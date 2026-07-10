Tres mercados a observar la próxima semana (10.07.2026)

La semana pasada estuvo marcada por un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados globales, especialmente en el sector de las materias primas. Un repunte inicial en los precios del petróleo, impulsado por la escalada de las tensiones en Medio Oriente, se trasladó con aún mayor intensidad a las materias primas agrícolas sensibles a las condiciones climáticas. Los mercados inician la nueva semana con la atención centrada en Estados Unidos, donde el calendario macroeconómico estará cargado de eventos clave que podrían definir el sentimiento de los inversionistas durante los próximos días.

Los principales focos de atención serán la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio en Estados Unidos, la comparecencia ante el Congreso del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y el inicio oficial de la temporada de resultados en Wall Street. Ante esta combinación de catalizadores, hay tres mercados que merecen un seguimiento especial en el corto plazo: GOLD, US500 y COCOA.

GOLD

Esta semana, la atención de los inversionistas en el mercado del oro estará completamente centrada en el dólar estadounidense y en las perspectivas de las tasas de interés, ambos influenciados por dos importantes catalizadores. El martes se publicará el IPC de junio de Estados Unidos, donde el consenso del mercado espera una moderada desaceleración del crecimiento de los precios. Tras la publicación de las minutas del FOMC, la atención se trasladará al siguiente evento relacionado con Kevin Warsh: la comparecencia semestral del presidente de la Fed ante el Congreso.

Warsh comparecerá el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el miércoles responderá preguntas del Comité Bancario del Senado. Históricamente, durante los cambios de liderazgo en la Reserva Federal, los mercados analizan cuidadosamente cada declaración en busca de señales sobre la futura trayectoria de la política monetaria. Cualquier indicio de un tono más moderado podría convertirse en un fuerte impulso para el oro, mientras que un discurso claramente restrictivo podría desencadenar una importante presión bajista. No obstante, cabe recordar que el propio Warsh ha señalado que no tiene intención de ofrecer orientación futura al mercado. Por ello, la interpretación que hagan los inversionistas de sus declaraciones será determinante.

US500 (Futuros del S&P 500)

Para el mercado bursátil estadounidense y su principal índice de referencia, el S&P 500 (US500), esta semana marca el comienzo de una nueva e importante temporada de resultados corporativos. Como es habitual, el ciclo comenzará con los grandes bancos de Wall Street. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Bank of America presentarán sus resultados el martes.

Más allá del sector financiero, los inversionistas también analizarán los resultados de gigantes tecnológicos como ASML y TSMC, que reportarán el miércoles y jueves, respectivamente, además de Netflix, que lo hará el jueves. La combinación de estos resultados corporativos con la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal el miércoles y los datos de ventas minoristas de Estados Unidos el jueves ofrecerá una visión más completa del estado de la economía. Esto permitirá evaluar si la economía estadounidense y el consumo siguen mostrando suficiente fortaleza como para respaldar unos beneficios empresariales que justifiquen las actuales y elevadas valoraciones del mercado.

COCOA

El cacao ha registrado un desempeño extraordinario durante la primera mitad del año. Tras una fuerte corrección a comienzos del período, esta materia prima agrícola protagoniza actualmente un importante rebote. Aunque los precios todavía permanecen por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2024, han aumentado alrededor de un 60% desde que el fenómeno climático de El Niño fue declarado oficialmente el mes pasado. Si se mide desde los mínimos recientes, el avance alcanza aproximadamente un 120%.

La fuerte volatilidad observada en los últimos días ha sido impulsada por las preocupaciones sobre la oferta en África Occidental, donde el desarrollo de las plantaciones de cacao se vio inicialmente afectado por intensas lluvias y ahora enfrenta la amenaza de las condiciones cálidas y secas asociadas con El Niño. Además, la bolsa ICE elevó los requisitos de margen como respuesta a la inestabilidad del mercado, una medida que intensificó aún más la volatilidad y obligó a parte del capital especulativo a cerrar posiciones.

Esta semana será decisiva para los inversionistas en este mercado, ya que la atención dejará de centrarse en las condiciones climáticas para enfocarse en los datos concretos de demanda. El jueves se publicarán las cifras trimestrales de molienda de cacao en Europa, consideradas uno de los indicadores más relevantes del consumo. Un informe reciente de Barry Callebaut mostró el primer incremento en los volúmenes de ventas en más de dos años, impulsado en parte por una corrección previa de los precios. Sin embargo, la compañía también advirtió que el consumo mundial de productos de confitería sigue bajo presión. Tras un repunte tan significativo desde los mínimos, los próximos datos de molienda constituirán una prueba clave para determinar si los elevados precios ya están provocando una destrucción real de la demanda o si el mercado aún dispone de margen para seguir avanzando.