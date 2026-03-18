Tres gráficos que seguimos para el petróleo: correlaciones con el dólar, el oro y el Nasdaq

El petróleo es el activo que en este momento está dictando el comportamiento de todos los demás. Desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques sobre Irán el 28 de febrero, el Brent ha subido más de un 40% y el Estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado al tráfico de buques. Pero lo que hace este episodio particularmente relevante desde una perspectiva de análisis técnico no es solo la magnitud del movimiento del crudo, es cómo ese movimiento está redibujando las relaciones entre activos que durante años se movieron siguiendo patrones establecidos.

El dólar sube junto al petróleo cuando históricamente van en sentido contrario. El oro cae en un entorno de máxima incertidumbre geopolítica cuando debería subir. El Nasdaq pierde terreno mientras el crudo marca máximos de cuatro años. Entender por qué está pasando esto, y qué niveles técnicos vigilar en cada activo, es lo que estos tres gráficos permiten hacer. La matriz de correlación del período lo confirma: Brent +42,69%, dólar +2,02%, oro -4,39%, Nasdaq 100 -0,72%.

Gráfico 1: Petróleo vs. Dólar Index (USDIDX)

El gráfico H4 con el USDIDX superpuesto muestra con claridad el momento del quiebre. Antes del 28 de febrero, el dólar cotizaba relativamente estable y el petróleo se movía en un rango lateral cerca de $73. Desde el inicio del conflicto, ambos suben en paralelo — el Brent de forma vertical hasta superar $117 en el pico del 6 de marzo, con corrección posterior hasta $76,13 y recuperación actual hacia $103,51, mientras el dólar sube de forma más gradual pero sostenida.

Fuente: xStation5.

La correlación Brent-USDIDX del período es +0,46, positiva y significativa. Lo llamativo es que en condiciones normales petróleo y dólar tienden a moverse en sentido contrario, el crudo se denomina en dólares, así que cuando el dólar sube lo encarece para el resto del mundo y la demanda cae. Que aquí ambos suban juntos tiene una sola explicación, el shock de oferta es tan extremo que vence la lógica habitual. El petróleo no sube porque el dólar esté barato, sube porque el mercado simplemente no encuentra petróleo suficiente.

Técnicamente, el petróleo consolida actualmente entre $95,14 como soporte inmediato y $105 como resistencia de corto plazo, apoyado en una línea de tendencia alcista desde los mínimos post-máximo. La SMA50 y la SMA200 actúan como soportes dinámicos escalonados muy por debajo del precio actual. El RSI y el ADX reflejan tendencia alcista moderada sin sobrecompra, hay recorrido técnico mientras el soporte de $95,14 se mantenga. El nivel 100% de Fibonacci proyectado en $136,73 es el objetivo de largo plazo en caso de escalada sostenida.

Gráfico 2: Petróleo vs. Oro

El oro venía en máximos históricos cerca de $5.400 en enero de 2026, sufrió el crash de finales de ese mes que lo llevó hasta la zona de $4.600, y se recuperó parcialmente hacia $5.220 antes del inicio del conflicto. Desde el 28 de febrero, cuando el petróleo explota al alza, el oro empieza a ceder terreno de forma sostenida mientras el crudo sigue subiendo. La divergencia es visual e inequívoca, y la correlación Brent-Oro de -0,37 la confirma.

Fuente: xStation5.

El mecanismo es circular y contraintuitivo, el petróleo dispara la inflación, la inflación obliga a los bancos centrales a mantener tasas altas, las tasas altas hacen más atractivos los bonos frente al oro que no paga intereses, y el dólar fuerte, impulsado por ese mismo shock, encarece el oro para compradores en otras divisas. La correlación USDIDX-Oro de -0,88 es la más intensa del período, casi perfecta en sentido inverso, y confirma que el dólar es el canal de transmisión principal. El mismo shock que debería impulsar al oro como activo refugio está creando las condiciones que lo frenan.

Técnicamente, el petróleo ha formado una estructura de compresión entre una línea de tendencia alcista desde los mínimos de febrero y una bajista desde el máximode $119,04. El MACD muestra un cruce positivo incipiente. Los soportes relevantes son $96,66 y $86,62, con resistencias en $105 y el máximode $119,04. Para el oro, la zona de $5.220 es el nivel de equilibrio actual, su comportamiento respecto a esa referencia será el indicador más claro de si la correlación negativa con el petróleo se mantiene o se rompe ante señales diplomáticas.

Gráfico 3: Petróleo vs. Nasdaq 100 (US100)

El Nasdaq 100 venía en tendencia alcista sostenida desde diciembre hasta tocar máximos cerca de 22.000 puntos a finales de enero. Desde mediados de febrero empieza a perder terreno, y cuando el petróleo se dispara tras el 28 de febrero, el índice tecnológico cae con claridad mientras el crudo sigue subiendo. La correlación Brent-Nasdaq de -0,39 refleja esa divergencia, y la correlación USDIDX-Nasdaq de -0,42 confirma que el dólar fuerte presiona adicionalmente a la tecnología.

Fuente: xStation5.

Las tasas de descuento más altas comprimen las valoraciones de empresas que generan la mayor parte de su valor en el futuro, y la perspectiva de desaceleración económica presiona las expectativas de beneficios. El Nasdaq ha caído desde máximos de cerca de 22.000 hasta la zona actual de 19.000-19.500 — con soportes relevantes en 19.335 y 18.500, y un soporte estructural más alejado en 17.937. El RSI y el MACD en cruce positivo incipiente sugieren que el rebote técnico de corto plazo tiene algo de recorrido, pero la tendencia de fondo sigue dominada por la presión del petróleo sobre $100 sobre las condiciones financieras globales.

La lectura conjunta

Los tres gráficos cuentan la misma historia desde ángulos distintos. El shock de oferta energético es tan dominante que ha roto las relaciones históricas entre activos, el petróleo sube con el dólar, el oro cae con el petróleo, y la tecnología cede ante ambos. Los niveles técnicos importan, y los hemos identificado en cada par, pero en este ciclo la variable que los supera a todos no aparece en ningún gráfico, es cuánto tiempo permanece efectivamente cerrado el Estrecho de Ormuz.

Si el tráfico comienza a normalizarse, el Brent cede desde los niveles actuales, el dólar modera, el oro recupera su correlación inversa con el dólar y el Nasdaq rebota desde los soportes identificados. Si el bloqueo se extiende, o si la escalada al campo de South Pars y los nuevos objetivos declarados por Irán generan daños adicionales a la infraestructura productiva del Golfo, las correlaciones actuales se consolidan y los niveles de soporte en los tres activos serán los que el mercado pruebe a continuación.

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