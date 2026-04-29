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14:20 · 29 de abril de 2026

🪙 Seminario Decisión de Tasas de la FED

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.

Decisión de tasas de la FED — seguimiento en vivo

Sigue la reunión de la Reserva Federal en la que se definirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce, junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones clave para los mercados financieros.

📊 Acompáñanos en esta transmisión en vivo donde analizaremos en tiempo real la decisión de política monetaria y su impacto. Este evento puede marcar la pauta de los mercados para las próximas semanas. ¡No te lo pierdas!

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