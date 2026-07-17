Semiconductores bajo presión: ¿liquidación o corrección?

El índice de semiconductores de Filadelfia entró esta semana en un mercado bajista técnico, con una caída de más de 20% desde su máximo de fines de junio, luego de haber saltado 105% desde su mínimo de marzo. El detonante más reciente fue el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial de la startup china Moonshot, que revivió el mismo temor que generó DeepSeek el año pasado. Pero los propios datos del sector cuentan una historia más matizada que un simple desplome, dado que se parece más a una corrección violenta de corto plazo que a una liquidación en regla.

El daño de corto plazo es real y generalizado

El retorno mediano a un mes del sector es de -12.3%, y la amplitud de corto plazo se derrumbó: apenas 5% de las acciones del universo analizado cotiza hoy por encima de su media móvil de 20 ruedas y solo 11% por encima de la de 50, cuando ambas rondaban 100% en mayo y junio. El detonante puntual fue el modelo Kimi K3 de Moonshot, que la propia compañía asegura rivaliza con las mejores ofertas de OpenAI y Anthropic, y que Artificial Analysis ubicó por encima del Opus 4.8 de Anthropic en algunos parámetros de referencia, el primer modelo chino de pesos abiertos en lograrlo.

El temor es el mismo que dejó DeepSeek el año pasado, de que si las empresas estadounidenses de inteligencia artificial empiezan a apoyarse más en modelos chinos más baratos, el gasto de capital de los hiperescaladores podría moderarse, y con él la demanda de chips. El índice de semiconductores asiáticos cayó más de 6% el viernes, Z.AI se hundió 28% en Hong Kong y SoftBank, visto como proxy de OpenAI, cayó 9% en Tokio. En Estados Unidos, Marvell, Arm e Intel acumulan bajas superiores a 30% desde el pico de junio.

Pero la tendencia de largo plazo todavía no se rompió

Pese a ese deterioro, 95% de las 19 acciones del universo sigue cotizando por encima de su media móvil de 200 ruedas, con una distancia mediana a esa referencia todavía cercana a 28.9%. Solo Qualcomm está realmente testeando su tendencia de largo plazo, con una distancia de apenas -0.2% frente a su media de 200 ruedas, lo que la convierte en la única acción del grupo clasificada como corrección profunda en lugar de corrección estándar. Incluso los nombres más golpeados en términos de caída desde el máximo, como Marvell, con un retroceso de 41.1%, o ON Semiconductor, con 34.9%, siguen bien por encima de su propia tendencia de largo plazo.

Esa es la diferencia central entre una corrección y una liquidación: una liquidación se refleja en una ruptura generalizada de la media de 200 ruedas, mientras que esto luce, por ahora, como una sacudida violenta del impulso de corto plazo montada sobre una tendencia de fondo todavía intacta.

El volumen no muestra pánico, y eso importa

Pese a las caídas generalizadas de precio, el volumen operado viene corriendo por debajo de su propio promedio de 20 ruedas en las 19 acciones del universo analizado, lo opuesto de lo que suele verse en una liquidación, donde las ventas se aceleran con volumen creciente. Esa lectura coincide con una encuesta de gestores de fondos de Bank of America publicada esta semana, según la cual muchos administradores recortaron sus posiciones largas en tecnología para cubrirse ante el riesgo de la inteligencia artificial, pero "nadie está corto", y los semiconductores siguen siendo, en palabras del propio banco, la operación más concurrida del mundo. Es decir, se está reduciendo posición con cautela, no liquidando en pánico.

Los nombres que mejor y peor resistieron

Micron y AMD son los más resilientes del grupo, Micron acumula una caída de apenas 28.7% desde su máximo pero sigue 79% por encima de su media de 200 ruedas, mientras AMD retrocedió solo 15.4% y se mantiene 66% por encima de esa misma referencia, con una caída mensual de apenas 3.1%. En el otro extremo, Marvell lidera el daño con su caída de 41.1%, seguida de ON Semiconductor e Intel, ambas alrededor de un tercio por debajo de sus máximos. Incluso TSMC, que elevó su pronóstico de gasto de capital para el año a un rango de 60.000 a 64.000 millones de dólares, desde 52.000 a 56.000 millones, y anunció una inversión adicional de 100.000 millones en Arizona, cayó más de 7% esta semana, señal de que hasta las buenas noticias fundamentales están siendo usadas como excusa para tomar ganancias tras el salto de 105% del sector desde marzo.

Sumando todo, el daño de corto plazo es amplio, pero la tendencia de largo plazo sigue mayormente intacta, el volumen no muestra señales de pánico y los analistas, en conjunto, siguen proyectando un alza de 34% a doce meses para el índice pese a la sacudida. La evidencia, por ahora, respalda más la lectura de corrección que la de liquidación, aunque Qualcomm es el nombre a vigilar si el resto del sector empieza a acercarse también a su propia media de 200 ruedas.