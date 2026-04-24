Serie Overbalance: AUDCAD, NZDUSD y USDJPY (24.04.2026)

Este análisis de la serie Overbalance tiene como objetivo identificar tres instrumentos financieros, analizados principalmente en temporalidades diaria y de cuatro horas (D1/H4). El análisis utiliza exclusivamente la metodología Overbalance, que permite determinar dónde una tendencia puede continuar o dónde podría producirse una reversión.

El análisis de hoy cubre tres instrumentos, evaluados únicamente en términos de estructuras de corrección 1:1.

AUDCAD

Desde finales de marzo, AUDCAD ha estado en una tendencia alcista. El nivel clave sigue siendo el soporte en 0.9755, que proviene del límite inferior de la estructura local 1:1, así como de máximos locales previos.

Según la metodología Overbalance, mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, la tendencia alcista sigue vigente. Sin embargo, cabe destacar la falta de una reacción clara de la demanda; nuevos test de este soporte podrían debilitarlo, aumentando el riesgo de una ruptura a la baja.

Por lo tanto, el nivel de 0.9755 es crítico en el corto plazo para la dirección del mercado.



AUDCAD - H4. Fuente: xStation

NZDUSD

Desde comienzos de abril, el par NZDUSD ha estado en tendencia alcista, pero actualmente el mercado está testeando un soporte clave en 0.5840.

Mantener este nivel podría generar un nuevo impulso alcista. Por el contrario, una ruptura por debajo de este nivel y un retroceso bajo 0.5828 podrían abrir el camino para la reanudación de la tendencia bajista.

Los niveles actuales son, por tanto, determinantes para definir la dirección de corto plazo.



NZDUSD - H4. Fuente: xStation

USDJPY

El USDJPY ha estado en tendencia alcista durante un periodo prolongado, aunque en abril se observó una fase de consolidación junto con dos test del soporte en 158.10.

Este nivel ha sido defendido con éxito, lo que respalda la continuidad de la tendencia alcista. Una ruptura por encima del máximo del 29 de marzo confirmaría la extensión del movimiento alcista.

Sin embargo, mientras el soporte en 158.10 se mantenga, el escenario base sigue siendo de continuidad al alza. En caso de ruptura, podría producirse una corrección más amplia hacia 155.11.



USDJPY - H4. Fuente: xStation