🔴 Seminario REVISIÓN DE DATO IPC DE EE.UU

- Comienza tu jornada con una visión clara del mercado. Revisamos el impacto del dato de inflación en EEUU. y su efecto en los principales activos, con enfoque intradía y claves para el corto plazo.
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