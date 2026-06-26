Tecnológicas asiáticas se desploman: ¿golpeará al Nasdaq 100?

Asia está lanzando una advertencia bastante clara a Wall Street: la operación de inteligencia artificial (IA) sigue viva, pero ya no está limpia. Durante meses, Corea del Sur y Japón han funcionado como dos termómetros adelantados del entusiasmo global por la IA. Corea por Samsung y SK Hynix. Japón por SoftBank, Advantest, Tokyo Electron, Kioxia, Fujikura y toda la cadena de semiconductores, centros de datos y componentes. Cuando esos mercados suben, el Nasdaq suele recibirlo como confirmación de que el apetito por IA sigue fuerte. Pero cuando caen con violencia, el mensaje cambia: el rally puede seguir, sí, pero la concentración, el apalancamiento y las valoraciones empiezan a pesar.

Corea del Sur enciende las alarmas

La caída del Kospi ha sido especialmente dura. El índice llegó a activar un mecanismo de parada tras una caída del 8%, en una semana de volatilidad extrema en la que el mercado ha llegado a moverse más de un 3% en varias sesiones consecutivas. El golpe se concentró en los dos gigantes que explican buena parte de la historia coreana de IA: Samsung Electronics y SK Hynix. En los mínimos intradía, ambas llegaron a caer más de un 10%, y ese dato es clave porque juntas representan más de la mitad del valor del Kospi. Cuando caen Samsung y Hynix, no cae un sector. Cae el índice entero.

El caso de Corea es muy importante porque no estamos hablando de un mercado cualquiera. El Kospi se había convertido en una de las formas más puras de comprar la cadena de IA fuera de Estados Unidos. SK Hynix ha sido el gran ganador por su liderazgo en memorias HBM, las memorias de alto ancho de banda que se han vuelto esenciales para los aceleradores de Nvidia y los centros de datos. De hecho, SK Hynix llegó a superar recientemente a Samsung como la compañía cotizada más valiosa de Corea del Sur, un cambio simbólico enorme para un país donde Samsung había sido durante años el centro indiscutible del mercado.

Ese liderazgo no ha desaparecido de un día para otro. La demanda de HBM sigue siendo real, Nvidia sigue necesitando memoria avanzada y los hyperscalers continúan invirtiendo en centros de datos. El problema es otro: el mercado había convertido una buena historia en una posición demasiado popular. El regulador surcoreano ya había advertido sobre los riesgos del apalancamiento en inversiones vinculadas a acciones individuales y productos ligados a Samsung y SK Hynix, después de una subida enorme del Kospi y avances muy fuertes en ambos valores. Cuando un rally tan concentrado se combina con deuda de margen, ETF apalancados y participación minorista agresiva, cualquier caída puede acelerarse.

Samsung tiene una lectura algo distinta a SK Hynix. La compañía sigue siendo un gigante de semiconductores, memoria, foundry, móviles y electrónica, pero el mercado la ha penalizado por ir por detrás de Hynix en HBM. Eso la deja en una posición incómoda: cae cuando el mercado vende chips, pero no siempre sube con la misma pureza cuando el mercado compra IA. Al mismo tiempo, Samsung prepara una apuesta gigantesca en Corea del Sur, con una inversión prevista de 1.000 billones de wones, unos 648.000 millones de dólares, durante la próxima década para semiconductores, IA, baterías, pantallas y centros de datos. Eso muestra que la tesis industrial sigue viva, pero también que el mercado está empezando a distinguir entre inversión estratégica a diez años y precio de una acción que ya había descontado mucho entusiasmo.

Japón también pierde impulso

Japón cuenta una historia parecida, aunque con otro matiz. El Nikkei ha subido alrededor de un 37% este año, impulsado por la IA y por compañías como SoftBank, Advantest y Tokyo Electron. Después, la subida se extendió a proveedores de cableado, componentes y centros de datos como Fujikura, Furukawa Electric, Murata Manufacturing o Taiyo Yuden. Es decir, el rally japonés dejó de ser solo “chips” y se convirtió en una historia completa de infraestructura para IA. El problema es que esa amplitud temática también ha generado una concentración enorme: las compañías relacionadas con chips representan alrededor del 25% del valor del Nikkei, y el peso sube hacia el 35% si se incluyen nombres como Sony y Kyocera.

Ese dato es fundamental para entender la caída. Japón no está vendiendo solo porque haya una mala sesión en tecnología. Está vendiendo porque el mercado empieza a preguntarse si el rally ha ido demasiado lejos y demasiado rápido. SoftBank ha sido uno de los epicentros de la corrección, con caídas de doble dígito tras informaciones sobre un posible retraso de la salida a bolsa de OpenAI. Eso golpea directamente una parte de la narrativa japonesa, porque SoftBank se ha convertido en una especie de vehículo de exposición global a IA, no solo en una empresa tecnológica japonesa tradicional. Cuando SoftBank cae con fuerza, el Nikkei pierde uno de sus motores psicológicos.

En Japón también han sufrido nombres más directamente ligados a semiconductores. Advantest, proveedor clave de equipos de test para chips, y Tokyo Electron, uno de los grandes fabricantes de equipos para producción de semiconductores, se han convertido en termómetros del apetito por IA. Si el mercado teme que el capex de centros de datos se modere o que la cadena de semiconductores haya adelantado demasiados beneficios futuros, estos valores suelen reaccionar antes que muchos gigantes estadounidenses. Por eso la caída japonesa importa para el Nasdaq: no es solo un problema local, es una señal sobre el trade global de chips.

¿Puede afectar al Nasdaq 100?

La pregunta central es si esto golpeará al Nasdaq 100. Mi respuesta sería: sí puede presionarlo, pero no necesariamente romperlo. Hay que separar tres cosas. La primera es el contagio táctico. Si Asia vende semiconductores y futuros del Nasdaq abren débiles, los gestores estadounidenses tienden a reducir riesgo en Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Marvell, Super Micro, Lam Research, Applied Materials y otros nombres ligados a IA. Ese contagio puede ser rápido porque muchas carteras globales tienen la misma operación con diferentes envoltorios: chips en Corea, equipos en Japón, megacaps en Estados Unidos.

La segunda es el contagio fundamental. Ahí el riesgo sería más serio. Si la caída asiática refleja dudas reales sobre pedidos de HBM, márgenes de memoria, retrasos de capex, saturación de centros de datos o menor retorno de la inversión en IA, entonces sí estaríamos ante una amenaza mayor para el Nasdaq 100. No bastaría con decir “toma de beneficios”. El mercado empezaría a revisar beneficios futuros, múltiplos y curvas de crecimiento. Ese es el escenario que más daño haría a Wall Street, porque el Nasdaq no está barato y necesita que la historia de IA siga entregando resultados.

La tercera es el contagio de posicionamiento. Este quizá sea el más importante a corto plazo. La IA se ha convertido en una posición global masiva. No se compra solo vía Nvidia. Se compra vía SK Hynix, Samsung, TSMC, Tokyo Electron, Advantest, SoftBank, Kioxia, Broadcom, Micron, AMD, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y fondos sectoriales. Cuando una posición se vuelve tan transversal, una liquidación en Asia puede obligar a reducir exposición también en Estados Unidos, aunque los fundamentales de Nvidia o Microsoft no hayan cambiado esa mañana. El mercado no siempre vende lo que quiere. A veces vende lo que puede.

El antecedente reciente no invita a la complacencia. A comienzos de junio, una venta fuerte en chips estadounidenses borró alrededor de 1,3 billones de dólares de valor de mercado en una sola sesión, con caídas duras en Nvidia, Micron y AMD, y el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) perdiendo un 10,3%, su mayor caída diaria desde marzo de 2020. Eso demuestra que el Nasdaq ya ha mostrado vulnerabilidad cuando el trade de chips se sobrecalienta y luego empieza a deshacerse.

La historia de la IA sigue viva, pero el mercado exige más

Ahora bien, tampoco conviene confundir una corrección con el final del ciclo. La tesis estructural de IA no ha desaparecido. Los centros de datos siguen necesitando GPUs, memoria avanzada, redes, energía, refrigeración, equipos de fabricación y componentes. Samsung prepara inversiones gigantescas. SK Hynix sigue siendo clave en HBM. Japón sigue teniendo compañías críticas para la cadena de semiconductores. El problema no es que la IA haya muerto. El problema es que el mercado había empezado a cotizarla como si todo saliera perfecto durante años.

Para el Nasdaq 100, la zona delicada está en la concentración. El índice depende muchísimo de unas pocas compañías: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Broadcom, Meta, Alphabet y Tesla. Si el golpe asiático se queda en Samsung, Hynix, SoftBank y algunos proveedores japoneses, Wall Street puede digerirlo como una rotación o una limpieza de apalancamiento. Pero si empieza a transmitirse a Nvidia, Broadcom, Micron y al conjunto del SOX, entonces el Nasdaq puede sufrir bastante más. El Nasdaq 100 no necesita que todas sus compañías caigan. Le basta con que los líderes de IA pierdan tracción.

También hay que meter en la ecuación la Fed y el dólar. El Nasdaq ha podido soportar valoraciones exigentes porque los beneficios de IA han sido muy fuertes. Pero si al mismo tiempo suben los rendimientos, el dólar se mantiene en máximos de 15 meses y el mercado vuelve a descontar una Fed más agresiva, la tecnología pierde margen de error. Los múltiplos altos son más vulnerables cuando el coste del dinero sube. Y en ese contexto, cualquier duda sobre Asia puede actuar como excusa para tomar beneficios en Estados Unidos.

Qué debe vigilar ahora el mercado

La lectura técnica de mercado sería sencilla: si el Nasdaq 100 aguanta y los semiconductores estadounidenses no confirman la caída asiática, el episodio puede quedar como una corrección regional de un rally sobrecalentado. Pero si el SOX rompe soportes, si Nvidia pierde niveles relevantes y si los futuros del Nasdaq empiezan a acelerar a la baja después de la apertura estadounidense, entonces la caída de Asia se convertiría en algo más serio: una señal de repricing global del trade de IA.

Hay un matiz importante: Corea y Japón habían subido muchísimo. Eso hace que sus caídas parezcan más alarmantes, pero también explica parte del movimiento. Cuando un mercado ha corrido demasiado, puede caer con fuerza sin que la historia de fondo se haya roto. El Kospi estaba extremadamente concentrado en Samsung y SK Hynix. El Nikkei había pasado a depender demasiado de SoftBank, Advantest, Tokyo Electron y otros valores de IA. En ambos casos, la venta tiene mucho de “limpieza de exceso”. La duda es si esa limpieza se queda allí o si obliga a Wall Street a revisar sus propias exageraciones.

Conclusión

Creo que el golpe sí puede presionar al Nasdaq 100 a corto plazo, sobre todo por semiconductores y nombres de IA. Pero para hablar de un cambio de tendencia en Estados Unidos necesitamos confirmación en tres sitios: Nvidia y Broadcom, el índice SOX y la reacción del Nasdaq 100 tras la apertura. Si los compradores aparecen rápido y el daño se limita a Asia, el mercado lo tratará como toma de beneficios. Si los líderes estadounidenses empiezan a perder soporte y los rebotes son débiles, entonces la caída de Corea y Japón habrá sido el aviso previo.

Asia no está diciendo que la IA se haya acabado. Está diciendo que la IA se había convertido en una operación demasiado cómoda, demasiado concentrada y demasiado apalancada. Eso es muy distinto, pero no menos importante. El Nasdaq 100 puede seguir siendo el gran beneficiario estructural de la inteligencia artificial. Pero después del desplome de Samsung, SK Hynix, SoftBank y los nombres japoneses de chips, Wall Street tiene que demostrar algo que hasta ahora muchos daban por hecho: que el rally de IA todavía puede sostenerse sin depender de que todo el mundo compre la misma historia al mismo tiempo.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.