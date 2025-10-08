Sysco presentará sus resultados del primer trimestre fiscal 2026

El mercado espera señales sobre la demanda en el canal foodservice y el impacto de los costos logísticos y laborales en los márgenes.

La empresa mantiene su sección de Relaciones con Inversores como el canal principal de divulgación pública para inversionistas.

Sysco Corporation publicará sus resultados financieros del 1T fiscal 2026 el martes 28 de octubre de 2025 , con conferencia telefónica a las 10:00 a.m. EDT .

Sysco Corporation (NYSE:SYY) anunció que dará a conocer sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2026 el martes 28 de octubre de 2025, seguido de una conferencia telefónica y transmisión web a las 10:00 a.m. EDT.

Antes del evento, la compañía emitirá un comunicado de prensa oficial y publicará una presentación detallada en su portal de Relaciones con Inversores, donde también estará disponible la grabación completa de la conferencia.

Este espacio es utilizado por Sysco como su canal principal de información para inversionistas, incluyendo anuncios financieros y operativos que pueden contener datos materiales o relevantes para los accionistas.

Perfil corporativo

Sysco Corporation es reconocida como el líder mundial en distribución y comercialización de alimentos y productos asociados para el sector foodservice, atendiendo a una amplia gama de clientes: restaurantes, hospitales, instituciones educativas, hoteles y centros de entretenimiento.

Actualmente, la compañía opera 337 centros de distribución en 10 países, emplea a más de 75.000 personas y atiende a cerca de 730.000 clientes en todo el mundo.

Durante el año fiscal 2025, que finalizó el 28 de junio de 2025, Sysco reportó ventas superiores a los 81.000 millones de dólares, consolidando su posición como principal proveedor global de alimentos fuera del hogar.

Estrategia y visión corporativa

Como líder de su industria, Sysco se enfoca en ofrecer soluciones personalizadas de cadena de suministro, productos frescos y especializados, proteínas premium, artículos sostenibles y servicios de apoyo culinario.

La estrategia de la compañía busca impulsar la innovación y la eficiencia operativa de sus clientes, manteniendo un enfoque en la sostenibilidad y en la optimización de procesos.

Con la próxima presentación de resultados, el mercado estará especialmente atento a la evolución de la demanda en el canal foodservice y al impacto de los costos logísticos y laborales sobre los márgenes operativos, factores determinantes para el desempeño financiero del trimestre.

Para saber más

Accede a más análisis del sector alimentario y bursátil en la sección de Análisis de Mercado de XTB, o revisa nuestros contenidos educativos sobre interpretación de resultados corporativos en XTB Formación.

¿Quieres aprender a invertir en acciones globales como Sysco y anticipar los movimientos del mercado tras la publicación de resultados?

👉 Abre tu cuenta en XTB y accede a análisis exclusivos, herramientas de trading y formación profesional sin costo.