones de combustible.

¿El conflicto en Irán cambia la situación? Parcialmente.

El aumento de los precios del petróleo en los mercados mundiales y el alto grado de dependencia de los consumidores locales en Asia respecto a esta materia prima son visibles en el balance ruso. El precio del petróleo Urals subió desde alrededor de USD 60 por barril hasta más de USD 90, un aumento superior al 50%. La dramática situación en el mercado petrolero vuelve al petróleo ruso mucho más atractivo. Sin embargo, este aumento podría ser solo de precio, no de volumen. ¿Por qué?

La infraestructura de transmisión rusa está severamente limitada. Transneft, el operador de los oleoductos rusos, controla aproximadamente 67 mil km de oleoductos, pero la gran mayoría de ellos fue construida pensando en la exportación hacia Europa y hacia los ahora antiguos países de “democracia popular”. La mayor demanda de petróleo y combustibles hoy se encuentra en Asia, y los oleoductos y terminales de transbordo allí ya operan a máxima capacidad.

Frente al conflicto en Medio Oriente y al aumento global de los precios de las materias primas, el objetivo de Ucrania se ha convertido en limitar adicionalmente las capacidades de exportación y transmisión de petróleo de Rusia. Los grandes ataques contra puertos y refinerías en Ust-Luga y Tuapse, que son arterias clave no solo para la producción sino también para la exportación, formaron parte de esta estrategia.

El enorme aumento de los precios del petróleo es solo un alivio parcial para el presupuesto ruso. A pesar de un incremento de ingresos por exportaciones en marzo de aproximadamente el 40%, esto aún significó una caída de casi la mitad en comparación con el período análogo del año anterior. Los indicadores de abril lucen mejores para Rusia: un aumento hasta USD 19 mil millones implica un crecimiento de aproximadamente el 100%. Sin embargo, considerando los datos históricos y el contexto, esto probablemente sea un aumento temporal, y los ingresos tienen su “techo” en las capacidades logísticas de exportación.

Estos ingresos también, por su naturaleza, no son permanentes. Su impacto sobre el presupuesto ruso y la deuda, que se está convirtiendo en una carga creciente para Rusia, tampoco es permanente. A pesar de enormes beneficios extraordinarios en 2022 y de esquemas que realmente funcionaron para eludir sanciones en 2024, el costo del servicio de la deuda crece de forma tan vertical como las pérdidas en el frente ucraniano.

Al mismo tiempo, fuentes de Reuters indican que Rusia ha comenzado a limitar claramente tanto la extracción como la exportación. En abril, la extracción de petróleo habría caído a 8,5 millones de barriles diarios, y las exportaciones a 4,1 millones. Si estas estimaciones son correctas, significa que la producción petrolera en Rusia cayó a niveles no vistos en unos 10 años, pese a precios récord y alta demanda.

Incluso el Ministerio de Economía ruso presenta perspectivas sombrías, estimando que las exportaciones de petróleo caerán a alrededor de 200 millones de toneladas anuales. El propio ministerio también admite que no existen perspectivas de reconstruir la posición de mercado en esta década.

Esto significa que la guerra en Irán es un poderoso apoyo para Rusia, pero si las tendencias continúan, ni siquiera esto será suficiente para detener la tendencia persistentemente negativa en la que se encuentran la economía, la industria y el presupuesto del país.

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financieros en XTB