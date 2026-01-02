¿Subirá el oro y la plata en 2026?

La plata enfrenta mayor sensibilidad por liquidez y flujos estimados (hasta USD 5.000 millones ), mientras el oro tendría ventas cercanas a USD 6.000 millones , elevando el riesgo de retrocesos puntuales pese a un sesgo de fondo constructivo.

El mercado entra a 2026 con expectativas de al menos dos recortes de tasas de la Reserva Federal , apoyando activos sin cupón, pero el foco inmediato se concentra en el rebalanceo anual de benchmarks y ventas mecánicas de fondos pasivos.

El oro y la plata iniciaron 2026 con tono positivo tras toma de utilidades, luego de un 2025 excepcional: oro +64% y plata +147% , su mejor desempeño anual desde 1979.

El complejo de metales preciosos abrió 2026 con tono positivo después de la toma de utilidades típica de fin de año, extendiendo el impulso de un 2025 extraordinario: el oro avanzó 64% y la plata subió 147%, sus mejores desempeños anuales desde 1979. En las primeras jornadas del año, el oro volvió a acercarse a la zona de USD 4.38k por onza luego de haber marcado un récord en torno a USD 4.549,7 el 26 de diciembre, mientras la plata repuntó hacia USD 73–74 por onza tras tocar máximos históricos cerca de USD 83,6 a fines de diciembre.

Este rebote se apoya en un marco macro que sigue siendo favorable para activos sin cupón. El mercado entra a 2026 con expectativas de al menos dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que tiende a reducir el costo de oportunidad de mantener metales. A esto se suma una demanda de cobertura estimulada por tensiones geopolíticas y fricciones comerciales, que suele reforzar el atractivo relativo de refugios como el oro y, en determinados tramos, amplificar la dinámica de la plata.

El foco de corto plazo

Aun con un telón de fondo macro favorable, el principal foco de corto plazo no es necesariamente macro, sino técnico. Tras el fuerte rally de 2025, el oro y especialmente la plata quedaron con ponderaciones infladas dentro de benchmarks de commodities, y el rebalanceo anual forzaría a fondos pasivos a vender futuros para ajustarse a los nuevos pesos objetivo.

En plata, el mercado ha advertido que el recorte de ponderación podría traducirse en ventas relevantes durante la ventana de roll de enero —del orden de USD 5.000 millones—, mientras que en oro las ventas estimadas rondarían USD 6.000 millones. Esta diferencia importa, pero más importante aún es la estructura del mercado: la plata es más delgada y con menor liquidez que el oro, por lo que esos flujos pueden amplificar movimientos, sobre todo en un período de liquidez reducida post-feriados. El resultado es un aumento del riesgo de correcciones abruptas, incluso si el sesgo de fondo permanece constructivo.

Mirando 2026

De cara a 2026, el caso base para el oro sigue descansando en tres pilares: trayectoria de la tasa real y la Fed, dirección del dólar y demanda estructural.

Oro: tasa real, dólar y demanda estructural

Si la Fed efectivamente recorta y los rendimientos reales ceden, el oro suele ganar atractivo relativo. En paralelo, un dólar menos firme tiende a favorecer el precio por su correlación negativa. A esto se suma el soporte de compras oficiales y diversificación de reservas, además de una demanda física que suele reaccionar cuando hay retrocesos desde máximos, aportando un “piso” en episodios de corrección.

Plata: metal monetario e industrial, con mayor sensibilidad a flujos

En el caso de la plata, el panorama es más volátil por su doble condición de metal monetario e industrial. Puede amplificar los tramos alcistas si el oro se sostiene y la narrativa de tasas acompaña, pero también suele liderar las caídas cuando aparecen ventas forzadas por rebalanceos, ajustes de márgenes o desarmes de posiciones apalancadas. Por eso, el mismo entorno que sostiene un sesgo positivo puede convivir con episodios de caídas rápidas si la liquidez se estrecha o si los flujos mecánicos dominan el corto plazo.

Riesgos para un rally ordenado: dólar, tasas reales y geopolítica

El principal riesgo para que el rally continúe de manera ordenada sería un fortalecimiento sostenido del dólar y/o un repunte de tasas reales —por ejemplo, si la inflación sorprende al alza y limita el margen de la Fed—, junto con una descompresión significativa de riesgos geopolíticos que reduzca la demanda por refugio.

En este contexto, el telón de fondo de 2026 sigue respaldando a los metales preciosos, pero el arranque del año podría estar dominado por “ruido” técnico: ventas mecánicas de fondos indexados y baja liquidez que pueden gatillar retrocesos puntuales antes de que los fundamentales vuelvan a dominar. Dentro de ese binomio, la plata exhibe mayor sensibilidad que el oro, tanto por estructura de mercado como por la magnitud relativa de los flujos en un activo menos líquido.

Análisis técnico del oro: tendencia primaria alcista y niveles a vigilar

En gráfico semanal, el oro mantiene una tendencia primaria alcista muy ordenada: el precio sigue ampliamente por encima de las medias, con SMA50 en ~3.501 y SMA200 en ~2.429, lo que confirma fortaleza estructural y pendiente positiva. Tras el rally iniciado en 2025, el mercado consolidó en altura y volvió a presionar máximos, pero aparece una primera señal de enfriamiento por momentum: el RSI 14 cerca de 67,6 sugiere zona exigente (cercana a sobrecompra) y eleva la probabilidad de pausas/correcciones técnicas.

Resistencias del oro

4.400–4.450 como techo inmediato/área de oferta.

Soportes del oro

4.216 (100% del tramo medido).

3.861 (61,8%), como “pivote” relevante si se profundiza la toma de utilidades.

Proyecciones alcistas del oro

4.790 (161,8%).

5.145 (200%) como objetivos de proyección si el impulso retoma fuerza.

Fuente: xStation5.

Análisis técnico de la plata: sobrecompra, fragilidad por liquidez y mapa de niveles

La plata muestra un cuadro aún más agresivo en semanal: la tendencia es marcadamente alcista y el precio permanece muy extendido sobre las medias, lo que refleja aceleración pero también fragilidad ante shocks de liquidez. El momentum está claramente recalentado, con RSI 14 alrededor de 76,6, consistente con condición de sobrecompra y riesgo de corrección abrupta, especialmente tras velas expansivas cercanas a máximos.

Resistencias de la plata

74,6 (161,8%) como resistencia/punto de fricción.

Extensiones superiores en 81,5 (200%) y 92,7 (261%) si se reanuda la etapa de “price discovery”.

Soportes de la plata

63,3 (100%) como primer nivel de reequilibrio.

56,4 (61,8%) como “piso” técnico en un escenario de normalización del rally.

Fuente: xStation5.

Qué esperar del inicio de 2026

Con expectativas de recortes de tasas y una demanda de cobertura aún presente, el sesgo de fondo para los metales preciosos luce favorable. Sin embargo, la combinación de rebalanceo anual, ventas mecánicas en futuros y liquidez reducida post-feriados puede dominar el corto plazo y provocar retrocesos puntuales. En ese juego, el oro tiende a mostrar mayor estabilidad relativa por profundidad de mercado, mientras la plata suele amplificar tanto los avances como las correcciones, especialmente cuando hay flujos forzados y ajustes de posicionamiento.

