SpaceX se desploma un 6% pese a una ola de recomendaciones alcistas de Wall Street

Las acciones de SpaceX (NASDAQ: SPCX) caen cerca de un 6% durante la jornada, hasta alrededor de 150 dólares, pese a recibir una cobertura ampliamente optimista por parte de varios de los principales bancos de inversión. La compañía también se incorpora hoy al Nasdaq 100, un movimiento que JPMorgan estimó previamente podría generar alrededor de 4.300 millones de dólares en flujos pasivos provenientes de fondos indexados.

Citi inició cobertura con recomendación de Compra y un precio objetivo de 200 dólares, además de presentar un escenario de largo plazo en el que la acción podría superar los 900 dólares si el programa Starship logra desplegarse a gran escala. También iniciaron cobertura con recomendaciones positivas Deutsche Bank (255 dólares), Bank of America (235 dólares), Macquarie (250 dólares), Clear Street (217 dólares) y Mizuho (200 dólares).

Los analistas consideran que los principales impulsores del crecimiento de largo plazo de la compañía serán Starlink, la infraestructura de IA y el liderazgo tecnológico de SpaceX en cohetes reutilizables.

La caída de hoy puede parecer sorprendente considerando el flujo ampliamente positivo de noticias. Además de incorporarse al Nasdaq 100, SpaceX también salió de su período de restricción posterior a la OPI (IPO quiet period), permitiendo que los principales bancos de Wall Street publicaran sus primeros informes oficiales sobre la compañía.

Sin embargo, los mercados suelen seguir el patrón clásico de "comprar el rumor y vender la noticia". La incorporación al Nasdaq 100 ya era conocida desde hace tiempo y probablemente estaba incorporada en el precio de la acción. Tras el fuerte rally de las últimas semanas, muchos inversionistas parecen estar realizando toma de utilidades.

Wall Street ve un importante potencial alcista

La visión más optimista provino de Citi, que inició cobertura con recomendación de Compra y un precio objetivo de 200 dólares, lo que implica un potencial de subida superior al 30% desde los niveles actuales. No obstante, el banco aclaró que no considera ese objetivo como la valoración final de la compañía, sino como un hito dentro del camino hacia una valoración mucho mayor en el largo plazo.

Según Citi, SpaceX está entrando en uno de los períodos más transformadores de su historia. El banco considera que la compañía se encuentra en una posición única para aprovechar dos de las mayores tendencias tecnológicas de la próxima década: la conectividad satelital global y la infraestructura para inteligencia artificial. En su escenario más optimista, un despliegue exitoso de Starship a gran escala podría respaldar una valoración superior a 900 dólares por acción.

Una ola de recomendaciones alcistas

Citi estuvo lejos de ser el único banco con una visión positiva. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street y Mizuho también iniciaron cobertura con recomendaciones equivalentes a Compra, con la mayoría de los precios objetivos ubicados entre 200 y 255 dólares.

Entre las principales entidades, Deutsche Bank publicó el precio objetivo más elevado, de 255 dólares, lo que supone un potencial cercano al 70% respecto de los niveles actuales. Al mismo tiempo, los analistas destacaron la amplia dispersión entre las valoraciones publicadas, cuyos objetivos oscilan entre aproximadamente 62 y 310 dólares, reflejando la elevada incertidumbre que aún existe respecto al valor de largo plazo de SpaceX.

La única visión claramente más cautelosa provino de MoffettNathanson, que inició cobertura con recomendación Neutral, citando la incertidumbre existente sobre las proyecciones financieras de largo plazo de la compañía.

IA, Starlink y Starship impulsarían la próxima etapa de crecimiento

Los analistas coinciden en señalar las ventajas competitivas de SpaceX en integración vertical, tecnología de lanzamientos reutilizables y el liderazgo de Starlink dentro del mercado de internet satelital.

Deutsche Bank sostiene que la combinación de desarrollo interno de cohetes, fabricación de satélites y capacidad de ingeniería crea una ventaja competitiva extremadamente difícil de replicar. Además, considera que SpaceX podría convertirse en uno de los principales proveedores de infraestructura para IA, no solo mediante centros de datos terrestres, sino también permitiendo en el futuro infraestructura de computación orbital.

Las perspectivas financieras de la compañía también respaldan esta tesis alcista. SpaceX generó aproximadamente 19.300 millones de dólares en ingresos durante los últimos doce meses, mientras que los analistas esperan un crecimiento cercano al 95% este año, convirtiéndola en una de las grandes compañías tecnológicas de mayor crecimiento.

El mercado sigue viendo riesgos relevantes

A pesar del amplio optimismo de los analistas, los riesgos continúan presentes. La comercialización exitosa de Starship sigue siendo el elemento central de la tesis de inversión de largo plazo. Se espera que el despliegue masivo de esta plataforma reduzca significativamente los costos de lanzamiento y permita expandir aún más los servicios de comunicaciones satelitales, infraestructura orbital y aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial.

Los analistas también señalan riesgos regulatorios en distintos segmentos del negocio y una valoración exigente tras el fuerte rally reciente de la acción. Como resultado, incluso noticias muy positivas no necesariamente se traducen en avances de corto plazo, ya que gran parte de la narrativa alcista podría encontrarse ya descontada por el mercado.