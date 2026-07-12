Temporada de resultados e IPC de EE. UU.: los eventos clave de la semana

Los grandes bancos estadounidenses inauguran los reportes del segundo trimestre de 2026, mientras el mercado espera el IPC de junio y las comparecencias de Kevin Warsh ante el Congreso.

La semana del 13 al 17 de julio combina el inicio oficial de la temporada de resultados del segundo trimestre con una agenda macroeconómica centrada en inflación, actividad y política monetaria.

Las primeras compañías en presentar sus cifras serán los principales bancos de Estados Unidos. A ellos se sumarán empresas de sectores clave como servicios, salud y la industria de defensa, con JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Intuitive Surgical, Johnson & Johnson y General Electric entre los nombres destacados de la semana.

Los grandes bancos abren la temporada de resultados

El martes 14 de julio reportarán Fastenal, JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, todos antes de la apertura del mercado. El miércoles 15 será el turno de Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon y PNC, también antes de la sesión.

El jueves 16, Netflix publicará después del cierre del mercado. UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, ProLogis, US Bancorp y State Street lo harán antes, mientras que la presentación no especifica el momento de publicación de Intuitive Surgical.

Calendario de resultados

IPC, Warsh y datos de actividad dominan la agenda macroeconómica

La agenda comenzará el lunes 13 de julio con los discursos de Christopher Waller y Michelle Bowman, miembros de la Reserva Federal. El martes concentrará dos de las principales referencias de la semana: el IPC de junio y la primera jornada de la comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso.

El miércoles se publicarán datos de actividad de China, el IPP estadounidense y el índice de la Fed de Nueva York. También se conocerá la decisión de tasas del Banco de Canadá, se celebrará el segundo día de la comparecencia de Warsh y se divulgarán los inventarios de petróleo crudo.

El jueves destacarán la decisión de tasas de Corea del Sur, los datos de actividad del Reino Unido y las ventas minoristas de Estados Unidos. La semana cerrará con el IPC final de la eurozona, permisos de construcción, producción industrial de Estados Unidos y el vencimiento mensual de opciones.

Agenda económica de la semana:

Lunes 13 de Julio:

18:30 – 19:30 EE. UU. – Discursos de Christopher Waller y Michelle Bowman, miembros de la Reserva Federal.

Martes 14 de Julio:

12:00 EE. UU. – Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB de mayo.

14:15 EE. UU. – Informe ADP del mercado laboral de junio.

14:30 EE. UU. – IPC de junio.

16:00 EE. UU. – Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh (Día 1).

Miércoles 15 de Julio:

04:00 China – PIB, ventas minoristas y producción industrial.

14:30 EE. UU. – IPP de junio / Índice de la Fed de Nueva York.

15:45 Canadá – Decisión de tasas de interés del Banco de Canadá (BoC).

16:00 EE. UU. – Comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh (Día 2).

16:30 EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo.

Jueves 16 de Julio:

00:30 Corea del Sur – Decisión de tasas de interés (se espera un alza de 25 puntos base).

08:00 Reino Unido – PIB y producción industrial.

14:30 EE. UU. – Ventas minoristas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de junio y solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

16:00 EE. UU. – Índice del mercado inmobiliario y ventas de viviendas de junio.

Viernes 17 de Julio: