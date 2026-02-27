Salesforce anuncia recompra récord y proyecta US$63.000 millones a 2030

Salesforce presentó cifras trimestrales robustas. Los ingresos alcanzaron US$11,2 mil millones y el EPS ajustado fue de US$3,81, ambos por encima del consenso. A pesar de ello, el mercado reaccionó con prudencia y centró la atención en la calidad del crecimiento futuro más que en el desempeño puntual.

La proyección para el año fiscal 2027, situada entre US$45,8 y US$46,2 mil millones, generó inquietud. Aunque implica expansión, el rango se ubicó apenas en línea o ligeramente por debajo de las expectativas, lo que alimentó la percepción de una desaceleración en el negocio principal.

La plataforma Agentforce, enfocada en inteligencia artificial agéntica, registró un ARR de US$800 millones con un crecimiento cercano al 170% interanual. El flujo es notable, aunque todavía representa una fracción mínima de los ingresos totales. La duda es si Salesforce logrará capturar el valor de la automatización o si la presión competitiva terminará por comprimir precios en soluciones CRM y enterprise cloud.



Recompra masiva

El anuncio de un programa de recompra de US$50.000 millones, acompañado de aumentos en dividendos, refleja la fortaleza del flujo de caja. Sin embargo, algunos inversionistas interpretan estas medidas como una respuesta defensiva ante la menor visibilidad de crecimiento orgánico acelerado. La recompra puede sostener el beneficio por acción mediante la reducción de títulos en circulación, aunque no modifica la dinámica estructural de ingresos.



Perspectiva de mercado

La reacción negativa de la acción se enmarca en un contexto más amplio. Las compañías de software empresarial enfrentan compresión de múltiplos debido al avance de la inteligencia artificial, que amenaza con automatizar funciones históricamente monetizadas a través de licencias recurrentes. El mercado está recalibrando el modelo SaaS y evalúa qué empresas se consolidarán como habilitadoras de IA y cuáles podrían ver erosionado su poder de precio.

Salesforce atraviesa una transición estratégica delicada. La compañía mantiene escala, generación de caja y liderazgo en CRM, pero el mercado exige una aceleración tangible en crecimiento impulsado por IA. La meta de US$63.000 millones para 2030 refleja confianza en el largo plazo, aunque la guía moderada para 2027 indica que la expansión será gradual. El éxito dependerá de si Agentforce y otras soluciones de inteligencia artificial logran convertirse en líderes significativos de nuevas fuentes de ingresos y en un verdadero catalizador de crecimiento sostenido.

Análisis técnico

Durante la sesión del 26 de febrero de 2026, el precio de Salesforce exhibió un sesgo alcista de corto plazo, alcanzando una ganancia máxima intradía del 4% para cerrar en los US$199,38. Esta estructura se ve validada por la EMA de 50 periodos (ubicada en los US$189,24), la cual se posiciona por debajo de la cotización actual y funciona como un soporte dinámico confiable para el movimiento ascendente (brecha de un 5,35% con el precio de cierre).

No obstante, el activo se aproxima a una resistencia inminente representada por la EMA de 200 periodos, que se sitúa en los US$203,12. Superar este nivel es una condición necesaria para consolidar la tendencia de corto plazo. El volumen y la fuerza del precio en esta zona determinarán la sostenibilidad de la recuperación tras los anuncios corporativos.

Finalmente, los indicadores de fuerza confirman la solidez del impulso actual, pero advierten sobre el agotamiento. El RSI en 71,3 puntos señala que la acción ha entrado en niveles de sobrecompra, lo que aumenta las probabilidades de una corrección técnica o fase de consolidación en el corto plazo. Simultáneamente, el ADX ratifica una tendencia fuerte, sugiriendo que el control sigue en manos de los compradores por el momento.

