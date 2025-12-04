Salesforce supera expectativas con ingresos récord y eleva previsión para el año fiscal 2026

La compañía elevó su previsión de ingresos para 2026 hasta 41.450–41.550 millones , y sus acciones subieron 2% tras superar expectativas de ganancias.

Las unidades Agentforce y Data 360 crecieron con fuerza, sumando 1.400 millones de dólares en ARR , un espectacular 114% más que el año anterior.

Salesforce reportó ingresos de 10.300 millones de dólares en el T3 FY26, un crecimiento del 9% interanual , con ingresos netos que alcanzaron 2.080 millones .

La empresa tecnológica estadounidense Salesforce reportó ingresos por 10.300 millones de dólares durante el tercer trimestre del año fiscal 2026, finalizado el 31 de octubre de 2025. Esta cifra supera los 9.400 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un sólido crecimiento interanual del 9% (8% en moneda constante).

Los ingresos netos ascendieron a 2.080 millones de dólares, frente a los 1.520 millones del año fiscal anterior, impulsados por una mejora en eficiencia operativa y mayor demanda de soluciones en la nube. Los gastos operativos totalizaron 5.800 millones de dólares, por encima de los 5.400 millones del período comparable.

Fuerte desempeño financiero y mejora del flujo de caja

La compañía destacó un flujo de caja operativo de 2.300 millones de dólares, un incremento del 17% interanual, junto a un flujo de caja libre de 2.200 millones, un 22% más que el año anterior.

Salesforce también informó que devolvió 4.200 millones de dólares a los accionistas mediante recompras de acciones (3.800 millones) y dividendos (395 millones).

Agentforce y Data 360: los motores del crecimiento

El crecimiento explosivo de las soluciones de inteligencia artificial impulsó gran parte del desempeño trimestral:

Los ingresos recurrentes anuales (ARR) combinados de Agentforce y Data 360 alcanzaron casi 1.400 millones de dólares , un 114% más interanual.

Solo Agentforce superó los 500 millones en ARR , un aumento del 330% .

Desde su lanzamiento, Salesforce ha cerrado más de 18.500 acuerdos , incluidos 9.500 acuerdos pagados , un 50% más que el trimestre anterior.

Durante el trimestre, Agentforce procesó más de 3,2 billones de tokens en su pasarela de modelos de lenguaje.

Un resultado que, según el CEO Marc Benioff, impulsa la visión de Salesforce hacia el desarrollo de un Agentic Enterprise.

Recuadro: Declaraciones de Marc Benioff

“Estamos elevando la previsión de ingresos para el año fiscal 2026 a 41.450 millones de dólares. El cRPO creció un 11% hasta 29.400 millones, impulsado por la fortaleza de Agentforce y Data 360. Con más de 9.500 transacciones pagadas y 3,2 billones de tokens procesados, nuestro liderazgo en IA es evidente”.

Segmentos de negocio: crecimiento sólido en suscripciones y servicios cloud

La compañía reorganizó sus líneas de negocio bajo la marca Agentforce, lo que no alteró la asignación de ingresos, pero sí su presentación:

Agentforce Sales : 2.300 millones (+8,4%)

Agentforce Service : 2.500 millones (+9%)

Agentforce 360 Platform, Slack y otros : 2.180 millones (+19,5%)

Agentforce Marketing y Commerce : 1.360 millones (+2%)

Agentforce Integration & Analytics: 1.390 millones (+6,1%)

Las suscripciones y soporte representaron el 95% de los ingresos totales con 9.730 millones, mientras que servicios profesionales cayó 5,7% hasta 533 millones.

Ingresos por región

América (65% del total): 6.700 millones (+8%)

EMEA (24% del total): 2.500 millones (+7%)

Asia-Pacífico (11% del total): 1.100 millones (+11%)

El margen operativo no GAAP se expandió hasta 35,5%, 240 puntos básicos más que el año anterior.

Mercado y rendimiento bursátil

Las acciones de Salesforce (CRM) subieron 2,1% en el after hours tras superar las estimaciones de ganancias trimestrales.

La firma reportó un BPA no GAAP de 3,25 dólares, superando las proyecciones en un 14% y creciendo 34,9% interanual.

Balance y perspectiva financiera

La compañía cerró el trimestre con 11.320 millones en efectivo, inferior a los 15.370 millones previos debido a recompras y dividendos.

El cRPO alcanzó 29.400 millones, un crecimiento del 11% interanual.

Salesforce eleva previsiones para 2026

Impulsada por los buenos resultados, Salesforce ajustó al alza su previsión de ingresos para el año fiscal 2026:

Ingresos esperados: entre 41.450 y 41.550 millones (+9% a +10% interanual).

BPA no GAAP previsto: $11,75–$11,77 .

Margen operativo no GAAP proyectado: 34,1% .

Flujo de caja operativo: crecimiento del 13–14%.

La compañía anticipa para el cuarto trimestre ventas entre 11.130 y 11.230 millones, un crecimiento de 11–12% interanual.

Clasificación y comparables en el sector

Actualmente, Salesforce mantiene una clasificación Zacks Rank #3 (Mantener).

Entre las compañías destacadas del sector con Zacks #2 (Compra) se encuentran: