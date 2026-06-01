ServiceNow sube 9% tras giro del mercado sobre su apuesta en IA

ServiceNow (NOW.US) pasó gran parte del año protagonizando una de las caídas más pronunciadas del sector tecnológico. Entre finales de 2025 y la primavera de 2026 el papel perdió 42% en cuatro meses, desde un máximo de 52 semanas de US$211.48 hasta un mínimo de US$81.24, presionado por márgenes más débiles de lo esperado y por el temor a que la inteligencia artificial volviera prescindibles las plataformas de gestión empresarial.

Hoy esa narrativa cedió paso a otra, el papel cerró en US$135.86 con una subida de 9.24% en un día de volumen doble al promedio, aunque mantiene una caída de 18.8% en el año y aún no supera su promedio móvil de 200 días.

El rebote en contexto

Cuando ServiceNow publicó resultados del primer trimestre el 22 de abril, los ingresos crecieron 22.1% interanual hasta US$3.770 millones y superaron las estimaciones del mercado, y la empresa elevó su pronóstico anual de ingresos por suscripción. Pero el guidance de margen bruto ajustado para suscripciones quedó en 81.5%, por debajo de lo esperado por los analistas, consecuencia directa del impacto de adquisiciones recientes, en particular la compra de Armis. A eso se sumó un viento en contra de aproximadamente 75 puntos base en el crecimiento de ingresos por suscripción, provocado por el cierre demorado de contratos grandes en Medio Oriente como consecuencia del conflicto regional. La acción cayó 17.8% esa jornada.

Gráfico de las acciones de Service Now (NOW.US). Fuente: xStation5.

La recuperación de mayo borró buena parte de ese daño, el papel acumuló cerca de 41% de rebote durante el mes, su mejor desempeño mensual desde que debutó en bolsa en 2012. Ese impulso continuó hoy con un alza de 9.24% en 68 millones de acciones.

El repunte de ServiceNow arrastró al sector, el ETF de software iShares IGV sumó cerca de 20% en mayo, con Snowflake escalando 46% tras sus resultados y un acuerdo de infraestructura de US$6.000 millones con AWS, Salesforce avanzando 8.5% y Okta 30% tras reportes que sugieren que esas plataformas también se benefician del ciclo de IA, no que lo padecen.

Por qué el mercado cambió de opinión

El catalizador más citado es el reposicionamiento de ServiceNow como capa de orquestación y gobernanza de agentes de inteligencia artificial, bajo el concepto de AI Control Tower. Bank of America reactivó su cobertura de la acción con recomendación de compra, destacando el rol de esa plataforma como componente de misión crítica para las empresas que despliegan agentes autónomos. La tesis es que la proliferación de IA amplía la necesidad de los flujos de trabajo que ServiceNow gestiona en lugar de reemplazarlos, lo que invierte directamente el argumento que impulsó la venta masiva de los meses previos.

Esa lectura ganó respaldo concreto durante el trimestre, en que la empresa superó los US$1.000 millones en transacciones a través de AWS Marketplace y formalizó alianzas con Experian, Wipro, Snowflake y Dell. El director ejecutivo Bill McDermott sostuvo en la conferencia anual Knowledge 2026 que la llegada masiva de agentes de IA crea una oportunidad sin precedente para plataformas de automatización de flujos de trabajo, y anticipó un déficit de hasta 50 millones de trabajadores a nivel global para 2030, brecha que los agentes digitales estarían llamados a cubrir. La empresa también aprobó un plan de recompra de acciones de US$5.000 millones y ratificó su objetivo de US$30.000 millones en ingresos para ese año.

En términos de valuación, el papel cotiza a 30.17 veces utilidades proyectadas no-GAAP con un PEG de 1.21, más razonable que en los máximos históricos, aunque no barato en términos absolutos. El consenso de los 45 analistas que cubren la acción incluye 34 recomendaciones de compra fuerte y nueve de compra, con un precio objetivo de US$145.90, equivalente a una subida adicional de 7.4% desde el cierre de hoy.

El principal riesgo en el horizonte es la persistencia de las presiones de margen derivadas de la integración de Armis y la velocidad de adopción del modelo de precio híbrido, que la empresa está migrando progresivamente desde la tarificación por usuarios hacia esquemas ligados al uso de agentes de IA.