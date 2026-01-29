Subida de récord en el precio de la plata, con un +65% durante el mes de enero

El mercado de la plata muestra una clara divergencia entre los flujos institucionales y la demanda minorista. Los ETFs de plata redujeron sus tenencias en alrededor de 5,1 millones de onzas troy en la última sesión, lo que marca el quinto día consecutivo de salidas y eleva las ventas netas totales desde principios de año a casi 29 millones de onzas. Esto apunta a una toma de beneficios o un reequilibrio de cartera por parte de los grandes inversores tras un repunte de precios excepcionalmente fuerte. A pesar de esto, el sentimiento general hacia los metales preciosos sigue siendo alcista, respaldado por un dólar estadounidense más débil, las expectativas en torno a la política monetaria estadounidense y la creciente incertidumbre geopolítica, factores que están impulsando el conjunto de metales preciosos.
Las tenencias de ETF de plata han estado cayendo desde mediados de diciembre de 2025. A pesar de ello, la plata ha subido un 65% en lo que va del año, impulsada por una fuerte demanda minorista y especulativa.
Desde la perspectiva de precios, la plata se mantiene extremadamente fuerte. Los precios han alcanzado nuevos máximos históricos por encima de los 119 dólares por onza y ya han subido casi un 65% desde principios de año, tras un impresionante repunte del 146% en 2025.
Mensualmente, la plata ha registrado dos incrementos extraordinarios: un 25,9% en diciembre de 2025 y un 64,9% en enero de 2026. Enero también es históricamente el mes más fuerte para la plata. En cambio, febrero y marzo han experimentado correcciones con mayor frecuencia.
La demanda física está en auge en Asia, especialmente en Hong Kong y el sur de China, donde los inversores consideran cada vez más la plata como una alternativa real al oro. Las tiendas están agotando sus lingotes de plata en cuestión de horas, y los fabricantes de joyas están cambiando la producción del oro a la plata.
Precio de la plata
