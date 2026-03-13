S&P 500: el mercado intenta levantarse tras la presión energética, pero aún necesita confirmación

La renta variable estadounidense comienza a mostrar señales de estabilización después de varios días en los que el mercado ha estado atrapado entre dos fuentes de incertidumbre particularmente incómodas: la escalada del conflicto en Oriente Medio y el temor a que un nuevo repunte en los precios de la energía vuelva a trasladarse hacia la inflación, las tasas de interés y, finalmente, el crecimiento económico. Esa combinación rara vez resulta favorable para las bolsas, y el comportamiento reciente del mercado refleja claramente ese nerviosismo.

En las últimas sesiones el S&P 500 ha llegado a corregir cerca de un 2%, una caída que, aunque moderada en términos porcentuales, ha estado marcada por un contexto de elevada tensión. No se trató de una corrección ordenada o técnica, sino de un movimiento acompañado por un petróleo disparado, un Estrecho de Ormuz prácticamente paralizado y advertencias de la Agencia Internacional de la Energía sobre la mayor interrupción de suministro de petróleo registrada en el mercado global. En ese entorno, los inversores se enfrentan a una pregunta fundamental: si esta situación representa simplemente un sobresalto geopolítico temporal o el inicio de un nuevo shock energético con implicaciones inflacionarias más duraderas.

Ese es el trasfondo que condiciona actualmente el comportamiento de la renta variable. El problema no es únicamente el nivel del petróleo, sino todo lo que arrastra detrás. En Estados Unidos, los precios de la gasolina y el diésel han aumentado con fuerza desde el inicio del conflicto, y ese encarecimiento impacta mucho más allá del consumidor individual. Afecta al transporte de mercancías, a los costes agrícolas, a las aerolíneas, a las cadenas logísticas y, en última instancia, a los márgenes empresariales y al poder adquisitivo de los hogares. Aunque el gasto del consumidor estadounidense mostró cierta resiliencia en enero con un avance del 0,4%, la inflación PCE subyacente se mantiene en torno al 3,1% interanual, reforzando la idea de que la Reserva Federal no tiene prisa por iniciar nuevos recortes de tasas.

En otras palabras, el mercado no solo está procesando una crisis geopolítica, sino una crisis que llega en un momento en el que la inflación sigue siendo persistente y la política monetaria dispone de un margen de maniobra limitado. A esto se suma el movimiento diplomático que comienza a surgir en Europa, donde países como Francia e Italia han iniciado contactos con Teherán con el objetivo de garantizar la continuidad del tránsito energético por el Golfo Pérsico sin ampliar el conflicto. Estos esfuerzos revelan tanto la gravedad del problema como el interés internacional por evitar que la situación evolucione hacia una crisis energética prolongada. Sin embargo, mientras la incertidumbre persista, el mercado seguirá incorporando una prima de riesgo en los precios.

Volatilidad en descenso y un nivel técnico decisivo

Dentro de este contexto, el comportamiento reciente del mercado empieza a mostrar un matiz interesante. Tras la caída inicial, el S&P 500 ha comenzado a intentar un rebote técnico, algo que no resulta sorprendente después de una corrección impulsada por miedo geopolítico y tensiones inflacionarias. En muchas ocasiones, cuando el mercado experimenta una caída rápida asociada a eventos externos, necesita evaluar si el flujo de noticias negativas se estabiliza y si el movimiento bajista ha sido lo suficientemente abrupto como para generar un rebote técnico.

Fuente: xStation.

Una de las señales que respalda esta interpretación proviene del mercado de volatilidad. El VIX registró un repunte significativo durante la fase de mayor tensión, reflejando la búsqueda de protección por parte de los inversores. Sin embargo, tras ese aumento inicial, el índice de volatilidad ha comenzado a moderarse. Aunque esta evolución no garantiza un cambio de tendencia por sí sola, sí suele ser una pista relevante: cuando el VIX deja de subir y comienza a relajarse, a menudo indica que el pico de miedo más inmediato empieza a disiparse.

Este comportamiento encaja con el intento de recuperación del S&P 500. El índice está tratando de estabilizarse en un momento en el que la volatilidad implícita deja de escalar, una relación que históricamente aparece con frecuencia en los mercados financieros. No obstante, es importante distinguir entre un simple rebote técnico y el inicio de un movimiento alcista más consistente.

En este punto entra en juego el nivel técnico más relevante del corto plazo: 6.736 puntos. Esta zona actúa ahora como la referencia clave que puede determinar el tono del mercado en las próximas sesiones. Si el S&P 500 consigue situarse por encima de ese nivel y consolidar la ruptura, el mercado empezaría a enviar una señal más constructiva. No significaría que los riesgos geopolíticos o inflacionarios hayan desaparecido, pero sí que la presión bajista reciente podría estar perdiendo intensidad y que el índice tendría margen para desarrollar un rebote más sólido.

El concepto de consolidación es crucial en este tipo de contextos. En mercados nerviosos, no basta con superar brevemente un nivel técnico; lo importante es la capacidad del precio para mantenerse por encima de él y construir estructura desde esa zona. Si el índice supera 6.736 pero rápidamente vuelve a situarse por debajo, el movimiento podría interpretarse como una ruptura fallida, un patrón que a menudo termina atrapando a compradores tardíos y reactivando la presión vendedora.

Un mercado incómodo, pero lejos del pánico

También resulta útil observar la situación con cierta perspectiva histórica. Algunos inversores empiezan a comparar el contexto actual con el shock energético de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó una subida abrupta en los precios de la energía y alimentó el temor a una inflación mucho más agresiva. Existen paralelismos evidentes: el petróleo ha vuelto a subir con rapidez, el dólar se ha fortalecido y la renta variable ha mostrado signos de debilidad. Sin embargo, también hay diferencias importantes. El gas natural en Europa, aunque tensionado, no ha experimentado movimientos tan extremos como los de aquel momento, y la volatilidad general del mercado aún se mantiene lejos de niveles propios de una crisis financiera.

Ese detalle es relevante porque sugiere que el mercado todavía no ha entrado en una fase de pánico generalizado. El sentimiento es claramente incómodo y la sensibilidad a las noticias es elevada, pero el comportamiento del mercado sigue siendo relativamente ordenado. En ese entorno, el gráfico vuelve a adquirir un valor especial como herramienta para filtrar el ruido fundamental.

El mercado ya mostró su debilidad cuando el índice perdió impulso y profundizó la caída. Ahora está intentando hacer lo contrario: estabilizarse, aprovechar la moderación del VIX y reconstruir parte del terreno perdido. La cuestión central ya no es si el contexto macroeconómico es complicado, porque sí lo es, sino si el mercado ha descontado suficiente miedo como para permitir un rebote.

Por ahora, el punto de decisión sigue estando en 6.736 puntos. Si el S&P 500 logra consolidarse por encima de ese nivel, el rebote podría empezar a tomar forma. Si no lo consigue, el movimiento reciente seguirá pareciendo una pausa técnica dentro de un mercado que continúa muy pendiente del petróleo, de la inflación y del próximo titular que llegue desde Oriente Medio. En definitiva, la bolsa estadounidense intenta recomponerse tras el golpe; la pregunta es si tiene la fuerza suficiente para hacerlo o si simplemente está tomando aire antes de una nueva fase de presión.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.