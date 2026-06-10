Sector salud lidera en Wall Street: ¿puede sostener el repunte?

El sector sanitario llegó a acumular una caída cercana al 3% en lo que va de 2026 hasta mediados de mayo. Desde entonces, las acciones de salud repuntaron con fuerza y avanzaron un 8,1% en el último mes. El movimiento llevó a la salud a ubicarse como sector líder en el S&P 500 durante ese período, recuperando buena parte del terreno perdido.

El avance de las últimas semanas permitió al sector recuperar parte del terreno perdido, aunque su desempeño acumulado en 2026 sigue siendo más moderado que el de otros segmentos del mercado, como energía y tecnología.

Aspectos destacados:

El sector salud lideró los retornos del S&P 500 en el último mes con una subida de 8,1%, recuperando gran parte del terreno perdido tras varios meses de debilidad.

lideró los retornos del en el último mes con una subida de 8,1%, recuperando gran parte del terreno perdido tras varios meses de debilidad. La volatilidad en las grandes tecnológicas impulsó una rotación de capital hacia sectores defensivos, favoreciendo el flujo de inversiones hacia compañías sanitarias .

impulsó una hacia sectores defensivos, favoreciendo el flujo de inversiones hacia . El repunte estuvo respaldado por avances empresariales relevantes, destacando los avances clínicos y resultados de Eli Lilly, los sólidos resultados de AbbVie y UnitedHealth, el avance en cáncer de Merck y la adquisición de Firefly Bio por parte de Johnson & Johnson.

El avance respondió tanto a factores de mercado como a noticias positivas dentro del sector. La volatilidad en las grandes tecnológicas impulsó una rotación hacia industrias más defensivas, mientras que varias farmacéuticas publicaron avances clínicos, adquisiciones y resultados financieros favorables. Además, el fuerte peso de Eli Lilly dentro del ETF sectorial amplificó el movimiento, ya que sus ganancias tuvieron un impacto significativo sobre el desempeño del sector.

Acciones destacadas

Eli Lilly (LLY):

La empresa que pondera un 16% del fondo fue la líder en la subida. El alza se apoyó en varios puntos relevantes: durante las Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA 2026) la compañía presentó los datos de la fase 3 de retatrutida, su nuevo fármaco experimental que mostró una pérdida de peso de 28,3% en 80 semanas.

Por otro lado, utilizó parte de la liquidez obtenida por sus medicamentos para realizar adquisiciones por tres empresas desarrolladoras de vacunas y un acuerdo de licencia con la biotecnológica sueca AlzeCure para un proyecto contra el Alzheimer, valoradas en aproximadamente US$4.000 millones. Además, a comienzos de mayo reportó resultados del primer trimestre de 2026 por encima de las expectativas, con ingresos de US$19.800 millones, un 56% superiores a los del año anterior gracias a la fuerte demanda de Mounjaro y Zepbound. Tras los resultados, la compañía elevó sus previsiones para el resto del año.

Merck & Co (MRK)

Merck & Co subió con fuerza, alrededor de un 5,7%, tras informar que un fármaco para el cáncer de pulmón, desarrollado junto a un socio chino, redujo en 65% el riesgo de progresión tumoral en un estudio de fase 3.

AbbVie (ABBV)

La compañía sube un 12% tras presentar resultados mejores de lo esperado, elevar sus previsiones para 2026 y demostrar que el crecimiento de Skyrizi y Rinvoq está compensando con éxito la pérdida de ingresos de Humira.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson también participó en el repunte del sector y anunció la adquisición de Firefly Bio por US$1.000 millones. La operación incorpora una tecnología experimental orientada a combatir algunos de los tipos de cáncer más difíciles de tratar y refuerza la estrategia de la compañía de ampliar su cartera de tratamientos innovadores.

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

UnitedHealth sube un 7% tras reportar resultados trimestrales superiores a las expectativas del mercado, impulsados por un sólido desempeño operativo, tanto en ingresos como en beneficios, y unas perspectivas más favorables para el resto del año.

Las condiciones para que el repunte continúe

El sector sanitario tiene un argumento estructural que no depende de la rotación, opera con flujos de caja relativamente estables independientemente del ciclo económico, sus productos no compiten directamente con los grandes temas de inversión actuales como inteligencia artificial, y sus valuaciones siguen siendo más moderadas que las del sector tecnológico después de varios meses de underperformance. La valuación del sector, medida por el ETF sectorial, todavía no refleja la recuperación completa que justificarían los catalizadores fundamentales si se materializan.

El riesgo más concreto para la continuidad del repunte es la reversión de la rotación. Si el sector tecnológico se estabiliza tras la venta generalizada de las últimas dos semanas, el flujo defensivo que llegó a salud puede reorientarse. También importa el calendario de aprobaciones regulatorias, dado que la tesis de Eli Lilly depende de que retatrutida avance sin contratiempos, y un revés en la FDA o en datos de seguridad podría deshacer rápidamente parte del avance dado su peso en el índice. El repunte tuvo motores reales, sin embargo, hay que evaluar en las próximas semanas si esos motores siguen activos o si el sector acaba de consumir el catalizador que lo llevó hasta aquí.