¿Será capaz la Bolsa Mexicana de recuperar los máximos históricos vistos a inicios del 2026?

La Bolsa Mexicana se encuentra en un dilema técnico y también macroeconómico. Tras haber realizado máximos históricos a inicios de año, la renta variable cotiza en un proceso de compresión de volatilidad. Para responder si el índice tiene el combustible necesario para perforar los máximos estructurales de este año, podríamos enfocarnos en 3 variables matemáticas y de flujo que mueven el mercado de capitales.

1. El arbitraje de tasas: Cetes vs. Renta Variable

El principal o uno de los principales frenos de mano para la Bolsa de México no ha sido operativo, sino financiero. Banco de México ha mantenido una política monetaria restrictiva para anclar las expectativas inflacionarias, lo que genera una competencia directa por la liquidez del mercado bursátil.

Aquí podemos ver en la siguiente gráfica la tasa de rendimiento de Banxico.

Aunque el ciclo monetario reciente ha comenzado a ser menos restrictivo, podemos apreciar que históricamente sigue teniendo tasas altas y se mantiene en terrenos marcadamente elevados.

Con los rendimientos libres de riesgo aún atractivos en la renta fija de corto plazo, los fondos de pensiones e inversionistas institucionales no tienen muchos incentivos mecánicos para asumir riesgos en acciones.

2. Estructura actual del mercado: Concentración de flujos y volumen

Este es otro factor crítico que define a la Bolsa Mexicana, su elevado nivel de concentración. Al ser un mercado donde unos pocos sectores de alta capitalización absorben la mayor parte de la ponderación matemática del índice, el rumbo general del índice suele verse encajonado, aunque existan medianas empresas o sectores específicos reportando muy buenas métricas operativas.

Para que la Bolsa de México (MEXComp) rompa sus máximos históricos de forma sostenible, no basta con la estabilidad interna, se requiere obligatoriamente la reactivación del volumen de operación. En los últimos trimestres, los flujos globales de capital han preferido la renta variable de Estados Unidos, específicamente el sector tecnológico, dejando a los mercados emergentes en una posición de rezago por pura falta de liquidez institucional internacional.

3. Proyecciones de crecimiento del PIB

Como tercer factor, las proyecciones de crecimiento del PIB para México se ubican actualmente en un rango bastante moderado de entre el 1.5% y el 1.7%. Este ritmo de menor dinamismo en la actividad económica ya ha comenzado a verse descontado dentro de la cotización del índice.

Conclusión adicionales y Perspectiva Técnica

Si la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene tasas restrictivas por más tiempo, Banxico se verá presionado para mantener también sus tasas de interés elevadas, lo cual continuará metiendo cierta presión al índice.

A nivel técnico, en la gráfica podemos ver que la Bolsa Mexicana se encuentra en un claro canal alcista. A inicios de año, el precio tocó con precisión el techo de dicho canal, y hoy se mantiene en una especie de compresión de sus niveles clave.



Fuente: xStation5

Zonas Clave a Monitorear: Resistencia inmediata: Ubicada en la zona de los 70,777 puntos (el techo previo). Soporte intermedio: Situado en los 66,593 puntos.



El rompimiento a la baja de este soporte intermedio dejaría el paso libre a una corrección extendida hacia los 58,466 puntos, nivel que se considera un soporte estructural fuerte y duro de romper para este índice accionario. De llegar a visitarse esa zona, podría interpretarse, por qué no, como una oportunidad de compra para el largo plazo.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.