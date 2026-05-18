Strategy cae 7% tras compra gigante de US$2.000M en bitcoin

Strategy (MSTR.US) ejecutó entre el 11 y el 17 de mayo una de sus compras de bitcoin más grandes del año: 24.869 BTC por 2.010 millones de dólares a un precio promedio de 80.985 dólares por unidad. La operación eleva las tenencias totales de la compañía a 843.738 BTC adquiridos por un costo acumulado de 63.870 millones de dólares, con un precio promedio histórico de 75.700 dólares.

El mercado responde con una caída de 7.7% en el papel MSTR.US este lunes, en parte porque bitcoin cotiza hoy cerca de los 76.000 dólares, por debajo de los 80.985 que Strategy pagó la semana pasada, lo que implica que su compra más reciente está temporalmente bajo el agua.

El mecanismo de financiamiento y la escala de la operación

El gráfico de adquisiciones muestra que Strategy no ha frenado su estrategia de acumulación, pero el contexto actual es más exigente porque bitcoin opera lejos de sus máximos recientes y por debajo del precio pagado en la última compra. Fuente: Strategy.

Strategy vendió 19.95 millones de acciones de su programa de acciones preferidas STRC, generando 1.950 millones de dólares en ingresos netos, complementó con 430.344 acciones comunes de MSTR por 83.7 millones adicionales. El volumen de STRC el jueves alcanzó un récord histórico de 15.1 millones de acciones en una sola sesión, señal que la comunidad de seguidores de Saylor interpretó como indicativo de que una compra grande estaba en proceso antes de que se confirmara con el 8-K de este lunes.

Strategy emite acciones preferidas y comunes aprovechando el premium que el mercado le asigna frente al valor de sus tenencias de bitcoin, usa los fondos para comprar más BTC, y en la medida en que el precio del bitcoin sube, el NAV implícito sube también, lo que sostiene el premium y permite seguir emitiendo. Con 51.500 millones de dólares en autorización ATM restante distribuidos en sus cinco programas (MSTR, STRC, STRD, STRK y STRF), Strategy tiene combustible considerable para continuar acumulando.

La posición acumulada

Con 843.738 BTC y un costo promedio de 75.700 dólares, la posición de Strategy está por encima del precio de mercado actual del bitcoin, lo que significa que en términos agregados la compañía tiene ganancias no realizadas sobre su tenencia total. El problema específico de la semana pasada es que compró a 80.985 dólares cuando hoy el activo cotiza cerca de 76.000, generando una pérdida no realizada de cerca del 6% sobre esa tranche específica.

Michael Saylor señaló en entrevistas recientes que considera superado el invierno cripto que comenzó en octubre pasado y que lo peor para bitcoin quedó atrás. La acción MSTR ha subido +5.1% en lo que va del año, pero acumula -57% en los últimos doce meses, período en que bitcoin también experimentó su corrección desde máximos cercanos a los 120.000 dólares. El papel actúa como un proxy apalancado del bitcoin, amplificando tanto las subidas como las caídas.

STRC y la base de inversores minoristas

Un elemento relevante de la estructura de financiamiento es que aproximadamente el 80% de las acciones STRC están en manos de inversores minoristas distribuidos en plataformas como Charles Schwab, Fidelity y Robinhood. Strategy ha propuesto a esos tenedores aprobar un cambio en la frecuencia de pago del dividendo del 11.5% anual, de mensual a semestral, manteniendo la tasa sin cambios pero reduciendo la frecuencia de los cobros. La votación pendiente es relevante porque de aprobarse reforzaría la demanda por el instrumento y sostendría el pipeline ATM que financia las compras de bitcoin.

Análisis técnico de MSTR

El gráfico diario muestra a MSTR en 163.79 dólares, por debajo de la SMA(200), lo que confirma una presión estructural bajista de largo plazo. La SMA(50) actúa como soporte dinámico, con el precio por encima de ese nivel en señal de recuperación parcial desde los mínimos de enero-febrero de 2026 que tocaron el área de 108-130 dólares. El RSI está en zona neutral ligeramente bajista, coherente con un mercado que no genera impulso en ninguna dirección definida.

La correlación con el bitcoin (línea azul) es visible en el gráfico, ambos tocaron máximos en la misma ventana temporal cerca de octubre-noviembre 2025 (BTC cerca de 119.000, MSTR cerca de 486 dólares) y ambos corrigieron juntos. La recuperación reciente del bitcoin hacia los 77.000-82.000 dólares llevó a MSTR de vuelta sobre la SMA(50), pero sin superar aún la SMA(200), nivel que representa la resistencia de largo plazo más relevante. Soporte clave en la SMA(50) y en los mínimos estructurales del área de 108-130.

Fuente: xStation5.