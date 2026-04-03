Leer más
09:10 · 3 de abril de 2026

🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
______

👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
8 de abril de 2026, 10:18

Cambios en el mercado Forex por la guerra: el USD se desploma; AUD, NZD y CHF rebotan
8 de abril de 2026, 10:12

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.04.2026)
8 de abril de 2026, 10:10

NZDUSD: decisión agresiva del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y operación “TACO trade” impulsan al dólar neozelandés
8 de abril de 2026, 09:55

Premercado: Dólar cae tras alto el fuego EE.UU.-Irán que hunde el petróleo bajo USD 100

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Forex Materias Primas Índices Análisis Técnico Informes Económicos
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo