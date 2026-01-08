Samsung apunta a beneficio récord por el boom de memoria para IA

- Samsung estimó un beneficio operativo de ₩20 billones en 4T25, el mayor de su historia, con ingresos de ₩93 billones (+23% a/a).
- Samsung estimó un beneficio operativo de ₩20 billones en 4T25, el mayor de su historia, con ingresos de ₩93 billones (+23% a/a).
- La demanda de centros de datos y chips de memoria para IA está elevando precios, un salto de DRAM de 313% interanual en 4T, y un +40 – 50% en precios de memoria a fines de 2025, con más presión al alza hacia comienzos de 2026.
- El mercado ya venía revalorizando el superciclo, Samsung con +158,5% en 12 meses y +35,26% en 4 semanas.
Samsung Electronics publicó una guía preliminar que refuerza la tesis que hoy domina al sector, la inteligencia artificial está recalentando el mercado de memoria. La compañía estimó para el 4T 2025 un beneficio operativo de ₩20 billones, casi el triple interanual, superando expectativas y marcando un nuevo máximo histórico, por encima del máximo previo de 3T18.
En paralelo, proyectó ingresos por ₩93 billones, un avance de 23% interanual. La información sugiere que el negocio de semiconductores volvió a ser el principal impulsor, aun cuando el encarecimiento de componentes puede presionar márgenes de otras unidades como móviles.
El motor del récord
El punto más importante para el inversionista es el mix detrás del salto. La escasez global y la demanda por memoria en aplicaciones de IA impulsaron fuertes alzas de precios. Los precios de DRAM habrían subido 313% interanual en 4T. Se estima que los precios de memoria subieron 40 – 50% hacia fines de 2025 y que el impulso podría continuar en el arranque de 2026. También destaca el rol de la HBM (high-bandwidth memory), crítica para aceleradores de IA (ecosistema Nvidia), como la parte de mayor crecimiento del ciclo. El mercado podría seguir apretado por más tiempo, debido a la escasez de DRAM extendiéndose hasta posiblemente 2027, y con desarrollos de HBM4 con comentarios positivos, abriendo la puerta a mayor tracción comercial.
Qué vigilar
El próximo hito es la entrega del desglose completo, Samsung publicará detalles por división el 29 de enero. En ese reporte, el mercado buscará tres confirmaciones:
- Cuánto del récord proviene de memoria versus otros negocios
- Señales de capacidad y disponibilidad de productos avanzados (HBM)
- Guía de precios/volúmenes para 1S26
En precio, la negociación ya venía muy recalentada, con un rally de +158,5% en los últimos 12 meses, lo que incrementa la sensibilidad a cualquier decepción. Un recordatorio clave: el mercado de memorias es altamente cíclico, por lo que el upside (potencial alcista) depende de que la demanda de IA siga superando a la oferta sin detonar un exceso de capacidad.
